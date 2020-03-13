 В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске

Об это сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, очень важным и главным было решение об освобождении пленных украинцев в ОРДЛО.
"Я считаю, что это произойдет и я считаю, что Украина сделает все, чтобы это произошло. В течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - рассказал Ермак.
Скоро... жди, холуй пуйла
Ви там збожеволіли, чи ШО ?
Не хотілось нецензурно висловлюватись, але по-іншому і не скажеш.
- Сделать из всей Украины ОРДЛО! (А.Ермак)
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 2 ч
Гриценко виклав рішення, яке було прийнято в Мінську.
Це рішення про початок ПРЯМИХ перемовин з ОРДЛО.
25 березня мають затвердити рішення про створення Консультативного органу, у який ввійдуть по 10 представників від України та (ЛДНР).
Росія буде в органі як гарант.
Це 100% зрада.
Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic 40 мин
І скажуть: "ото усьо кучма винуватий, бо він підписав, а ми білі і пухнасті"
може навіть Єрмака звільнять …
але не одразу ж - бо спочатку подивляться на реакцію
і дружно здадуть аналізи під себе
LulaLala@LulaLala49 4 мин
Єрмак щойно:
" Не перекручуйте, не йдеться ні про які ОРДЛО. Йдеться про представників територій - окремих районів Донецької та Луганської областей"(?!?). "Від цих територій підписали, як і раніше, в якості спостерігачів".
Але в документі бачимо чітко - "повноважні представники"!
так под предлогом освобождения пленных была сдан суверенитет страны и признан что внутренний конфликт а не агрессия России хватит извращаться злобные комики
ты, тварь рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
И по статье 111. Государственная измена.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
Стовпів має вистачити на всіх, а мотузки, якщо не вистачить, з їхніх кишок робити будуть.