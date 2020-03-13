 Зеленский обновил состав СНБО

Из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.
Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.
Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек:
- Зеленский Владимир (президент)
- Аваков Арсен (МВД)
- Баканов Иван (СБУ)
- Венедиктова Ирина (ГБР)
- Данилов Алексей (секретарь СНБО)
- Евдокимов Валерий (Служба внешней разведки)
- Ермак Андрей (Офис президента)
- Кулеба Дмитрий (МИД)
- Пристайко Вадим (Кабмин)
- Разумков Дмитрий (Верховная Рада)
- Смолий Яков (НБУ)
- Таран Андрей (Минобороны)
- Уманский Игорь (Минфин)
- Хомчак Руслан (Генштаб)
- Черкасский Игорь (Госфинмониторинг)
- Шмыгаль Денис (Кабмин)
сивоху хачуууууу!!!
Вот результат оманского сговора осла зе
Что еще светит за госизмену?
Россия не сторона конфликта, а миротворец.
Крым российский.
Санкции с России будут сняты до конца апреля.
А Кривонос где?
І це добре, бо йому нічого робити серед зрадників та колаборантів
57 хв ·
Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отметить. И все это будет отменено.
Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске.
Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: «Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями».
Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.
Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.
Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.
Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список.
Так вот, что сейчас необходимо:
1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.
2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.
3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место.
Arseniy Yatsenyuk
@Yatsenyuk_AP
5 часов назад
Зеленському не потрібно їхати 9 травня на парад Путіна. Було б правильно, якби президент прийняв рішення, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з нашими європейськими друзями. Ідеологема Кремля, що Росія - країна переможниця. РФ цим намагається приватизувати спільну перемогу
Сейчас, прозрев, он начинает понимать, что с себя представляет эта зешобла. А ведь раньше перед выборами, он сам был за то, абы не Порошенко и топил его при каждом удобном случае. Сейчас все, такие, как тот же Бутусов, виновные в том что происходит. Но радует то, что у них наступает прозрение.
Юрій Гудименко
Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.
С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.
Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.
Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».
А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: ноль), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.
Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но). Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.
Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина. И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы. Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.
А массовые мероприятия - это НЕ необходимость. Отменяется то без чего можно всполне пережить.
Интервалы уменьшить - хорошая идея, а митинги, концерты и тд - совсем не мешает приостановить.
А то тут некоторые вообще метро предлагают отменить. Представляете, как вечером будет масса народа не в метро, а пешком топать?
лавровамерина и скабеевусливной бачок, чтобы не тратить время и средств на слив инфы
А что вы подписали 11 марта, товарищ зелЁный пид###? Как это объяснять?
Микола Княжицький
План влади наступний: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час прийняти спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо, прийняти закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі.
І головне, нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу. Тому ми вже маємо думати про ******* форми боротьби для захисту демократії та державності.
Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються.
Іван Хомяк
З позиції лінійної логіки, карантин - це добре.
Просте питання, яких у мене декілька: якщо через три тижні карантину епідемія не зупиниться? "Продлевать будете?" На скільки? До повного припинення епідемії? Скільки часу він зможе тривати?
А якщо "діти не в школі" і "більше трьох не збиратися" не спрацює? (До речі, має хтось інформацію про навчальні заклади, які стали епіцентрами масового зараження?) Тоді його буде посилено до італійсько-китайсько-корейського зразка? А якщо і це не спрацює?
Ми маємо справу із людьми, яким потрібно заробляти гроші, щоб жити. Що буде, коли буде перейдено поріг, за яким перебування в карантині стане фінансово неможливим? Це не потягне за собою соціальний вибух? І якщо це станеться, то не зросте кількість жертв через насильство і втрату контролю над поширенням хвороби. Фінансовий, соціально-психологічний та політичний фактор тут не менш важливий за вірулентність чи контактність.
Карантин можна використати як тимчасовий засіб, але ніхто не зможе цілою державою сидіти в ньому роками. Я не бачу жодної підстави вважати, що епідемія закінчиться в червні. Буде за щастя, якщо коронавірус за допомогою масової вакцинації вдасться взяти під контроль до 2023-2024 років.
Будьмо реалістами, не спрощуймо проблему. Наші зелені більшовики використовуватимуть на повну котушку коронавірус із політичною метою - знищення опонентів і захист від заворушень через економічний провал. Для них коронавірус - це подарунок з неба. Вони за час виграний карантином (якщо він буде виграний) не зроблять нічого. Ось вже який тиждень не можуть тестувальні системи дістати. Тому повернімося в реальність і починаймо готуватися до епідемії з усіма її наслідками самі.
Ми проходимо п'ять стадій прийняття неминучого. Зараз у нас стадія "торгування". Хто не перейде швиденько до стадії "прийняття", той…
Більш про це не писатиму, просто дістану цей допис через 40 днів або за рік. Експеримент - це найвища інстанція в суперечці.
Вали в Ростов
зебіли, ви зробили це разом, дебіли-експериментатори,.
является государственным изменником
Все что оно подписсывает недействительно
3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
А шо уже говорить как о президенте, тот же фигляр, кукла,
а теперь ещё и предатель Украины. Кем он ещё станет, -
одному чорту известно..