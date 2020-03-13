 Из-за эпидемии коронавируса часть китайского оборудования в 85 скорых для Одесской области заменят корейскими и европейскими аналогами

Как уже сообщалось, заботясь своей репутацией как надежного партнера, ООО "ВИДИ ЮНИКОМЕРС" приняло решение предложить заказчику осуществить поставку 85 автомобилей скорой медицинской помощи, заменив оборудования на такое, что имеет лучшие характеристики и полностью соответствует установленным заказчиком требованиям, передает УНИАН.

В частности, вместо ряда элементов китайского производства будут установлены аналоги корейских, турецких и европейских производителей. В отдельных случаях речь идет о значительном улучшении уровня оборудования, что обеспечит более удобные условия работы медперсонала и больший комфорт при транспортировке пациентов. Сам перечень оборудования и цена договора остаются неизменными. Подчеркиваем, что любые сообщения о том, что ООО "ВИДИ ЮНИКОМЕРС" не выполнит договор или откажется от его выполнения, не соответствуют действительности и являются сознательным распространением фейков и нанесением вреда деловой репутации компании. ООО "ВИДИ ЮНИКОМЕРС" намерено обратиться в правоохранительные органы с целью установления авторов и заказчиков фейковых публикации, которые были распространены утром 12 марта. Кроме того, ООО "ВИДИ ЮНИКОМЕРС" публично обращается к прокуратуре Одесской области с просьбой опровергнуть распространенную неправдивую информацию в части, которую сообщил якобы "источник" в ведомстве. Подчеркиваем, что все предложенные ООО "ВИДИ ЮНИКОМЕРС" замены оборудования сделаны в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и в соответствии с предусмотренными в таких случаях процедурами.

Согласно п.3 ч.4 Закона Украины "О публичных закупках" условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре. Имеющиеся документы подтверждают лучшие технические параметры оборудования, которое устанавливается на замену определенному в предыдущей спецификации, и о его соответствии требованиям заказчика. А значит Одесская область получит 85 автомобилей скорой помощи с медицинским оборудованием улучшенных характеристик без дополнительных затрат из бюджета. Справка ООО "ВИДИ ЮНИКОМЕРС" входит в группу VIDI, конечными бенефициарными собственниками которой являются братья Виталий и Олег Джуринский. На сегодня группа VIDI занимает долю в 5,6% автомобильного рынка Украины. На предприятиях группы, которые неоднократно отмечались как добросовестные налогоплательщики, работают около 1000 человек.





