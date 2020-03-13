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 Политика Украины, Здоровье
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 Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов

В Украине не нашлось ни одной фирмы-утилизатора, которая бы согласилась уничтожать медицинские отходы, образующиеся в результате диагностики и лечения коронавируса, а также вещи зараженных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Недавно мы столкнулись с важной проблемой. Помните историю с карантином в Новых Санжарах? Там встал вопрос, а что делать с медицинским инвентарем, инструментами, анализами крови и т.д., если вирус все же диагностируют. Кто должен уничтожить/утилизировать все эти опасные вещи? Оказалось, что в стране, где список утилизаторов состоит из сотен фирм, не нашлось ни одной, которая бы была готова это делать. Ни одной! Одни не имеют оборудования, вторые - специалистов, третьи просто боятся ... и так по всему списку. Согласитесь, это неадекватная ситуация", - отметил он.

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По словам Фирсова, в связи с этим встал вопрос о проведении проверок всех компаний-утилизаторов, чтобы выявить, кто работает согласно нормам, а кто "торгует документами".

"Возник справедливый вопрос: а может стоит проинспектировать всех утилизаторов и понять, кто из них действительно работает, а кто только торгует документами. Ведь эта ситуация касается не только утилизации медицинских отходов, то же самое и с отработанными маслами, и с буровыми отходами (нефтедобычи), батарейками, фармацевтическими отходами и др.", - написал он.

По информации главы инспекции, большинство компаний получили лицензии, но вместо реальной утилизации сливают или выбрасывают опасные отходы.

"Одним из государственных органов, который должен контролировать эту деятельность является Госэкоинспекция. Уже давно нужно было навести порядок в этой сфере. Все знают, что это одна из самых темных и самый коррупционный сфер деятельности", - сообщил Фирсов.

Он отметил, что для того, чтобы глубже изучить проблемы отрасли и определиться с теми, кто готов утилизировать медицинские и другие опасные отходы, Госэкоинспекция приглашает представителей компаний-утилизаторов на совещание 17 марта.

Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181295
 
 
 Топ комментарии
 
а вот теперь я насторожился Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3456
какие еще биоматериалы остающиеся после лечения?
говорили же только сопли?
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Треба будувати крематорій. Заодно деяких ЗЕжидів спалимо...
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Пархатые заинтересованы, что бы украинцев передохло как можно больше, оттяпать землю, кинуть напоследок на ЗВР, и на Израиль. Поэтому все так медленно и через Ж, поэтому уехало 20 млн масок, поэтому месяц всех пускали и никого не проверяли.
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Под чернобыльский купол. Радиация вирус наверное победит.
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Кацапам предложите,они возьмуться,еще и в очереди станут.
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а вот теперь я насторожился Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3456
какие еще биоматериалы остающиеся после лечения?
говорили же только сопли?
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Не так страшЁн короновирус,
Как в ОП вирус "а ля рус"..
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Треба будувати крематорій. Заодно деяких ЗЕжидів спалимо...
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Пархатые заинтересованы, что бы украинцев передохло как можно больше, оттяпать землю, кинуть напоследок на ЗВР, и на Израиль. Поэтому все так медленно и через Ж, поэтому уехало 20 млн масок, поэтому месяц всех пускали и никого не проверяли.
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интересно девки пляшут...
а где.. до этого... утилизируются биоматериалы из простых и обычных... инфекционных больниц? в частности - тубдиспансеров, СПИД-больных и проч... ????
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мені було б спокійніше, коли б зюуряд сказав, що є слабкі місця, що чогось нема зовсім, а чогось не вистачає
але ж ні, в нас "усьо харашо, ми готові до епідемії!"
ура, таваріщі!
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в Украине вообще ничего нет, кроме пары десятков воров-миллиардеров, которым все пох.
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У нас не має ніх.я. Просто спрійміть це як факт, а не робіть з цього кожного разу відкриття.
Як ворог напав то армії не має, правоохоронної системи та судів не має, освіти та медицини не має, доріг не має.... а як показали минулорічні вибори мізків теж не має.
Для тих хто не в курсі, у нас звичайні біоматеріали (ампутовані руки, ноги, пальці, апендикси і т.п. просто закапують у землю, аби де... на так званих медичних полігонах. Причому, він може бути за вашим будинком, а ви і знати не будете, поки якась дитина, випадково не найде викопану собаками руку...(останнє речення це приклад із реального життя, який бачив особисто)
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Шо значить нЄт, мля?! Віруси мають біологічне походження. А якщо це біологія то все знищується температурою згорання. В котельню і всі діла, опалювальний сежон ще не закінчився. А то зара кинуться кАмпанії створювати що б з бюджету бабла накосити...
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ща ...будут ...ви головне бабла нормально "виділіть" ...пару бухгалтерів і "вивезуть" все (бабло) учисту ...
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