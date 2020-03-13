 Чехия с 16 марта полностью запретит въезд и выезд из страны

Об этом сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем. - ИФ) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

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