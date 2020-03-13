 Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом Владимир Вятрович сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что сделали Кучма и Ермак в Минске - государственная измена. Обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство", — написал он.
Вятрович также опубликовал текст обращения к главе СБУ Баканову.
Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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думаю,спасителем выставят Медведчука
Це треба робити вже зараз!
давно пора...
Издержки воспитания.
Но вот через месяц или два, когда жесткий экономический кризис накроет Украину (да и весь мир) из за всемирной эпидемии короновируса... Рейтинг Зеленского будет на нуле, недовольство народа будет запредельным...
Вот тогда можна будет брать украинофоба зеленского голыми руками... Это неизбежно.
второй президент вляпался в историю как предатель.еще один в процессе.
итого из шести-трое ...фифти-фифти.
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Кто там устал от войны ?
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Кто кричал- ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??
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Теперь 100% маштабная война ..
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и БУДЕТ ЕЩЕ " лучше "
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Я россиян ПРЕКРАСНО ЗНАЮ !
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Амiнь...