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 Политика Украины
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 В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в течение ближайших месяцев все украинцы, удерживаемые в плену на территории ОРДЛО, будут освобождены.

Об это сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, очень важным и главным было решение об освобождении пленных украинцев в ОРДЛО.

"Я считаю, что это произойдет и я считаю, что Украина сделает все, чтобы это произошло. В течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - рассказал Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3181306
 
 
 Топ комментарии
 
В обмін на Україну ???
Ви там збожеволіли, чи ШО ?
Не хотілось нецензурно висловлюватись, але по-іншому і не скажеш.
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И шо? А они новых за три месяца нахватают....и ты дурашка что так и будешь за собственным хвостом гоняться...как собака??
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а нафиг они нужны с короновирусом Больной на головку Ермак через недельку в Украине все будет ВООБЩЕ ПО ДРУГОМУ.....
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Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске-- пошел к черту идиот кацапский !!! Итого єто предательство Народа Украины . вы блин твари перешли черту будет писец и вам и кравчучке и всем изменникам
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Они то вернуться а вот ты - кремлёвский выкидыш уже не вернёшся и уйдёшь в мир иной.
Скоро... жди, холуй пуйла
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В обмін на Україну ???
Ви там збожеволіли, чи ШО ?
Не хотілось нецензурно висловлюватись, але по-іншому і не скажеш.
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- Как освободить пленных из ОРДЛО?
- Сделать из всей Украины ОРДЛО! (А.Ермак)
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И шо? А они новых за три месяца нахватают....и ты дурашка что так и будешь за собственным хвостом гоняться...как собака??
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вернёте... уроды... вы мечтаете Украину в ярмо вернуть!
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лучше расскажи ***** шоты там понаподписывал
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 2 ч

Гриценко виклав рішення, яке було прийнято в Мінську.
Це рішення про початок ПРЯМИХ перемовин з ОРДЛО.
25 березня мають затвердити рішення про створення Консультативного органу, у який ввійдуть по 10 представників від України та (ЛДНР).
Росія буде в органі як гарант.
Це 100% зрада.

В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске - Цензор.НЕТ 4157

В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске - Цензор.НЕТ 5587
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Вятрович связывает всех зеленых одним паровозиком. Чтоб потом все шли как одна ОПГ
В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске - Цензор.НЕТ 8583
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Зеленский-тупорылый Ишак-**** продажная-На кол суку!
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Украинцев вернуть, обменять на кацапское чмо Ермака.
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Эрмек, жетпіс жеті әкеңнің аузын сігейін.
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так квартальная скотина, посмотрев в глаза плешивому в париже, сказала что всех пленных выпустят до нового года. новый год прошел, а че пленных не выпустили дырвявые. что опять ишак всех обманул?
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Меня одного тошнит от вида этого небритого рыла парашного хряка?
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Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic 40 мин

І скажуть: "ото усьо кучма винуватий, бо він підписав, а ми білі і пухнасті"
може навіть Єрмака звільнять …
але не одразу ж - бо спочатку подивляться на реакцію
і дружно здадуть аналізи під себе
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ахаха...!



LulaLala@LulaLala49 4 мин

Єрмак щойно:
" Не перекручуйте, не йдеться ні про які ОРДЛО. Йдеться про представників територій - окремих районів Донецької та Луганської областей"(?!?). "Від цих територій підписали, як і раніше, в якості спостерігачів".
Але в документі бачимо чітко - "повноважні представники"!
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ніхто так багато не прилив кров, як миролюбці-мироносці.
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Что делать с предателями Украины и недобитыми ригами? И когда? Вот в чем вопрос
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Вернуть ребят - это хорошо!!!! Вы только нас не здайте ху- лу !!!!! Всех Украинцев!!!
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Благими намерениями выложен путь в ад

так под предлогом освобождения пленных была сдан суверенитет страны и признан что внутренний конфликт а не агрессия России хватит извращаться злобные комики
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Главное не вернуть Украину в объятья ********** !!!
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ермак, гнида, ты, мразь и агент паРаши, нам зубы пленными не заговаривай.

ты, тварь рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу.


на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.





