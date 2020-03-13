 "На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ", - "слуга народа" Ткаченко о коронавирусе в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - отметил Ткаченко.
По его словам, опыт стран, оказавшихся в эпицентре пандемии, доказывает, что начинать закрывать границы нужно уже сегодня, когда вирус еще не набрал в Украине силы.
Ткаченко считает, что Украина должна действовать по примеру Тайваня: внедрить жесткий контроль границ, инициировать активный поиск случаев заболевания, ввести карантин для всех, кто демонстрирует симптомы вируса, обеспечить больницы необходимыми ресурсами для оперативного реагирования на распространение болезни, а также провести национальную образовательную кампанию для борьбы с паникой и дезинформацией.
"Самоизоляция - единственный эффективный и, что важно, общедоступный способ остановить пандемию. Максимум людей должны оставаться дома. Это касается даже стран, где не зафиксированы масштабные всплески вируса. Например, с сегодняшнего дня границы закрыла Словакия", - подчеркнул он.
Закройте Испанию! Еще есть время!
Петр то уже съе@ался
если серьезно то кто теперь возглавит оппозицию?
или думаешь что он вернется и в нужный момент опять запрыгнет на трактор как в 2014-ом?
это одно из двух - либо - вирусесть, либо нас делают клоунами(сбрасывает колпак, тушь, и ретушь)
меры надо было принимать 1.5 мес. взад.
после клоунады(не случайной) с самолетом и Санжарами, считаю не лишним напомнить раздел конституции - .... там прямо как в Конституции сша - народ имеет право на....(борется с боевиками Авакова)
Там в рашке как раз в это время будет пик эпидемии короновируса... Пусть все массово там перезаразятся вирусом и сдохнут ватники
А вам до сих пор не понятно что нужно закрыть границу.
я честно только пожимаю плечами от вашей некомпетентности.
каких то тупых детей набрали что в снбо что в раду. они по факту делают что то .
а планировать или понять уровень угрозы не могут.
по факту что то делать, открою тайну, будет поздно.
А если хочешь сам провериться, то покупай в аптеке за свои или иди в лабораторию и делай платный тест.
И заодно напиши если хочешь купить в аптеке в Германии тест, сколько будет стоить.
Китай вон уже "докарантинился" - экономика накрылась киской.
2. Если после перекрытия рухнет экономика, то тех кто заболеет лечить будет просто не на что, так что никакого выигрыша не будет.
От тіко звідки він там? В московії меньше випадків, в Україні теж... Авіасполучення у Горлівки зі світом немає... Звідки воно там? Марсіани?
Є ще один варіант - хтось бреше: або Аваков про 12 випадків в ОРДЛО, або наше МОЗ про кількість випадків в Україні...
Да поздно уже пить боржоми.
"Перекроют нам границы,
Твой туризм пойдёт к .уям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям."
И ни одному умершему не сделали анализ.
А шо может сделать эта гребаная медицина, в которой одноногому инвалиду нужно каждый год подтверждать свою инвалидность.
Так что поздно самоизолироваться - скоро нас изолируют от мира.
А слугам народа пусть близиться писец - катастрофа наступает при их полном самодержавии... Землю дебилы не продавайте - вас же хоронить потом негде будет...
Китайцы сразу закрыли общественный транспорт.
А вирус все время мутирует, и мы постоянно узнаеи о нем новое. Да, пока он слабее бубонной чумы, но что будет через месяц, через полгода? А по проникновению в человека это идеальное оружие. Осталось ему только отрастить зубки поострее и человечеству может наступить кирдык!