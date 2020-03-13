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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3078) Кучма (1822) СБУ (14446) Вятрович (236) минские соглашения (2773) ГБР (1036) Ермак Андрей (132)

 Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. ДОКУМЕНТ

Народный избранник считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.

Об этом Владимир Вятрович сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что сделали Кучма и Ермак в Минске - государственная измена. Обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство", — написал он.

Вятрович также опубликовал текст обращения к главе СБУ Баканову.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Читайте также: Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов

Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР 01

Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР 02
Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР 03
Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР 04

Источник: https://censor.net.ua/n3181312
 
   
 Топ комментарии
 
Зеублюдков пора вешать а не писюльки писать...
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Правильно! Надо бы поддержать как то эту бумагу!! Хоть кто то нашелся смелый. Браво!
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Оно то да, но у Баканова жена мокшанка, и сам он русскомычащая скотинка. Так, что только Майдан. И если суд, то суд Линча
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Не важно каков Баканов черт и его жена подстилка не важно важен факт Заявления..проигнорируют пойдут за соучастие и укрывательство... А Вятрович маладца мужик со стальными яйцами не точ то вот то кривожопиское еврейское недоразумение переляканно обкаканное...
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СБУ(ФСБ) могут начать сами репрессии против украинцев. Проходили уже в 1918-1933.
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кишка тонка.... не те они сегодня... не те.... разбалованные грошима.... взятками...и нет у них национальной и политической идеи, которая была с 1918 года... нет... они трусливы как гиены и шакалы.. стая их все а по одиночке трусливые чем хорьки.. да и Историю Украины до 21 мая 2019 года не перепишешь и не вытрешь...
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Якщо Бакан і інші Зеублюдки проігнорують і не посадять зрадників, автоматично самі стають зрадниками і порушниками Конституції. Тоді український народ має конституційне право на повалення злочинної влади і проведення люстрації, методом укорочення виродків на довжину голови, або розтягнення шиї за допомогою петлі
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и шо ? У петра тоже переведенцева марынка - мокшанка и невестка чистая мокшань, И дома они как-то украинским языком избегают пользоваться. Отсюда вывод? Резюмируй, согласно твоей логике.
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Пиз..ун ты кацапский. Ты было у Петра дома или хотя бы лично его знаешь что мудило вякаеш своим языком?
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Следуя твоей "логике" - ты было дома у Баканова?
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От Майдана, скорее всего, Зеля уже плечи от куйло втихаря получил.Может в Омане.А цель лаптей-именно гражданская война.И Зеля,как асад помощи попросит.Все варианты плохие.Лучший вариант для Украны-не справился и ухожу. Если бы США Бене яйца прижали,думается это было бы вероятно. Но на Трампа надежды мало.
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вариант,что зельца используют в тёмную и выкинут- реален
думаю,спасителем выставят Медведчука
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Майдан потрібен мирний. Висунути ряд вимог і не розходитися а там як піде...
Це треба робити вже зараз!
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Сейчас майдана не будет месяц или два или три, сейчас все будет быстро решится все за пару дней скорее всего новые выборы.
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Так вроде как бубачка обещал, что все важные вопросы решать через референдум ? Бубачка, ты забыл ? А почему ?
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поплач в жилетку и заодно напиши жалобу в ООН - мине абманули...
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Правильно! Надо бы поддержать как то эту бумагу!! Хоть кто то нашелся смелый. Браво!
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Конечно.Но надо бы и другим подключаться.Юля могла бы вой поднять,профи.Против зелёной заразы все амбиции убрать на потом.
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Красава) Перспективы нет, но хоть в потомках отражусь))))
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Зеублюдков пора вешать а не писюльки писать...
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То все добре, але у цих інстанціях сидять кацапські чорти.
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Респект! Та чи вийде шось добре з цього?
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Хорошие варианты закончились, когда выбрали зе!лю. После этого остался плохой, хуже или совсем плохой
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"написал на..."
Издержки воспитания. Депутат от "ЕС" Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 6872
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Сейчас это конечно бесполезно ибо власть Зеленского пока крепко держится...
Но вот через месяц или два, когда жесткий экономический кризис накроет Украину (да и весь мир) из за всемирной эпидемии короновируса... Рейтинг Зеленского будет на нуле, недовольство народа будет запредельным...
Вот тогда можна будет брать украинофоба зеленского голыми руками... Это неизбежно.
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это правильно.заява есть,сроков давности преступление не имеет...
второй президент вляпался в историю как предатель.еще один в процессе.
итого из шести-трое ...фифти-фифти.
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а це доля усіх президентів від "Юго-Востока".
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Зараз вже цілком зрозуміло,що ЗЕ вляпклся в лайно по саме не можу і тому добровільно він вже нікуди не піде.
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Вангую, что СБУ откажет! Причина - не указаны инициалы обвиняемых....
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Кучма нахера это говно подписал, понять не могу
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а нахера зе выбрали тоже понять не можешь?
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ПОЧЕМУ мы идем на уступки ПОХЛЕЩЕ КАТАСТРОФИЧЕССКОЙ ситуации августа 2-14г...?. Когда СЧАСС за нами ВЫИГРАШНАЯ СИТУАЦЫЯ ????!
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Кто там устал от войны ?
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Кто кричал- ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??
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Теперь 100% маштабная война ..
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и БУДЕТ ЕЩЕ " лучше "
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Я россиян ПРЕКРАСНО ЗНАЮ !
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сами себя не посадят..... должна вмешаться общественность......
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Тепер ще хтось сумнівається, що робив бубочка в Омані?
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Молодец Вятрович! На таких, как он,вся надежда....
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Господа, на фоне пандемии, мы теперь сам на сам с зеленой чумой и вирусом. Или нас, или мы их. Третьего не дано.
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Первый Майдан был в 2004м, второй - в 2013-2014м. 6 лет?
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Зеленский по 2 статьям должен быть осужден - по статье 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. И по статье 111. Государственная измена.
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​таки Зебілів Воїни знесуть,на інавгурації знак був посвідчення президента впало з рук Воїна...
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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если Ваня в СБУ и кто там в этих бесполезных установах - отморозятся,пойдут за соучастие..
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открыл какой то отчаянный следак конторский дело по ст. 111, гос. измена , на ярмака и кичмана, посмотрим как пойдет дальше, но даже если и пройдет до суда, то суды отмажут...все продумали маланцы... В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 6448....а как на говноканалах Зажопники то пляшут..рыбанович с мертвечуком и пр. казаки и бойки.... В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 6448...
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кучма не дотопил Україну второй заход успешнее со стадом в униссон....
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