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..слушал сейчас пресс-конференцию ярмаака этого..мычал, ничего конкретного, на 2 вопроса ответил уклончиво и свалил...ведущая , су*ка с руки клюющая, повизгивала постоянно, что времени у его величества на ответы нет...так и свалил нифига не ответив...
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так потому и не ответил что отвечать то нечего! всем и так все понятно! думаешь этот ермак этого не понимает?!!
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..не думаю уже, а знаю, бумаги прочитал эти как смог.. вчера вечером, как из блока только вышел Протягом найближчих місяців повернемо всіх полонених українців з ОРДЛО, - Єрмак про підсумки засідання ТГ в Мінську - Цензор.НЕТ 3236 , писал что готовится что то под овлекающие шумы в эфире и в инете , но не думал что такую мерзость приготовить могут..жесть!!!....маланцы 7-40 пляшут уже, следующий гаг межпарламетское соглашение с винторогой Думой...на говноньюс рыбанович в состоянии эйфории блеет что то уже сейчас.. Протягом найближчих місяців повернемо всіх полонених українців з ОРДЛО, - Єрмак про підсумки засідання ТГ в Мінську - Цензор.НЕТ 5087
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Требую взять под стражу срочно Ермака по 2 статьям - по статье 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
И по статье 111. Государственная измена.
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чтобы прекратить надо чтобы ее прекратил тот кто начал! тебе рассказать что ее начал и почему?!!
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Вернут ОНИ! РАШКА НОВЫХ НА БЕРЕТ! ЧТО ПОТОМ БУДИТЕ РАШКЕ ПРОДАВАТЬ ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ!!
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Каких пленных? Аватаров насиняченых? Сколько можно ******* про это все. На кой стране нужны предатели? Сраный донбас предал украину еще в 2014ом, а теперь это называют окупированный территорией. Борются они за украинцев, да на тех кого вы из плена вытащили, болт забили, они как жить дальше не знают, только в разы больше обстановку накаляют. А ермак **** проросийская, и всем посрать! По городу хожу с людьми говорю, да всем вообще похеру, одни пахают с утра до ночи, другим просто похеру потому что аполитические, а тех кому не похер и того меньше (половина боты, другая реальные люди которым не плевать) И кто теперь уберет это понос позора из страны? Быдло пришло к власти, это просто невообразимо.
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В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
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К сожалению наши пленные - разменная монета в стратегии Путина. Вопрос в том, какую цену мы готовы заплатить за их освобождение.
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а можно и Киев подарить! ведь можно же?!!
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У вас там России уже сколько короновирусных диагностировали? Какие последние сведения?
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вопрос всегда стоит в цене! ты согласен получить освобождение ценой твоей семьи и твоей квартиры! ты же за освобождение да любой ценой!!!
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Это русский под американским прокси. О чем вы пытаетесь с ним говорить?
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Під поверненням ця гнида розуміє приєднання України до ОРДЛО з миротворцями з московії? Ну як наслідок того, що підписали в Мінську...
Стовпів має вистачити на всіх, а мотузки, якщо не вистачить, з їхніх кишок робити будуть.
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Вместе с охраняющими их бандитами в виде легализованной местной полиции, и их танками в качестве усиления Украинской Армии, а также с новыми слугами народа - депутатами в Раду для представления данных территорий.
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Освобождением пленных этот предатель хочет прикрыть предательство Украины. Сторонники Зеленского с этим согласны?
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що гірше коронавірус чи зрадники і колаборанти в центральних органах влади ? та ще в той час коли кацапи зібрали декіл ька ударних армій для другого нападу на україну
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Это продажное животное пора на нож посадить
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Ермак-**** продажная, весь в маму пошел,такая же шлюха
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Прикриваючись звільненям заручників ,він здає національні інтереси України,все йде за російським сценарієм ,впихнути вУкраїну лднр ,визнаня терористів і колоборантів,Укроаїна фінансує і відбудовує ,а росія контролює і до того вони ні при чому,невже народ проковтне цю зраду .
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73% грязного-хохлятского быдла привели этихпредателей к власти...Учите гимн РОссии-шлюхи продажные.
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с ордло нужно заколотить все переходы и обходы и не впускать никого. Предатели прутся как зомби.
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в оккупации несколько миллионов украинцев
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