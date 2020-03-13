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 Общество
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 "Укрзализныця" временно приостановила пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией

В связи с объявлением о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"До сих пор между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице - Мукачево, № 962/963 Кошице - Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп и № 8862/8861 Кошице - Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон "Укрзализныци" № 26/382 Киев - Кошице.

Поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, отправившийся 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались", - сказано в сообщении.

Продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Словакия ограничила пропуск на свою территорию. ДОКУМЕНТ

Также сообщается, что при пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

""Укрзализныця" выполняет все приказы и требования Министерства здравоохранения Украины, Министерства инфраструктуры Украины, поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой, Центром общественного здоровья Минздрава и другими учреждениями.

Приносим извинения за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием", - сообщили в "Укрзализныце".

Источник: https://censor.net.ua/n3181278
 
 
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А почему с рашкой - страной агрессором не остановили ж/д сообщение?
типа там короновируса нет или боятся обидеть пуйла?
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Не з лішайними кацапами,а з словаками.Добре.
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закрили))), тому що Словаки перші це зробили скасували всі авіа, жд і авто міжнародні
перевезення
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