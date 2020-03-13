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Все про:Бердичев (40) Житомирщина (807) Италия (1024) Бунечко (3) COVID-19 (784)

 Жителя Бердичева, вернувшегося из Италии, проверяют на коронавирус, - глава Житомирской ОГА Бунечко

В г. Бердичев Житомирской области проверяют подозрение на коронавирус у мужчины, который вернулся с отдыха из Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Утром поступила информация из Бердичева, что пациент для предотвращения негативных последствий сообщил врачам о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение ... Все анализы получены, в ближайшее время сообщим об их результатах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина отдыха в Италии несколько недель.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения - воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181285
 
 
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