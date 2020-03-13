 Коронавирус: число инфицированных в мире 135,467 тыс. человек, умерших - 4981, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 15 113, выздоровели – 1045, умерли 1016 человек; Испании - 3 864, выздоровели – 189, умерли 90; Германии – 3059, выздоровели - 46, умерли 6 больных; Франции – 2 882, выздоровели – 12, умерли 61.

В материковом Китае - 80 945 больных (скончались 3180 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 ( женщина скончалась).

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