 Зеленский обновил состав СНБО

Из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек: