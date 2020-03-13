EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  13122  166
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4866) Кучма (1822) Донбасс (20912) Бутусов Юрий (2056)

 Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов

Подписав соглашение в Минске о создании Консультативного совета с представителями "отдельных районов Украины", Леонид Кучма прямо нарушил Конституцию и закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". У президента Владимира Зеленского еще есть возможность спасти ситуацию, отказавшись от данного документа.

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Следователь СБУ, который сегодня откроет уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" против представителей Украины в Трехсторонней контактной группе войдет в историю Войны за независимость. Надеюсь, такие смелые люди в СБУ найдутся", - отметил журналист.

Он перечислил пункты Закона, которые нарушаются подписанным в Минске соглашением.

Статья 3. Государственная политика по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях базируется на Конституции и законах Украины, международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, принципах и нормах международного права.

Статья 6. Основными направлениями защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются:

2) принятие мер для освобождения Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации всех незаконно задержанных, удерживаемых граждан Украины;

Статья 7. Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях войны на суше и приложения к ней: Положение о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 несет ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения.

Факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в порядке, определенном настоящим Законом, устанавливается Министром обороны Украины и Министром внутренних дел Украины путем совместного представления Президенту Украины, исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Статья 13. 3. Настоящий Закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

"Необходим определить весь круг лиц, которые были причастны к этому предательскому сговору в Минске - все они должны быть привлечены к ответственности", - отмечает Бутусов.

Читайте также: Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу

"У Владимира Зеленского есть последний шанс спасти свою политическую карьеру - выйти на брифинг и отречься от текста, подписанного Кучмой, осудить и разорвать этот документ. Никаких компромиссов здесь быть не может. Никаких полутонов и оправданий. Или ты гарант выполнения Конституции, суверенитета и, в частности, Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" или ты предатель", - резюмирует журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3181305
 
   
 Топ комментарии
 
Нужен Майдан. Хорош терпеть эту ЗЕленую стаю предателей!
 показать весь комментарий
 
Зеленскому уже ничто не поможет. Он политтруп.
 показать весь комментарий
 
Завтра 14.03.2020 добровольці йдуть маршем проти окупації.
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
нельзя такое писать. это не мыролюбно, не по реформистски. тамжынашилюди.
 показать весь комментарий
 
Что немиролюбного в встрече двух легитимных?
 показать весь комментарий
 
 
торопятся мрази ддо 9 мая все успеть оформить, ска какой позор.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський перейшов Рубікон. Для нього дороги назад немає. Дальше - за народом. Зеленський не вийшов на пресконференцію - пора виходити на вулицю.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
всем добрый день, у нас пишут что Порошенко вчера вечером свалил и страны по паспортам с которыми он летал на мальдивы , чтоб в прокуратуру не попасть и потом в тюрьму, правда? что говорят и где он или это информ война от фсб
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
По данным источников "Страны" в "Европейской солидарности", он вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.
Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании, или полетел куда-то дальше.https://strana.ua/news/254593-poroshenko-uletel-iz-ukrainy-stalo-izvestno-kuda.html
 показать весь комментарий
 
это информ война Зебилов, которых скоро будут сажать
 показать весь комментарий
 
 
В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хто мені підкаже, в чому різниця підписантів оцих двох протоколів?
Протокол, 2020 рік, підписанти:
1. Представник ОБСЄ Хайді Грау;
2. Другий президент України Леонід Кучма;
3. Представник РФ Кульмухаметов;
4. Представник окремих областей Донецької області (окупованих) Ніконорова;
5. Представник окремих областей Луганської області (окупованих) Дейнего;
Протокол, 2014 рік, підписанти:
1. Посол Хайді Тальявіні;
2. Другий президент України Кучма;
3. Представник РФ Зурабов;
4. Представник ДНР Захарченко;
5. Представник ЛНР Плотніцький.
В чому різниця?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Та вообще не понятно
 показать весь комментарий
 
Дивись, цей документ підписало лише одне державне лице - Зурабов.
У донбаських мавп ніяких «представник»
Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3482
 показать весь комментарий
 
Прочитай ЩО вони підписали і тоді зрозумієш. Якщо мозгів хватить.
 показать весь комментарий
 
 
Ніканорова - поки жива, Плотніцький, Дейнего - поки-поки теж.
 показать весь комментарий
 
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые??
Разница в тексте подписанного....
 показать весь комментарий
 
 
Ка бы тебе объяснить? Я думаю тебе понять будет трудно, но я попытаюсь. В 2014 году ты подписал договор о ПОКУПКЕ автомобиля, а в 2020 году ты подписал договор о ПРОДАЖЕ автомобиля, и там и там твоя подпись, и в чем же разница? Может разница в том, ЧТО БЛ,ДЬ ПОДПИСЫВАЛИ?
 показать весь комментарий
 
 
У 2014му Захарченко та Протницькій не були зазначені як представники чогось.
 показать весь комментарий
 
Предательство начал пэтя с первого Минска. Точка.
 показать весь комментарий
 
 
Ой вали на хер отсюда, ботва вонючая.У самого не мозгов, то не забивай своим говном головы тем, у кого есть мозги. Из за таких ты кусков дерьма, страной управляют такие дауны похожие на тебя по IQ не выше 50.
 показать весь комментарий
 
