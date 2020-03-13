 Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Следователь СБУ, который сегодня откроет уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" против представителей Украины в Трехсторонней контактной группе войдет в историю Войны за независимость. Надеюсь, такие смелые люди в СБУ найдутся", - отметил журналист.
Он перечислил пункты Закона, которые нарушаются подписанным в Минске соглашением.
Статья 3. Государственная политика по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях базируется на Конституции и законах Украины, международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, принципах и нормах международного права.
Статья 6. Основными направлениями защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются:
2) принятие мер для освобождения Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации всех незаконно задержанных, удерживаемых граждан Украины;
Статья 7. Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях войны на суше и приложения к ней: Положение о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 несет ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения.
Факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в порядке, определенном настоящим Законом, устанавливается Министром обороны Украины и Министром внутренних дел Украины путем совместного представления Президенту Украины, исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.
Статья 13. 3. Настоящий Закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.
"Необходим определить весь круг лиц, которые были причастны к этому предательскому сговору в Минске - все они должны быть привлечены к ответственности", - отмечает Бутусов.
"У Владимира Зеленского есть последний шанс спасти свою политическую карьеру - выйти на брифинг и отречься от текста, подписанного Кучмой, осудить и разорвать этот документ. Никаких компромиссов здесь быть не может. Никаких полутонов и оправданий. Или ты гарант выполнения Конституции, суверенитета и, в частности, Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" или ты предатель", - резюмирует журналист.
Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании, или полетел куда-то дальше.https://strana.ua/news/254593-poroshenko-uletel-iz-ukrainy-stalo-izvestno-kuda.html
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
Протокол, 2020 рік, підписанти:
1. Представник ОБСЄ Хайді Грау;
2. Другий президент України Леонід Кучма;
3. Представник РФ Кульмухаметов;
4. Представник окремих областей Донецької області (окупованих) Ніконорова;
5. Представник окремих областей Луганської області (окупованих) Дейнего;
Протокол, 2014 рік, підписанти:
1. Посол Хайді Тальявіні;
2. Другий президент України Кучма;
3. Представник РФ Зурабов;
4. Представник ДНР Захарченко;
5. Представник ЛНР Плотніцький.
В чому різниця?
У донбаських мавп ніяких «представник»
Разница в тексте подписанного....
Включая испанских подданных.
3 год ·
Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОП Ермак под диктовку Дмитрия Козака из Москвы. Можно резюмировать, что Зеленский санкционировал то, что отбеливает Россию и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали.
В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе.
Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".
По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.
"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить".
Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политическогоурегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины.
Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.