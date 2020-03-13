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 Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось

Правительство Болгарии ввело чрезвычайное положение в стране на 30 дней из-за коронавирусной инфекции.

"Болгария объявила чрезвычайное положение, предоставив правительству чрезвычайные полномочия после того, как количество случаев коронавируса в стране утроилось за сутки", - пишет bloomberg, передает Цензор.НЕТ

По информации министерства здравоохранения Болгарии, в стране зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения вирусом, в том числе один летальный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов добивается права привлекать полицию для задержания пациентов, которые рано выходят с карантина (после того, как это сделали 14 человек).

Напомним, первые два случая заражения коронавирусом в Болгарии были зафиксированы 8 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3181294
 
 
 Топ комментарии
 
смени памперсы, впердун ссыкливый Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось - Цензор.НЕТ 1670
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Зараз Зе буде говорити про болгарське середньовіччя Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось - Цензор.НЕТ 820
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нам хорошо
мы просто не знаем сколько у нас их
на всю Украину 30 тестеров
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Ща бесстрашная соя расскажет о панике, нарушении прав человека и т.д.
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Сдурел совсем, сам себе памперсы меняй
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Зараз Зе буде говорити про болгарське середньовіччя
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нам хорошо
мы просто не знаем сколько у нас их
на всю Украину 30 тестеров
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У нас тоже утроилось,был один,стало три,все остальные умирают с другими диагнозами,наверное клиника Борис их делает,как и Бубочке?
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щас хучу пройтись, жаль не ночь - помочился бы на ворота парочки храмов Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось - Цензор.НЕТ 4828
кстати, идея. но это как помочиться на кучу г..вна. - могут обвинить в покушении на природное вещество... пххх, да, ладно, быковать не буду(хоть я и быдло, эээ, то есть норм. чел... проко.лол.ся)
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Сейчас численность населения Украины увеличется в двое,болгары румыны модяры молдоване вспомнят что они Украинцы и начнут паспорта доставать!
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Не мрій, бо вони знайдуть куди тікати.
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В вікно подивись,це не вони помандрувати на європейській острови?
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идиоты закрывайте границу!! пока возможно ещё не поздно!
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уже поздно ... ее закрыть надо было до 20.01 ... и сейчас из стой вагончиков и бівших баз отдіха по всей Украине должні біли біть настроенні обсервационніе центры и прочие мед учереждения и всем проведен курс поведения при коронавирусе... предприятия должны были быть переквалифицированны на производство оборудования
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лучше поздно чем никогда. в остальном согласен. но наверху детский сад. они думают пронесет. и всех кукловодят с улыбкой по тв. но если другие страны прозрели. мы, с нашим уровнем жизни и тд., умрем все по тихому.
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"Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов добивается права привлекать полицию для задержания пациентов, которые рано выходят с карантина (после того, как это сделали 14 человек)"
Таки болгары - наши братушки!
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