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 Политика Украины
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 Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу

Учреждение "консультативного совета" по Донбассу с участием представителей ОРДЛО на равных с украинской стороной равносильно государственной измене.

Об этом пишет в фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе. Официальный Киев начнет прямые переговоры с террористами: с одной стороны - 10 представителей Киева, с другой - 10 представителей Донецка/Луганска. Остальные члены Минска по одному голосу. Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной. Молдова в итоге осталась с позором и без территорий", - отметил он.

"Господин президент Зеленский! Вас и Ермака за это будуть судить. Это государственная измена. История вам этого не простит. "Запомните этот твит"", - добавил Шуклинов.

Читайте также: В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о консультативном совете по Донбассу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181273
 
   
 Топ комментарии
 
а год назад они весело и с огоньком "валили-барыгу".
хотя им говорили - без "барыги" будет именно ВОТ ТАК.

Ну, что ж...
Такова воля зубожилого-нарида.
Радует только то, что все эти шуклиновы и т.п. бигусо-гнаповская сволочь пойдет под нож очень скоро.
Перед смертью желаю им вспомнить времена "плохого дяди-барыги".
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Юрий Бутусов
19 хв ·

Следователь СБУ, который сегодня откроет уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" против представителей Украины в Трехсторонней контактной группе войдет в историю Войны за независимость. Надеюсь, такие смелые люди в СБУ найдутся.
Подписав соглашение в Минске о создании Консультативного совета с представителями "отдельных районов Украины", Леонид Кучма прямо нарушил Конституцию и закон Украины "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", а именно:

"Стаття 3. Державна політика із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, принципах і нормах міжнародного права.
Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:
2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації всіх незаконно затриманих, утримуваних громадян України;
Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення.
Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.
Стаття 13. 3. Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону".
Необходим определить весь круг лиц, которые были причастны к этому предательскому сговору в Минске - все они должны быть привлечены к ответственности.
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у зеленского и ермака появился свой именной столб на Хрещятике который он будут украшать качаясь на ветру
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сделав комика из кавээна президентом кто-то расчитывал на другой результат...?

взять земенить хирурга плиточником и расчитывать что операция на сердце пройдет успешно......
популизм наше всё.....
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Чому пан Порошенко не прийшов на допит в ДБР?
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Потому что зеленое чмо должно сидет в тюрьме, а Порошенко должен быть президентом!
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*****
зеленый
на каштанах на Крещатике повесить и год не снимать
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І в 2014, і в 2019 роках я ставив ось цей колаж. Якщо не оберемо Тимошенко, то Путін поставить когось свого. Ну ось, спочатку Порошенка, тепер Зеленського.
Вірно все написано в колажі? Вірно...

Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 9723
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Я ж і кажу, якщо не Тимошенко, то хтось з кремлівських холуїв, або Порошенко, або Зеленський, або Бойко, або Мертвечук, або ще якась падлюка, їх багато...
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Кремлівський холуй - це точно жюлька тимошонка, по всіх параметрах.
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Точно, це за якими ознаками? Тоді, коли вона сказала, що не буде зустрічатися з путькою, поки він не поверне Крим? Чи тоді, коли казала, що Рашка агресор? Чи тоді, коли застерігала весь світ від заохочення Рашкі? За якими? Воно ж, що Порошенко, що Зеленський, з Путькою взасос, але вас це чомусь влаштовує.
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Запитай жюльку, що вони у січні 2009 року протягом тьох годин робила з путіним сам на сам, зачинивсь у переговорній кімнаті в Кремлі. Про газовий договір з ціною найвищою у Європі можеш не писати, це всі знають.
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А що, в 2009 році у нас була війна з Рашкою? А що не так з газовим контрактом? Це типовий контракт на той час. Тим більше. що за цим контрактом Україна відсудила у Рашкі 5 млрд дол. Правда, Порошенко з Кобелевими та Вітренками їх успішно спістілі. але то вже інша справа...
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а зараз покажи як вони з путєй в засос
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Тимошенко синхронизировалась с Медведчуком и "русским миром"
В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.

"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу - синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".

Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".
Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы.

А "главный враг" - запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов.

Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.

"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она в эфире телеканала ICTV.

Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко - внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.
Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта - России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере - Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.
Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг - запад, где нет "духовности".

Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.
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Да, крута чушь...))) А скажіть, який канал має Тимошенко? Я також хочу, щоб вона з'являлася тільки на своєму каналі, а не каналах Мертвечука та його кореша Порошенка.
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Уважно дивись і слухай, що ця кремлівська, продажна шльондра варнякає на каналах медведчука. Сьогодні медведчук кориш жюльки.

У Тимошенко друг і партнер коломойський: "Поздравляю тебя с днем ​​рождения!
Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах". http://news24ua.com/nastoyashchiy-drug-i-partner-v-set-slili-audio-s-timoshenko-i-kolomoyskim



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А що, Беня, це Путька?
І щось більш адекватне, ніж цей який-то мутний фейк, у вас є?
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До чого тут Юля,вона що при владі, чи землю розпродає , чи в москву їздить з медвечуком ,чи ти таке тупе, чи ти вконуєш замовлення олігархів ?З хворої голови на здорову
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Тупе мабуть ти. Прокрути трохи вгору та прочитай на який коментар була та відповідь тоді не будеш перекладати з хворої голови на здорову.
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Якщо в тебе мозги є подумай чого всі президенти на замовлення олігархів від Кучми ,Януковича хотіли її посадити ,я не є її стороником ,але зміни платівку набридло, вона десять років як не при владі ,набридла брехня,до того тут і тема інша, йдется про зраду нинішньої влади.
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Ще раз для особливо "розумних", прочитай первісний коментар на який написана та відповідь. Звичайно, якщо в тебе є той мозок. А якщо похвалитись нічим, то полегшу твої потуги. Читай тут: https://censor.net.ua/news/3181273/zelenskogo_i_ermaka_budut_sudit_za_gosudarstvennuyu_izmenu_jurnalist_shuklinov_o_konsultativnom_sovete/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73121920
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Ви, зеботи та рашисті, всі таки тупі, чи через одного? )))
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Бачу, що випадок твій дуже запущений, лікуватись пізно. Співчуваю, жалію, але нічим допомогти не можу.
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Ви, спочатку собі раду дайте, а потів вже співчуттями займетеся...)))
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Их не судить , их на кол нужно садить
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Ну да, только судят и хоронят сейчас волонтеров и патриотов,худшего проклена для страны как зебильная масса не придумаешь.
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Был перед выборами правильный посыл. Или Порошенко, или *****. Нарид выбрал *****. На кого теперь пенять?
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Пусть этот сраный документ капитулянский засунет себе в зад и ермаку тоже.

Зеленский вошел в историю, как трус и предатель!!! Зелю НАДО СУДИТЬ ЗА ГОС.ИЗМЕНУ и Ермака тоже, арестовать сейчас должны. ЭТО ИМПИЧМЕНТ Зе!!!
Сдаются национальные интересы. Это- преступление, СБУ должно расследовать.
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Юрий Бутусов
25 хв ·

