 Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.

"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сообщила она.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или бессимптомное течение.

"На сегодня выписана часть граждан - контактов первого уровня. Например, последний представитель БНТУ (Белорусский национальный технический университет. - Ред.) выписан в среду. На сегодня изолировано 224 человека", - сказала Богдан.

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