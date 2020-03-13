EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  471  2
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (402) ОГА (1609) COVID-19 (784)

 Сегодня с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, которая вернулась из Италии 8 марта, - Черновицкая ОГА

Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну буковинку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой ОГА.

Как отметили в ведомстве, женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта.

Также сообщается, что в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, был диагностирован COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики проверят на коронавирус жителей села, где живет инфицированный, - Черновицкая ОГА

Таким образом, по состоянию на 13:00 13 марта, в области есть 2 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек.

Сегодня с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, которая вернулась из Италии 8 марта, - Черновицкая ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181268
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раніше привозили євро з тріппером, та тепер лише короновіріс. Де ж справедливість?
 показать весь комментарий
 
От дебільне створіння. Ну якого, питається, пертись в сім`ю, розносити заразу, наражати на смертельну небезпеку рідних і всіх навколо? Та сиди ж ж, курво, в тій Італії. Там і нагодують і вилікують. Ні, сучища, пруться, бо додому, бо там страшно. От тепер, курво, тобі дійсно буде страшно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх