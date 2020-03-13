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 Чехия с 16 марта полностью запретит въезд и выезд из страны

Правительство Чехии объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев на чешскую территорию и на выезд чехов из страны.

Об этом сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем. - ИФ) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181274
 
   
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До нас прийшов коронавірус і рюцкій мір вже стукає гарматою в двері.
В країні завівся зрадник..
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А заробитчане, у кого трехмесячный безвиз заканчивается?
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Так... вторая Северная Корея уже есть. Кто следующий?
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Неделю назад, в НБУ заявили, что в связи с эпидемией короновируса, денежные переводы заробитчан из Европы в Украину резко сократятся.
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если слуги народа сегодня у нас не сделают тоже самое
это будет преступление против нации
штаты закрыли!
с орков пример берём? или команды от них ждём?
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До нас прийшов коронавірус і рюцкій мір вже стукає гарматою в двері.
В країні завівся зрадник..
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ось це я розумію підхід. Закрили кордони і все, ще надзвичайний стан введуть і все.
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Вот так бы и нам.. Но хватит ли духу у власти. Вряд ли ( и это замечу не Китай, а демократическая Чехия)
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