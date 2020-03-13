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 Испания полностью изолирует 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии из-за вспышки коронавируса

Власти Испании полностью изолируют 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии в рамках мероприятий по борьбе распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Испания является второй в Европе по количеству больных опасным вирусом.

По состоянию на 13 марта в этой стране зарегистрировали уже 3 864 больных.

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Жители не смогут покидать территорию муниципалитетов в течение двух недель, чтобы остановить вспышку COVID-19. Отмечается, что только в одном городке – Игуалади – было выявлено 58 случаев инфицирования. Всего в Каталонии таких 319. Гостям городков дали три часа, чтобы покинуть карантинную зону.

Источник: https://censor.net.ua/n3181296
 
 
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Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі ***** до єдиного!!!!
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Ты хочешь сказать,что бедоносец эту чуму в мир принес?
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Зе чума на те і чума, щоб розповсюджуватися. Найбільше вона поразила бідну Україну і 73% неосвіченого, тупого бидла
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кстати.... а если там нелегально - будет ли мона подать вна суд за то шо поймали(типо на проверке доков)
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А Порошенко куда в Испании улетел? Где вилла?
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Какая Испания,там больных до чертей,Порошенко не дурак же
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Каталония граничит с Францией. Оттуда расползлось. Очень много французов имеют недвижимость в каталонии. Видимо, убегая из Франции, принесли с собой в Испанию и вирус.
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ну вот и пипец настал местным сепарам
это же они каталонскую республику хотели?
ща испанцы их лечить начнут в обсервации
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Сейчас в Испании заболевших 4209 человек , 120 человек умерли.
Вчера погибших было 84 ...
😢
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