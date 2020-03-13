 Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ".
"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 000 быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.
Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.
С 12 марта в столице введен план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.
Особое внимание столичная власть уделяет и безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены.
Напомним, ранее мэр Киева обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта "Борисполь" с предложением закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.
640 против 100.000!
Подробней тут: https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/09/WS5e659239a31012821727d4b0.html
В нормальных тестах по всему миру используют мазок с горла или носа, результаты приходится ждать от нескольких часов до 2 суток.
И самое интересное - корововирус внезапный, ВОЗ кричал, что тестов нет - караул, а тут через 2 недели их предлагают сотнями тысяч. Совпадение? Не думаю.
Взявшим три вагона тестов, четвёртый вагон бесплатно! ВОЗ.