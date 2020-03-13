 "Укрзализныця" временно приостановила пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"До сих пор между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице - Мукачево, № 962/963 Кошице - Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп и № 8862/8861 Кошице - Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон "Укрзализныци" № 26/382 Киев - Кошице.

Поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, отправившийся 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались", - сказано в сообщении.

Продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику.

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Также сообщается, что при пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

""Укрзализныця" выполняет все приказы и требования Министерства здравоохранения Украины, Министерства инфраструктуры Украины, поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой, Центром общественного здоровья Минздрава и другими учреждениями.

Приносим извинения за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием", - сообщили в "Укрзализныце".