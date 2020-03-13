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 Киевские новости
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 "Никто город закрывать не собирается", - в КГГА опровергли информацию о закрытии Киева на въезд и выезд

Городская власть не принимала никаких решений о закрытии Киева на въезд и выезд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА, об этом на своей странице в соцсети сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он пояснил, что в соцсетях и в некоторых СМИ распространяется информация о якобы закрытии столицы на въезд и выезд в случае обнаружения хотя бы одного больного коронавирусом.

"Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничению въезда и выезда из города не принимали ", - сообщил Николай Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник

Он подчеркнул, что такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций или нормативными документами, принятыми на государственном уровне.

Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательным и ответственным, ведь от этого зависит их эффективность.

Источник: https://censor.net.ua/n3181288
 
 
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В больницах тесты будут продавать? Хорошо, что во всем мире тесты в аптеках раздают бесплатно.
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В больницах тесты будут продавать? Хорошо, что во всем мире тесты в аптеках раздают бесплатно.
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Бесплатно- по направлению (рецепту) врача. "Ніхто місто закривати не збирається", - у КМДА спростували інформацію про закриття Києва на в'їзд і виїзд - Цензор.НЕТ 189
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нормальные страны и заботящиеся о здоровье своих граждан столицы уже ввели запрет за въезд и выезд своих граждан без экстренной необходимости … Ждем пандемию в Киеве ????????? Забота о здоровье проживающих ?????????? Санитарная служба, ау !!!!!!!!!
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Якщо закрити Київ на в'їзд і виїзд, то прийдеться закрити половину підприємств, бо на роботу в Київ з передмістя і навіть з інших областей щодня їде кілька сотень тисяч.
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надо закрывать города где будет вспышка как Радомышль.... посмотрим где еще проявится
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цена этому решению буду человеческие жизни, когда люди начнут умирать тогда город будут закрывать....
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У нас ФТУ отменили все турниры. Киевские тоже. Жалко, конечно. Но что поделать(
Надеюсь, этот ужас скоро закончится
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Белорусов уже 27 больных,а у нас 3,кто кроме з.******** в эти сказки поверит?
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тестов нету... вот и 3 ... все остальніе как ОРВИ записаны
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А я б цей сепарський Київ закрив би на глухо і головне що там вся ЗЕлена банда залишилась і побільше коронавірусу!!!
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