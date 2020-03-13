 Украинцы, приезжающие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Все граждане Украины, которые находятся за границей будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, где сегодня бушует коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска должны быть обеспеченными экспресс-тестами. Все будут иметь возможность пройти эти экспресс-тесты. Это будет относиться ко всем пунктам пропуска, которые останутся на то время в нашей стране. Обязательно все медицинские учреждения будут иметь эти тесты", - заявил Данилов.
ботоферма
В какой губернии проживаете?
а тут целая неделя.
Всех туда во главе с Зеленским, ермаком, медведчуком, ОПЗЖ, итд...
Все туда на празднования в Москву (во время чумы).
Там и сдыхайте от вируса, украинофобские твари.
Эти тесты уже должны были стоять на границе тогда, когда депутат от зеленой плесени Смаглюк квакала, что коронавирус это придуманный маркетинговый ход производителей масок.
Вся эта преступная некомпетентность, которая несет угрозу гражданам страны на руках 73 процентного стада выбравшего абсолютно некомпетентных дегенератов в такое смутное для страны время, со словами "ну хоть паржОм"
LulaLala
@LulaLala49 4 мин
Єрмак щойно:
" Не перекручуйте, не йдеться ні про які ОРДЛО. Йдеться про представників територій - окремих районів Донецької та Луганської областей"(?!?). "Від цих територій підписали, як і раніше, в якості спостерігачів".
Але в документі бачимо чітко- "повноважні представники"!
Женщина из Житомира даже во львов заехать успела и доехать до Житомира, но мы ж никого из тех кто типа не был за границей не проверяем.
В Николаеве умерла женщина от двусторонней пневмонии, кто её проверял, был ли это вирус или нет?
в санжарах после такой процедуры никто не умер кстати
главное чтобы местные указали место где они брали эти волшебные камни
Вирус очень кстати для Кремля.
Влада сама сіє паніку і хаос. Роблять вигляд що вони працюють. Чому тільки через тиждень ? Запитував у знайомого лікаря про ці тести в поліклініці - їх в поліклініках також немає.
Іноземці не дуже будуть в таку епідемію їхати у чужу країну, хіба одиниці при необхідності - який сенс їх обмежувати, якщо вірус уже проник в Україну, якщо тисячі українців з інших країн зараз почнуть повертатись додому і серед них будуть хворі короновірусом ?