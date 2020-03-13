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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4866) СНБО (3399)

 Зеленский обновил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.

Из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек:

  1. Зеленский Владимир (президент)
  2. Аваков Арсен (МВД)
  3. Баканов Иван (СБУ)
  4. Венедиктова Ирина (ГБР)
  5. Данилов Алексей (секретарь СНБО)
  6. Евдокимов Валерий (Служба внешней разведки)
  7. Ермак Андрей (Офис президента)
  8. Кулеба Дмитрий (МИД)
  9. Пристайко Вадим (Кабмин)
  10. Разумков Дмитрий (Верховная Рада)
  11. Смолий Яков (НБУ)
  12. Таран Андрей (Минобороны)
  13. Уманский Игорь (Минфин)
  14. Хомчак Руслан (Генштаб)
  15. Черкасский Игорь (Госфинмониторинг)
  16. Шмыгаль Денис (Кабмин)
Источник: https://censor.net.ua/n3181272
 
 
 Топ комментарии
 
Стадо зеленых баранов-предателей...в количестве 16-ти штук...
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Совет капитуляции и позора....дальше- гражданская война и распад.
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Запам"ятайте, українці, хто вас здав кацапам. Амінь.
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Стадо зеленых баранов-предателей...в количестве 16-ти штук...
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там же куча паередников...от порошенко осталось. Зеленский обновил состав СНБО - Цензор.НЕТ 5181
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Почему три? Там один Аваков остался из состава РНБО который был при Порошенко...
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Россиянин...в Красноярске собаки россиян едят. Зеленский обновил состав СНБО - Цензор.НЕТ 5177
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Зеленский, олигофрен, закрывай сообщение со всеми странами. Что это за игрушки? Самолеты прилетают в Украину с больными и их пропускают, пишут вчера из Милана - 200 чел украинцев на борту, у многих температура, пьют жаропонижающие и спокойно проходят контроль, едут заражать и разносить вирус по всей стране.Это нормально? Будешь отвечать за такой бардак.Геноцида страшная. Государство во время пандемии должно заниматься только этой инфекцией, а ты и твои зеленые чем занимаетесь? Капитуляцию перед Путиным подписываете? Изменники и продажные скоты.В Аду вам гореть.
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Надо обязательно наглухо закрыть границу границу с ОРДЛО , где эпидемия короновируса, это сейчас очень большая опасность. Я бы вообще закрыл там границу и не открывал пока там не будет полностью украинская власть.
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Вот там бы разок, другой на заседании чихнуть короновирусом.
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Совет капитуляции и позора....дальше- гражданская война и распад.
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****** по всей твоей сепарской морде, а не распад.
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Спасибо...смотрите трезво на все происходящее. Цугцванг. В случае нового Майдана отделятся юго-восточные области. Капитуляция- отделятся Западные.
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Значит не должно быть - ни первого, ни второго.
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вот поэтому и тихо сейчас всех обьединят в ссср-2)) и клоун рад и великий пун Зеленський оновив склад РНБО - Цензор.НЕТ 4598
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Я трезво и смотрю - Майдан будет резать коррупционеров и казнокрадов, поэтому Майдан будет вся Украина. И когда такая резня начнётся в Украине то она быстро перекинется на парашу, ибо ***** там уже ненавидят все. Майдан это борьба с коррупцией - это и будут лозунги Майдана. Но и самое главное - сечас это вообще не Майдан, это так - ручейки.
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К сожалению...и это не мечты. Реальность. Мы сделали это.
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Поздравляю вас, клоунов, что еще можно по этому поводу сказать? Они сейчас отсосали от турков и должны были отсасывать у нас, чтобы лишиться своей маленькой победы, а вы выбрали клоуна, который упорно хочет им отсосать.
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Спс...я за зеленского не голосовал Зеленський оновив склад РНБО - Цензор.НЕТ 9431 И Вам не советовал...
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Він був ПОЗАШТАТНИМ радником. Чи залишився тепер - невідомо.
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"Платформа" в результате "столкновения" пострадала не сильно и скоро снова, после изрядной заправки этиловым спиртом, возообновит свой функционал!..
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А вы мартышки как ни садитесь...всё никуда вы не годитесь.
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Запам"ятайте, українці, хто вас здав кацапам. Амінь.
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Нас ніхто не здавав. Не вийде. З Зе буде, як з Сцивохою, тільки полетить до Ростова.
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Зачем нам преЗЕдент если в Украине руководит путин? ЗЕля - пошел нах..й, ************
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Взял еще туда и лысого, чтоб сивуха мог на собраниях его там гонять?
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Вступает в Донецкую малороссию 25 марта принимают Устав и провозглашают..
Вот результат оманского сговора осла зе
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Одним словом, Україна залишилася без патріотичного командування. Бо те, що перераховано вище клуб таємних колаборантів.
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А может будущий расстрельный список?
Что еще светит за госизмену?
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нада стільці поставити в каре та перефарбувати стіни у золотаво-жовтий
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да здравствует донецкая федеративная малоросия зеленскогоЗеленский обновил состав СНБО - Цензор.НЕТ 9456
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Просто в/рада и рнбо уже потом не нужны министр обороны предатель дает команду разоружить армию.
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Остаточне ухвалення рішення планується на 25 березня.
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Украина официально признала ДНР и ЛНР. Подписали документы в Минске.
Россия не сторона конфликта, а миротворец.
Крым российский.
Санкции с России будут сняты до конца апреля.
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надо выносить этих ЗЕленых тварей.
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всех в полном составе под суд за госизмену … так будет правильно !!!!!!!!!!!!!!
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А Сивохо! А медведчука, А Рабиновича! А з часом і Януковича з Порошенком... можна.
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"СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос30.11.19
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То есть - Королевская и Сивохо в СНБО таки не входят? Уже легче.
А Кривонос где?
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Они замы и готовят этот бардак по указке.
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Замы не могут не входить в состав СНБО.
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а пана полковника Кривоноса Сергія Григоровича в составі РНБО немає.
І це добре, бо йому нічого робити серед зрадників та колаборантів
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Юрий Бутусов
57 хв ·

Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отметить. И все это будет отменено.
Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске.
Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: «Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями».

Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.
Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.
Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.
Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список.
Так вот, что сейчас необходимо:
1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.
2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.
3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место.
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Кучму надо было посадить еще после подписывания Будапешского меморандума, предатель и изменник
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Ого, какие дела... Что-то подписали 11-го, сегодня 13-е... и тишина: ни на ЦЕНЗОРе ничего про это, на сайтах, которые я смотрю, тоже тихо. ???
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Там есть лохи по крупнее Бутусова, хотя Бутусов хоть что то выдает с опозданием, и на этом хорошо.








Arseniy Yatsenyuk

@Yatsenyuk_AP


5 часов назад

Зеленському не потрібно їхати 9 травня на парад Путіна. Було б правильно, якби президент прийняв рішення, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з нашими європейськими друзями. Ідеологема Кремля, що Росія - країна переможниця. РФ цим намагається приватизувати спільну перемогу
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Хочется спросить, у Юры, кто ты?
Сейчас, прозрев, он начинает понимать, что с себя представляет эта зешобла. А ведь раньше перед выборами, он сам был за то, абы не Порошенко и топил его при каждом удобном случае. Сейчас все, такие, как тот же Бутусов, виновные в том что происходит. Но радует то, что у них наступает прозрение.
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Із 16, лише 3 Кулеба, Пристайко і Уманський проукраїнські і проєвропейські за переконаннями. Всі решта совки промосковські.
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ну кулеба уже б и воду дал в крым, пристайко тоже мутный. Там только оболочка украинская а нутро прокацапское у обоих))
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Засунь себе в жопу эти изменение,ты жидок вонючий уже подписал капитуляцию и сидишь ******* "мразь" .....!
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# Ни в одном карантине не запрещено думать

Юрій Гудименко

Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.
С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.
Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.
Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».
А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: ноль), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.
Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но). Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.
Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина. И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы. Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.
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Метро, автобусы, вокзалы - это необходимость - если их закрыть - будет просто коллапс.
А массовые мероприятия - это НЕ необходимость. Отменяется то без чего можно всполне пережить.
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вчера вечером еле влезла в вагон метро на Льва Толстого в час пик. Набилось людей как селедок в банке. Интервал почти 4 минуты. Лучше бы интервал ожидания состава минимально уменьшили, чтобы вагоны не такие забитые были, чем запрещать митинги Зеленський оновив склад РНБО - Цензор.НЕТ 4105 .
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"Лучше бы интервал ожидания состава минимально уменьшили, чтобы вагоны не такие забитые были, чем запрещать митинги"

Интервалы уменьшить - хорошая идея, а митинги, концерты и тд - совсем не мешает приостановить.
А то тут некоторые вообще метро предлагают отменить. Представляете, как вечером будет масса народа не в метро, а пешком топать?
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5 вагонов = 5 митингов пока до Оболони доедешь.. как при зэках в 2013))
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добавили бы сразу лаврова мерина и скабееву сливной бачок, чтобы не тратить время и средств на слив инфы
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Ну а те отвечать не должны, нет? А что там делают как минимум шмыгаль и пристайко? Один грезет воду в Крым дать, а второй полностью просрать нашу внешнюю политику?
А что вы подписали 11 марта, товарищ зелЁный пид###? Как это объяснять?
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Поміняв малоросів, які не виправдали його сподівань, на малоросів, які обіцяють виправдати його надії на "швидкий мир за любу ціну".
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# Ни в одном карантине не запрещено думать

Микола Княжицький

План влади наступний: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час прийняти спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо, прийняти закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі.
І головне, нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу. Тому ми вже маємо думати про ******* форми боротьби для захисту демократії та державності.
Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються.

