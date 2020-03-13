 Остановить коронавирус в Европе невозможно, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FXStreet.

Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19.

"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики Евросоюза, но он не должен иметь долговременных последствий.

"Мы готовы сделать больше по мере того, как ситуация будет развиваться", – заявила она.

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В четверг ЕК объявила об отмене переговоров с Британией из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменили в Бельгии. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.