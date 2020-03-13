 Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось

"Болгария объявила чрезвычайное положение, предоставив правительству чрезвычайные полномочия после того, как количество случаев коронавируса в стране утроилось за сутки", - пишет bloomberg, передает Цензор.НЕТ
По информации министерства здравоохранения Болгарии, в стране зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения вирусом, в том числе один летальный.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов добивается права привлекать полицию для задержания пациентов, которые рано выходят с карантина (после того, как это сделали 14 человек).
Напомним, первые два случая заражения коронавирусом в Болгарии были зафиксированы 8 марта.
мы просто не знаем сколько у нас их
на всю Украину 30 тестеров
кстати, идея. но это как помочиться на кучу г..вна. - могут обвинить в покушении на природное вещество... пххх, да, ладно, быковать не буду(хоть я и быдло, эээ, то есть норм. чел... проко.лол.ся)
Таки болгары - наши братушки!