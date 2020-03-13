"Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу"

Об этом пишет в фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе. Официальный Киев начнет прямые переговоры с террористами: с одной стороны - 10 представителей Киева, с другой - 10 представителей Донецка/Луганска. Остальные члены Минска по одному голосу. Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной. Молдова в итоге осталась с позором и без территорий", - отметил он.
"Господин президент Зеленский! Вас и Ермака за это будуть судить. Это государственная измена. История вам этого не простит. "Запомните этот твит"", - добавил Шуклинов.
Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
взять земенить хирурга плиточником и расчитывать что операция на сердце пройдет успешно......
популизм наше всё.....
зеленый
на каштанах на Крещатике повесить и год не снимать
Вірно все написано в колажі? Вірно...
В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.
"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу - синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".
Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".
Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы.
А "главный враг" - запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов.
Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.
"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она в эфире телеканала ICTV.
Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко - внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.
Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта - России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере - Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.
Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг - запад, где нет "духовности".
Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.
У Тимошенко друг і партнер коломойський: "Поздравляю тебя с днем рождения!
Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах". http://news24ua.com/nastoyashchiy-drug-i-partner-v-set-slili-audio-s-timoshenko-i-kolomoyskim
І щось більш адекватне, ніж цей який-то мутний фейк, у вас є?
Зеленский вошел в историю, как трус и предатель!!! Зелю НАДО СУДИТЬ ЗА ГОС.ИЗМЕНУ и Ермака тоже, арестовать сейчас должны. ЭТО ИМПИЧМЕНТ Зе!!!
Сдаются национальные интересы. Это- преступление, СБУ должно расследовать.
25 хв ·
У Владимира Зеленского есть последний шанс спасти свою политическую карьеру - выйти на брифинг и отречься от текста, подписанного Кучмой и осудить и разорвать этот документ. Никаких компромиссов здесь быть не может. Никаких полутонов и оправданий. Или ты гарант выполнения Конституции, суверенитета и, в частности, Закона "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" или ты предатель.
Сейчас судьба Зеленского будет решена в прямом эфире, прямо на брифинге, куда собирается сейчас явиться Ермак, хотя должен был бы выйти сам Зеленский - да только брифинг затягивается, наверное, начали читать фейсбук и поняли, что этим можно подписать себе приговор.
зустріч з патрушевим в Омані була плідною
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
_Вы не поняли, мистер Шуклинов: зеленский боится путина, ведь тот запросто и убить может. А украинцев не боится...
Вопрос - КОГДА???
58 мин. ·
Українська сторона у Мінську вперше офіційно визнала терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» окремими і незалежними суб'єктами перемовин. Відтепер, згідно підписаного протоколу, діалог буде вестися напряму між Україною і рівними їм «представниками окремих районів Донецької та Луганської областей». Тим самим українська влада виконала найголовнішу вимогу Російської Федерації і де-факто на весь світ затвердила кремлівську тезу про «внутрішній український конфлікт».
Ми трактуємо такі дії як державну зраду.
Архітектор цього документу і головний російський лобіст України, керівник Офісу президента Андрій Єрмак має бути заарештований і притягнутий до відповідальності по ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»).
Всі представники української сторони у Мінську, причетні до підписання протоколу, мають бути заарештовані і притягнуті до відповідальності по ст. 111 Кримінального кодексу України.
Народні депутати України мають негайно ініціювати створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по розслідуванню здійснення акту державної зради офіційними представниками України.
Народ України завтра, у День добровольця, має вийти на вулиці і продемонструвати не тільки волю, але і силу.
Від імені Партії,
Юрій Гудименко.