У Владимира Зеленского есть последний шанс спасти свою политическую карьеру - выйти на брифинг и отречься от текста, подписанного Кучмой и осудить и разорвать этот документ. Никаких компромиссов здесь быть не может. Никаких полутонов и оправданий. Или ты гарант выполнения Конституции, суверенитета и, в частности, Закона "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" или ты предатель.
Сейчас судьба Зеленского будет решена в прямом эфире, прямо на брифинге, куда собирается сейчас явиться Ермак, хотя должен был бы выйти сам Зеленский - да только брифинг затягивается, наверное, начали читать фейсбук и поняли, что этим можно подписать себе приговор.
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ні, не вийде..
зустріч з патрушевим в Омані була плідною
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Обьявить военное положение и повесить клоуна без суда и следствия
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Клоун 8 березня давав інтерв'ю газеті The Guardian і сказав що дуже хоче вішати, але не може, бо у нас демократія. Не має сумніву, що він має на увазі воїнів АТО, патріотів, волонтерів, Порошенка і усіх тих хто заважає йому капітулювати перед путіним.
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...следака этого конторского , что дело открыл на подписантов и их поручителей, нужно всячески поддержать, и с виду журналистам не выпускать, иначе сотрут его в порошок холуи вышесидящие, там хватает таких...жесть ***, винторогих от санкций освободить одним росчерком пера деда малахольного... 4 тыс. бойцов, жизни положивших, больше десяти тыс искалеченых.... и такой финал.... Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 5628...весь мир поддерживал борьбу эту, но нашлось пара-тройка сук продажных конченых, все это обнуливших на раз.... Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 5628 Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 5628 Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 5628
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Украінців історія нічого не навчила. І знову коло влади інородці, не украінці, і знову здають Украіну а украінці мовчать. Якщо так то може украінці не гідні мати власну державу бо не борються з інородцями і малоросами. І знову інородці будуть влаштовувати геноцид украінців, голодомор, знищувати іх. Це вже проходили, і це було трагічно. УКРАІНЦІ МОЖНА ПОРА ВЖЕ БОРОТИСЯ І ВИГНАТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ.
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Зеленській - тобі не соромно за цю зраду УКРАЇНИ?
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Украінців історія нічого не навчила. І знову коло влади інородці, не украінці, і знову здають Украіну а украінці мовчать. Якщо так то може украінці не гідні мати власну державу бо не борються з інородцями і малоросами. І знову інородці будуть влаштовувати геноцид украінців, голодомор, знищувати іх. Це вже проходили, і це було трагічно. УКРАІНЦІ МОЖНА ПОРА ВЖЕ БОРОТИСЯ І ВИГНАТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ.
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лично мне было понятно еще год назад, что квартальный дурачек - это проект кремля. не верите? посмотрите видосики годичной давности - там везде кремлеботы и кремлепропагандоны топят за криворожкое чертило.
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а де ж адепт руSSкого міра сивоха?!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Зелю в тюрьму, Беню назад в Израиль. Хватит цирка, пора закрывать
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А я говорил, - следите за фигляром и его шоблой. Пока народ потешался над хряком Совохо, отвлекаясь за это говно, в Мин ке подонок Ермак подписал эту хрень.
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"Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу"
_Вы не поняли, мистер Шуклинов: зеленский боится путина, ведь тот запросто и убить может. А украинцев не боится...
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В этом никто не сомневается.
Вопрос - КОГДА???
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Чому пан Порошенко не прийшов на допит в ДБР? Це ЗРАДА!
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Ніякий народ їх судити не буде. Їх просто утилізують як кадафі і інших тварин. Це факт. Ще чуть чуть почнуться смерті від короновіруса народ закпипить і зачистить зеленку. Висітимуть по стовпах.
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Свиночолого уже судят почти год. Ворон ворону глаз не выклюет
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Демократична Сокира

58 мин. ·

Українська сторона у Мінську вперше офіційно визнала терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» окремими і незалежними суб'єктами перемовин. Відтепер, згідно підписаного протоколу, діалог буде вестися напряму між Україною і рівними їм «представниками окремих районів Донецької та Луганської областей». Тим самим українська влада виконала найголовнішу вимогу Російської Федерації і де-факто на весь світ затвердила кремлівську тезу про «внутрішній український конфлікт».
Ми трактуємо такі дії як державну зраду.
Архітектор цього документу і головний російський лобіст України, керівник Офісу президента Андрій Єрмак має бути заарештований і притягнутий до відповідальності по ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»).
Всі представники української сторони у Мінську, причетні до підписання протоколу, мають бути заарештовані і притягнуті до відповідальності по ст. 111 Кримінального кодексу України.
Народні депутати України мають негайно ініціювати створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по розслідуванню здійснення акту державної зради офіційними представниками України.
Народ України завтра, у День добровольця, має вийти на вулиці і продемонструвати не тільки волю, але і силу.
Від імені Партії,
Юрій Гудименко.
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Если Украина хочет выжить, то судить надо сейчас и приговор привести в исполнение немедленно.
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Такими темпами Гидрант досрочно выполнит план своего 500 летнего тюремного срока...
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Зеленський і його кліка увійдуть в історію як в васали путіна,а не як воїни.
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