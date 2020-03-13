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 Политика Украины, Киевские новости
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 Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, - Кличко

Столичные власти заказала еще 100 000 экспресс-тестов на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ".

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 000 быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

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С 12 марта в столице введен план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Особое внимание столичная власть уделяет и безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, ​​дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены.

Напомним, ранее мэр Киева обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта "Борисполь" с предложением закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3181282
 
   
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Чтоб знать сколько гектар земли на кладбища выделять
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чтоб изолировать больных и не заражать других. Лечение существует, лечат последствия заражения этим вирусом. С самим вирусом справляется иммунная система.
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А сколько зелёносопельные заказали тестов? 640 штук?
640 против 100.000!
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правильно работаем. в ремонт моста 1500000000 а в жизнь и здоровье людей, большой и толстый .....уй
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Эти "экспресс-тесты" по крови из пальца за 15ть минут - фэйк.

Подробней тут: https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/09/WS5e659239a31012821727d4b0.html

В нормальных тестах по всему миру используют мазок с горла или носа, результаты приходится ждать от нескольких часов до 2 суток.
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Помнится все всё горло прокричали на Юльку когда Юлька в 2009 закупила вагоны тамифлю. Особенно кремль орал, который сам закупил ещё больше. Таки и сейчас панику раскрутили - сейчас закупят пару вагонов тестов. Но забалевших, я думаю, в этот раз будет меньше чем при Юльке когда бушевала пандемия свиного грибба.
И самое интересное - корововирус внезапный, ВОЗ кричал, что тестов нет - караул, а тут через 2 недели их предлагают сотнями тысяч. Совпадение? Не думаю.
Взявшим три вагона тестов, четвёртый вагон бесплатно! ВОЗ.
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