 Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.
"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сообщила она.
В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или бессимптомное течение.
"На сегодня выписана часть граждан - контактов первого уровня. Например, последний представитель БНТУ (Белорусский национальный технический университет. - Ред.) выписан в среду. На сегодня изолировано 224 человека", - сказала Богдан.
На самом деле цифры с 3 нулями, а может уже с четырьмя.
Не верьте только Литвину, если сюда зайдёт.
Смешно.
в Белоруссии просто всем тесты делают. и не скрывают правду.
увеличение заболевших от орви в Украине за неделю на 21% больше чем было раньше.
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150
может нас по тихому убивают или во власть проникли люди из руцкого мира и делают это сознательно? или может они не компетентны? правда то где ?.
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