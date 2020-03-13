 Украина запрещает въезд иностранцам на две недели, - Данилов. ВИДЕО

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
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"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сказал он.
"Через две недели в зависмости каким способом будет развиваться ситуация мы на заседании СНБО будем принимать дальнейшие решения", - добавил Данилов.
"У нас есть большая просьба к гражданам Украины, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки", - добавил секретарь СНБО.
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Ольга Стефанишина
@stefanyshyna 1 ч
Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
или все настолько .... "не хватает тестов для и на.... вируса то"?
так к нам инвесторы не приедут даже...... хм..... да кому мы надо то? ээээ
Иностранцы иностранцами, заробитчане завезут корону аж бегом
Война, а страна - что проходной двор : террористы шляются, наёмные убийцы ФСБ, провокаторы, шпионы русские.
И Крым / ОРДиЛО линию пересечения так само - иностранцам закрыть на въезд / нашим на выезд. Блокада должна была быть полная.
На въезд закрыть иностранцам, а на выезд - нашим. Армяне в своё время так сделали в Нагорном Карабахе, всем запретили выезд, в т.ч. женщинам и детям. Чтобы мужики на фронте понимали, что бежать семьям невозможно. В результате превосходящая во всех отношениях азербайджанская армия не смогла восстановить контроль над территорией (не выражаю симпатий в какую-либо сторону, просто констатирую факт).