 Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось

"Болгария объявила чрезвычайное положение, предоставив правительству чрезвычайные полномочия после того, как количество случаев коронавируса в стране утроилось за сутки", - пишет bloomberg, передает Цензор.НЕТ

По информации министерства здравоохранения Болгарии, в стране зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения вирусом, в том числе один летальный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов добивается права привлекать полицию для задержания пациентов, которые рано выходят с карантина (после того, как это сделали 14 человек).

Напомним, первые два случая заражения коронавирусом в Болгарии были зафиксированы 8 марта.