Іван Хомяк

З позиції лінійної логіки, карантин - це добре.
Просте питання, яких у мене декілька: якщо через три тижні карантину епідемія не зупиниться? "Продлевать будете?" На скільки? До повного припинення епідемії? Скільки часу він зможе тривати?
А якщо "діти не в школі" і "більше трьох не збиратися" не спрацює? (До речі, має хтось інформацію про навчальні заклади, які стали епіцентрами масового зараження?) Тоді його буде посилено до італійсько-китайсько-корейського зразка? А якщо і це не спрацює?
Ми маємо справу із людьми, яким потрібно заробляти гроші, щоб жити. Що буде, коли буде перейдено поріг, за яким перебування в карантині стане фінансово неможливим? Це не потягне за собою соціальний вибух? І якщо це станеться, то не зросте кількість жертв через насильство і втрату контролю над поширенням хвороби. Фінансовий, соціально-психологічний та політичний фактор тут не менш важливий за вірулентність чи контактність.
Карантин можна використати як тимчасовий засіб, але ніхто не зможе цілою державою сидіти в ньому роками. Я не бачу жодної підстави вважати, що епідемія закінчиться в червні. Буде за щастя, якщо коронавірус за допомогою масової вакцинації вдасться взяти під контроль до 2023-2024 років.
Будьмо реалістами, не спрощуймо проблему. Наші зелені більшовики використовуватимуть на повну котушку коронавірус із політичною метою - знищення опонентів і захист від заворушень через економічний провал. Для них коронавірус - це подарунок з неба. Вони за час виграний карантином (якщо він буде виграний) не зроблять нічого. Ось вже який тиждень не можуть тестувальні системи дістати. Тому повернімося в реальність і починаймо готуватися до епідемії з усіма її наслідками самі.
Ми проходимо п'ять стадій прийняття неминучого. Зараз у нас стадія "торгування". Хто не перейде швиденько до стадії "прийняття", той…
Більш про це не писатиму, просто дістану цей допис через 40 днів або за рік. Експеримент - це найвища інстанція в суперечці.
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Я не перед кем не капитулировал, я ничего не знаю,у нас есть конституция, она позволяет мне делать что только я захочу с врагами, потому что там нет формулы и как я захочу . Там просто написано что я имею право. Мне этого хватает.
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стесняюсь спросить у этого "СНБО"... а в ситуации с Крымом РФ тоже теперь наблюдатель? и можно подавать воду, чтобы не открылся другой "фронт гражданской войны"?
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Там завтра - послезавтра москвабад будет рулить задвижками
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А Сивохо уже подпИсался под новым составом РНБО?
Зеленський оновив склад РНБО - Цензор.НЕТ 4630
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Это обоссанное чмо - глушитель народного волнения, подстава заготовленная Аваковым и его женами по команде зеленского для оттяжки времени пока разберутся что Украины нет ее зсдали в Минске - есть малороссия.
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уволили, последних, более-менее нормальных и понабирали шлюх по объявлению на заборе.. і жодного патріота України..
зебіли, ви зробили це разом, дебіли-експериментатори,.
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Прокремлевские силы установили полный контроль над страной
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Так что почти поздно пить боржоми почки отвалились , пока мы тут с женами Авакова и сивохи разбирались
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Сивоху упалнамоченного подсунули для выпуска пара, а в это время подписали капитуляцию
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с 11 марта поц-Зедент
является государственным изменником
Все что оно подписсывает недействительно
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а де ж адепт руSSкого міра сивоха?!
3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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этого патриота туда возьмите....он научит сдаваться..
Зеленський оновив склад РНБО - Цензор.НЕТ 8797
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...а почему "Платформа" не состоялась в радном, для Сивухи Данецке? Разве боевые буряты и "шахтёры с трахтористами" не хотят с "хунтой" мириться? Правда не уверен, шо там на подвал за такое не бросють? Сивуха - начни платформить с Данецка, ты ж там- "свой пацан" !
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а почему "Платформа" - это фикция для отвода населения от главной зрады.
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Он и клоун то был никакой, так - фигляр гундосый.
А шо уже говорить как о президенте, тот же фигляр, кукла,
а теперь ещё и предатель Украины. Кем он ещё станет, -
одному чорту известно..
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