 
потому что ты в это время под передком своей жены отсижывался, а надо было на передке русню мочить. Вот и пришлось Пете подписать бумагу, которой он потом неоднократно подтерся
 показать весь комментарий
 
 
Навряд чи він це зробить оскільки все було узгоджено. Путіну до параду победобесия потрібна капітуляція України і він її добивається. Причому успішно. Пора Зеленського гнати.
 показать весь комментарий
 
 
за 2 дні закриють кордон.. як виганяти будеш? Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1806
 показать весь комментарий
 
Нужно привлекать ВСЕХ нарушивших.
Включая испанских подданных.
 показать весь комментарий
 
Кто-то говорил, что у гунявого нет стратегии? Да нет, есть. Изнутри запустил сивуху, в Минске ермака. И все с одной целью: привести Украину в стойло к московской *********. Сдать без боя все, за что тысячи наших лучших людей заплатили своей жизнью!!!
 показать весь комментарий
 
 
Как зек закончил помнишь? Так и зе закончит, вот увидишь.
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю только ту историю как и ты, которую нам дали. НЕ более.
 показать весь комментарий
 
Правильно-таки делал Джугашвили, когда в первую очередь расстреливал паникёров!
 показать весь комментарий
 
 
сейчас нужно расстреливать дебилов, будешь первым
 показать весь комментарий
 
 
як я можу не пропустити вперед тебе, ти з них найкращий
 показать весь комментарий
 
 
Пора начинать отстрел этого зелёного говна....
 показать весь комментарий
 
 
у Вошьдьа є шанс залишитися добрим сцарЬом на фоні поганих бойар..)
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то говорил, что у гунявого нет стратегии? Да нет, есть. Изнутри запустил сивуху, в Минске ермака. И все с одной целью: привести Украину в стойло к московской *********. Сдать без боя все, за что тысячи наших лучших людей заплатили своей жизнью!!! При всех минусах Пороха, такой ЗРАДЫ ради МИРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, он бы не допустил!!!
 показать весь комментарий
 
 
За это предательство ответит не только Зеленский, а и вся зелёная свора из монобольшинства Верховной Рады. Думаете, вы просто картонные дурилки и с вас никакого спроса? Ошибаетесь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сначала сивочелого мародера посадим а потом и за зе возьмемся
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
апплодирую Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4456
 показать весь комментарий
 
Гидрант в шаге от вертолётной площадки... будет весело, клянусь 95-ым кварталом.
 показать весь комментарий
 
 
Меня удивляет нынешнее руководство Украины. За время войны украинская нация вооружилась до зубов, даже в школе часто обнаруживают у школьников гранаты. 150 тыс. воевавших на войне людей тоже не с пустыми руками и никому не позволят сделать их изгоями общества, в чем-то виноватыми. Любая измена,предательство Украины может привести к взрыву и никакая нац. гвардия, полиция ничего не смогут сделать. В этих условиях вести ту политику,которую сейчас ведет руководство Украины в отношении России самоубийственно, прежде всего для тех,кто это все делает.
 показать весь комментарий
 
Хочу добавить нац. гвардия, полиция ничего и делать не будут,если вооруженный народ выйдет на улицу.
 показать весь комментарий
 
_Делают не они, а кремль. А сами зелёные просто пешки и расходный материал, который кремлю не жалко сжечь для завоевания Украины.
 показать весь комментарий
 
Не всё хватит,пора опять в Киев собираться!
 показать весь комментарий
 
Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 797Borislav Bereza
3 год ·

Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОП Ермак под диктовку Дмитрия Козака из Москвы. Можно резюмировать, что Зеленский санкционировал то, что отбеливает Россию и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали.
В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе.

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".
По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.
"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить".
Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политическогоурегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины.
Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.

Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1337

Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2574

Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 526
 показать весь комментарий
 
Береза мужик! Ух мужик! Он бы эту шваль кацапскую по земле бы растер, дай ему такую возможность!
 показать весь комментарий
 
Единство и единомыслие, это единственное оружие против параша, которого так боится *****. Вот по этому, у нас общество всегда делилось на порохоботов и зебилов. Синих и рыжих, сладких и горьких. Без единства мы проиграем сами себе, даже не начиная эту войну. ***** почти получил целое баранье стадо, которое само и затоптало порошенка, а потом и зе затопчет, когда он ***** перестанет быть нужен. Найдется новый спаситель с атернативной риторикой и будет продолжаться манипулирование общественным мнением и сохнанием.
 показать весь комментарий
 
эта ситуация четко продемонстрирует кто или что такое есть ЗЕбеня. если он публично низложит чучму, то визги "малорос" безосновательны. а если будет молчать - как говорится, без комментариев, молчание в сложившейся ситуации будет красноречивее любых слов.
 показать весь комментарий
 
В том то и проблема, что Зеленский тут ничего не решает, что ему говорит "блудный бос" то и продвигает...
 показать весь комментарий
 
Интересно послушать мнение, а нарушил ли Конституцию Порошенко, подписав капитуляцию в минских угодах
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх