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 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Украине. Умерла пациентка в Житомирской области

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца  Ольга Голубовская.

"К сожалению, первый умерший от COVID19 ...( Житомирская область...", - написала она.

Напомним, из трех зафиксированных в Укране случаев коронавируса в Житомирской области был один - у 71-летней женщины, недавно вернувшейся из Польши. Женщина поздно обратилась к медикам. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

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Министерство здравоохранения в своем телеграмм-канале подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МОЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.

По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Украине. Умерла пациентка в Житомирской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181308
 
 
 Топ комментарии
 
Всех быстрее везите в Украину с Китая и Италии, скоропасхаиониженашилюди!
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Всё скрывали и тянули... У нас уже давно полным ходом идёт эпидемия... Заробитчане миллионами мигрирую туда сюда из европы, из той же Италии...
А зеленый дятел, тут комедию ламал и показывал бурную деятельность во время эпидемии завозя из Китая чуму в Новые Санжары.
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Оскільки президент помер - ви ж дивіться, не пускайте тепер нікого в ОПу. А то ще залізе якийсь клон-самозванець. Бо вже один приходив, казав, що він Зеленський.
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от коронавируса - медикаменты против СПИД - на 100500 излечивают..
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ну, вони ж формують антитіла в крові, які не формуються при вірусі аж до ускладнення. Тому й ліквідують його.
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китайский грипп - легкая форма СПИД на период инкубации коронавируса.
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А Зеля своих стариков и семейство уже эвакуировал?
Куда? Парашу, Оман или в Кривой Рог?
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обратилась к медикам когда уже приперло, а до этого лечилась травками и у знахарок)))
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Фавипиравир
Лопинавир/Ритонавир (Kaletra) с Хлорохинфосфат (Делагил)
Ремдесивир
Тоцилизумаб(Актемра)
Cкажіте гъде ето купить в Украине, на мою з/п?
Может правітельственные скотинякы паделятся запасами
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dsxtnjd, ты сразу цены бы обозначил для наглядности.
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https://yabloko-apteka.com.ua/preparaty/viekiraks-viekirax-ombitasvir-paritaprevir-ritonavir/
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dsxtnjd, Вы не медик, случайно ? ( вопрос не праздный ).
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а трохи розлогіше? Вік, соціальний статус.. Ні? Чи ще щоб більшого туману напустити на ситуацію, та спровокувати ще бльшу паніку?
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срочная новость!
украинские ученые обнаружили, что смертность коронавируса составляет 50% - или умер, или нет
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По информации данная женщина почувствовала недомогание гораздо раньше, ходила в поликлинику с жалобами, ее типа лечили, а банально отфудболивали врачи , поэтому такой печальный результат
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Нормальная постреформированная украинская медицина. Вскрытие дает правильный результат.
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первый ли? стопервый наверное, учитывая массу прибывших неконтролируемых людей из иностранных очагов заражённости. Власть врёт, как сивый мерин, преступно создавая прецедент.
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Интересно трупы будут сжигать как в Китае?Отдавать только документы.
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