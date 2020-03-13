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 Общество, За рубежом
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 Коронавирус: число инфицированных в мире 135,467 тыс. человек, умерших - 4981, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания

По состоянию на день 13 марта, в мире зарегистрировано 135 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 981 – летальные, выздоровели 69 645 человека.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 15 113, выздоровели – 1045, умерли 1016 человек; Испании - 3 864, выздоровели – 189, умерли 90; Германии – 3059, выздоровели - 46, умерли 6 больных; Франции – 2 882, выздоровели – 12, умерли 61.

В материковом Китае - 80 945 больных (скончались 3180 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

Коронавирус: число инфицированных в мире 135,467 тыс. человек, умерших - 4981, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания 01

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 ( женщина скончалась).

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Источник: https://censor.net.ua/n3181298
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі нахуй до єдиного!!!!
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Как так то, в маленькой Беларуси уже 27 случаев, а в огромной Украине только 3, пахнет пиздежом
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Уже 137 тыс инфицировано, умерло 5075. Статья устарела.
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Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі ***** до єдиного!!!!
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А ти взагалі читаєш, що я пишу? Яке відношення епідемія має до домовленостей в Мінську? Ти мабуть не знаєш, але представник твого улюбленого зеленого дебіла зустрічався з кацапами в Мінську, де було обговорено про створення наддержавного комітету, де будуть представники ОРДЛО, України. Тобто ми визнаємо, точніше зе мразь визнає їх як субєктів політики. А рашка буде миротворцем, уявляєш?
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Как так то, в маленькой Беларуси уже 27 случаев, а в огромной Украине только 3, пахнет ********
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и можно ли будет выпускать беркут и К?
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а аваков нам поведал про 12 диагностированных из Горловки. Неужели он соврал? не может быть! Коронавирус: число инфицированных в мире 135,467 тыс. человек, умерших - 4981, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания - Цензор.НЕТ 9196 Дебилы, .ля (с)
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В Италии статистику сутки не обновляли. Настораживает.
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В Европе корона бушует, в Азии тоже, а у нас заразилось несколько человек.

Вот что значит эффективное государственное управление выстроенное олиагархами выходцами из-90-х.

Такой эффективной борьбы с коронавирусом как у нас нет нигде в мире.
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Что есть, то есть. Как говорится, склероз нельзя вылечить, но о нём можно забыть...
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Мені цікаво, чтого поряд з статистикою коронавіруса не публікують таку ж статистику порівняно хоча б з то річною про захворювання та смерті від ГРЗ по кацапському ОРВИ ?
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Не дай Бог эту напасть в Украине, ко всем другим напастям.
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В мене якось дивно сайт зі статті відображається - випадків усього 91773, при чому у списку зліва чомусь нема ані Італії, ані Німеччини, ані Іспанії з Іраном, і на мапі вони не відмічені колами також. Хоча про Україну написано 3, тобто інформація наче не застаріла, час 14:53. Хтось сам нещодавно передивлявся?
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