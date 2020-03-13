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 Политика Украины
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Все про:граница (3323) Данилов (101)

 Украина запрещает въезд иностранцам на две недели, - Данилов. ВИДЕО

Украина запрещает въезд в страну иностранцам.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Видео Громадське

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сказал он.

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"Через две недели в зависмости каким способом будет развиваться ситуация мы на заседании СНБО будем принимать дальнейшие решения", - добавил Данилов.

"У нас есть большая просьба к гражданам Украины, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки", - добавил секретарь СНБО.

Новость обновляется...

Источник: https://censor.net.ua/n3181302
 
   
 Топ комментарии
 
а смысл? если из европы поприезжали заробитчане с вирусом, и никаких карантинов для 99% приехавших не было.
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Та какие братья? Адиннарит, как говорят у Зеленского
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Братьев с ДНР ето не касается уточнил он.
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Ольга Стефанишина

@stefanyshyna 1 ч

Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
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Та какие братья? Адиннарит, как говорят у Зеленского
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идиоты?
или все настолько .... "не хватает тестов для и на.... вируса то"?
так к нам инвесторы не приедут даже...... хм..... да кому мы надо то? ээээ Украина запрещает въезд иностранцам, - Данилов - Цензор.НЕТ 8119
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А выезд ? Украина запрещает въезд иностранцам, - Данилов - Цензор.НЕТ 4766Если встанет Майдан глушить госизменщиков ,то уже никто-никуда не идёт ?
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а наши потенциальные бацилоносители так и будут шлендать туда сюда? хотя бы с рашкой границу перекройте демоны пока предлог есть благовидный
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а смысл? если из европы поприезжали заробитчане с вирусом, и никаких карантинов для 99% приехавших не было.
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Шото знал пэтюнька, теперь отмазка есть, менянепускают)))
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А настольгия по чокаладу тебя радует , лучше чем путин хло..
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Дебилы, зробитчан пропускайте через двухнедельнный карантин
Иностранцы иностранцами, заробитчане завезут корону аж бегом
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ну ниче, сейчас гастербайтерня наедет с польш и италий, и их никто не будет изолировать в "санжары", значит догоним и перегонем китай по темпам развития эпидемии.
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Сподіваюсь це стосується і братушок нашої влади - кац#пів
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Придурки, закрийте повністю всі бюджетні організації що пов'язані з освітою... Ато діти не навчаються, а бюджетники і далі на роботу мотаються. Також всі ринки тре прикрити покищо
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Не а две недели а до середины июня ,и то если ситуация изменится.
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Я вообще не понимаю какой нахер вирус *** когда Укр???аину сдают
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Если бы не карантин из-за вируса, то и не сподобились бы. А надо было это сделать ещё в феврале 2014-го . . . И не на 2 недели, а до завершения боевых действий.
Война, а страна - что проходной двор : террористы шляются, наёмные убийцы ФСБ, провокаторы, шпионы русские.
И Крым / ОРДиЛО линию пересечения так само - иностранцам закрыть на въезд / нашим на выезд. Блокада должна была быть полная.

На въезд закрыть иностранцам, а на выезд - нашим. Армяне в своё время так сделали в Нагорном Карабахе, всем запретили выезд, в т.ч. женщинам и детям. Чтобы мужики на фронте понимали, что бежать семьям невозможно. В результате превосходящая во всех отношениях азербайджанская армия не смогла восстановить контроль над территорией (не выражаю симпатий в какую-либо сторону, просто констатирую факт).
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