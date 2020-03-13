 Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность".
"Решение" является категорически неприемлемым, поскольку полностью игнорирует составляющую безопасности и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах. Более того, этим "Решением" признается правосубъектность российских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. Российская Федерация, которая де-юре и де-факто является агрессором против Украины, этим "Решением" ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Таким образом кремлевская версия о "внутреннем конфликт в Украине" получает признание со стороны самой Украины, а Россия выдает из себя "миротворца", - говорится в сообщении.
В "Европейской солидарности" отмечают, что нет никакого сомнения, что согласие на подписание этого документа дал лично Владимир Зеленский ... Но у него еще есть шанс публично отмежеваться от этого "Решения".
"Похоже, в памяти Зеленского те красные линии, котоыре накануне Нормандского саммита в Париже начертило ему общество, потускнели. И поэтому назревает необходимость даже в этих сложнейших условиях, еще раз собраться, чтобы их восстановить. Поэтому предостерегаем власть, которая оказалась совершенно неспособной подготовить страну к атаке коронавируса - не пользоваться ситуацией, связанной с ограничением массовых мероприятий, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы. Призываем Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать "Решение", поскольку оно противоречит национальным интересам Украины и выписано в пользу России", - подчеркнули во фракции "Европейская солидарность".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Обьясняю почему... А потому, что Украина в таком случае выстоит как независимое государство.
Ибо не будет Зеленского и не будет кому сдавать Украину пуйлу.
А Зеленского не будет по той причине, потому что начнётся экономический кризис и стагнация экономики. И Зеленский либо сам уйдёт либо его уйдут...
А кризис неминуем... Сами видите. Страны самоизолируются, закрывается малый и средний бизнес (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, транспорт, даже торговля уменьшится... люди банально будут бояться выходить из дома... пострадают так же учителя, преподаватели, итд... ибо все школы будут закрыты на карантин... итд)... Сократится внешняя торговляю
будут падать в цене не только нефть и газ, но и золото, руды, химия (то что продаёт Украина за рубеж за валюту).
Гривна будет падать, что уже происходит... А значит инфляция.
Будут закрываться или приостанавливаться производства.
А значит безработица, нищета... Урезание бюджета, пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам итд...
То есть, экономический кризис похлеще 2008-2010 годов...
И в этих условиях, Зеленскому - ..опа. Недовольство народа достигнет предела.
Далее внутриполитический кризис.
Он лично будет нести ответственность за кризис, ибо у него вся власть в руках - исполнительная, законодательная...
Поэтому его и снесут и он не успеет сдать Украину пуйлу.И припомнят тогда ему все его разговоры о мире (с пуйлом и на условиях пуйла), все его признания ОРДЛО, все его примирения, все отводы войск и запрет на ответ врагу, итд...
всем кто наворовал миллиарды также будет обидно помирать а тем кто выживал и существовал а не жил страдал голодал болел да умирать страшно обидно но не так как олигархам и прочим блудливым подонкам.. еще может в такой способ Планета Земля освобождается об балласта лишнего на пару тройку лярдов населения закрывая вопрос с глобальными изменениями климата экологии?? как знать...
а говорили шо
********сбежал
Да вот же он !!!
теперь я спокоен за Украину)
пора ехать тариться пивом
фото не настоящее?(
Тебя прям на цитаты можно деребанить.
За кого он решит играть - тот и победит в Украине (на этом этапе истории).
Рост экономик и Китая и ЕС и США падает критически. Фондовые рынки падают по всему миру, лопаются финансовые пузыри, наступает эпоха экономических таможенных войн, сворачивание производств, рост безработицы, развал мировой торговли (глобализации), обвал курсов валют, дефолты стран пойдут косяками...
Начнется суверенитет регионов (по типу Каталонии). И в РФ это все будет по полной!
Такие глобальные мировые кризисы ВСЕГДА приводили к массовым военным столкновениям. Ибо правительствам стран нужно куда-то "слить" народный гнев.
Например, в Китае грядет многомиллионная безработица. И куда деть скажем 200 млн. безработных? Пособий на такую ораву не хватит. Они же разнесут власть в щепки! (еще и западные спецслужбы помогут). У Китая не остается другого выхода, как захватить Новые Земли на Дальнем востоке и слить туда всех безработных.
И таких очагов будет много по всему миру...
...