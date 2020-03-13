 Остановить коронавирус в Европе невозможно, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FXStreet.
Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19.
"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.
Урсула фон дер Ляйен также отметила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики Евросоюза, но он не должен иметь долговременных последствий.
"Мы готовы сделать больше по мере того, как ситуация будет развиваться", – заявила она.
В четверг ЕК объявила об отмене переговоров с Британией из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменили в Бельгии. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.
*опа?
Всем добра! Следите за собой и берегите своих близких!
Обьясняю почему... А потому, что Украина в таком случае выстоит как независимое государство.
Ибо не будет Зеленского и не будет кому сдавать Украину пуйлу.
А Зеленского не будет по той причине, потому что начнётся экономический кризис и стагнация экономики. И Зеленский либо сам уйдёт либо его уйдут...
А кризис неминуем... Сами видите. Страны самоизолируются, закрывается малый и средний бизнес (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, транспорт, даже торговля уменьшится... люди банально будут бояться выходить из дома... пострадают так же учителя, преподаватели, итд... ибо все школы будут закрыты на карантин... итд)... Сократится внешняя торговляю
будут падать в цене не только нефть и газ, но и золото, руды, химия (то что продаёт Украина за рубеж за валюту).
Гривна будет падать, что уже происходит... А значит инфляция.
Будут закрываться или приостанавливаться производства.
А значит безработица, нищета... Урезание бюджета, пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам итд...
То есть, экономический кризис похлеще 2008-2010 годов...
И в этих условиях, Зеленскому - ..опа. Недовольство народа достигнет предела.
Далее внутриполитический кризис.
Он лично будет нести ответственность за кризис, ибо у него вся власть в руках - исполнительная, законодательная...
Поэтому его и снесут и он не успеет сдать Украину пуйлу.И припомнят тогда ему все его разговоры о мире (с пуйлом и на условиях пуйла), все его признания ОРДЛО, все отводы войск и запрет на ответ врагу, итд...
ибо мужик не сказал бы - давай больше кризисов и шоб враг обосрался.
врага, например, я, обосрал бы и без вирусов. а если бы и не обосрал - значит обсератель не вышел.....
2) Или китайцы скупят наши земли за
бусикикопейки.
3) Скупит *****.
Самый реалистичный сценарий: прилетят инопланетяне и будут работать, поднимать экономику, мести улицы ...