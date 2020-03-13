 В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске

Об это сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, очень важным и главным было решение об освобождении пленных украинцев в ОРДЛО.

"Я считаю, что это произойдет и я считаю, что Украина сделает все, чтобы это произошло. В течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - рассказал Ермак.

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