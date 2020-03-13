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 Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

В Беларуси число зараженных новым коронавирусом Covid-19 выросло с 21 до 27 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.

"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сообщила она.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или бессимптомное течение.

"На сегодня выписана часть граждан - контактов первого уровня. Например, последний представитель БНТУ (Белорусский национальный технический университет. - Ред.) выписан в среду. На сегодня изолировано 224 человека", - сказала Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 12

Источник: https://censor.net.ua/n3181291
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю на самом деле их сотни,просто дома тихо болеют.
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Почему из на расии нет новостей о коронавирусе? Померли уже все?
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Так на расеи же запретили говорить о заболевших коронавирусом. поэтому ихтамнет
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Думаю на самом деле их сотни,просто дома тихо болеют.
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Почему из на расии нет новостей о коронавирусе? Померли уже все?
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Так на расеи же запретили говорить о заболевших коронавирусом. поэтому ихтамнет
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В Беларуси тоже медперсоналу запретили говорить правду, это уголовное наказание.
На самом деле цифры с 3 нулями, а может уже с четырьмя.
Не верьте только Литвину, если сюда зайдёт.
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А в Украине никому ничего не запрещали, поэтому 3 подтвержденных заболевших.

Смешно.
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це скоріше за усе різниця в медицині. У вас більше порядку в державній медицині, а у нас це непотріб. Інакше просто не має пояснення. За любих обставин українців по світу їздить значно більше ніж білорусів. Тому скільки у нас зараз нулів, одному Богу відомо...
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Я скрываюсь на даче в дремучих лесах. Накупил продуктов и пережду, пока все не помрут.
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Да там, скорее всего, "совковский" вариант... Раньше при гриппе ставили ОРЗ и ОРВИ, а сейчас то же самое - при коронавирусе... Единственное спасение для РФ - малая плотность населения... (Кстати, в сельской местности эпидемические вспышки простудных заболеваний - редкость... Количество межличностных контактов меньше...).
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ты думаешь в Украине меньше? не будь наивным.
в Белоруссии просто всем тесты делают. и не скрывают правду.

увеличение заболевших от орви в Украине за неделю на 21% больше чем было раньше.
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150

может нас по тихому убивают или во власть проникли люди из руцкого мира и делают это сознательно? или может они не компетентны? правда то где ?.
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Ні, білоруси приховують, просто у нас усім пох.ру. Країна "Акакаяразница"...
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возможно и так. но 27 и 3 как то у них ближе к какой то правде
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Полный бред. Мир сошел с ума. Здесь вообще паника. С понедельника закрывают все школы, колледжи, и университеты.... А все почему? А просто люди устали от современного метода управления. Хотят глобальной катастрофы. Наверное это плохо, но похоже выхода нет.
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да ладно... Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов - Цензор.НЕТ 4129.просто французам вновинку окунуться в реальный мир
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да какая паника? предлагают поехать тебе в ухань или милан. и включит умного и беззаботного там. всё ж просто.
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Ну, я с Вами согласен. Сегодня звонил на работу ( я уже удалено работаю), ни кого на месте нет кроме нескольких технисьнеов. Короче полный абзац.
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Ваня. Очень приятно познакомиться. Я Вова. Так вот, нахрена мне в Ухань? Мне и здесь неплохо живётся. Вот только ни жену, ни внучку не могу здесь встретить. Паника.. На следующей неделе закроют границы. Так что у кого там родственники, поторопитесь.
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