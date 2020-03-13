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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:война (3750) Кучма (1822) Донбасс (20912) государственная измена (331) Бутусов Юрий (2056) Ермак Андрей (132)

 В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

11 марта в Минске тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины".

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя решение Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта.

"Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отменить. И все это будет отменено. Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске. Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: "Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями". Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование", - подчеркнул журналист.

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"Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак. Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список. Так вот, что сейчас необходимо: 1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами. 2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом. 3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место", - резюмировал Бутусов.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3181264
 
   
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Там не только снимут санкции, а ещё и зебилы поблагодарят за то что помогли закончить "гражданскую войну на Украине"
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Ну и где хоть один человек с 73% который бы сказал - "да, Зеленский все правильно делает, давно нужно было попросить братскую Россию закончить бессмысленную гражданскую войну на Украине"
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Им ещё методичка не пришла и Дубинский с Шариём не рассказали, какое счастье на них свалилось.
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Все це відомо.Ну попишемо : ганьба, Зє на нари, Зєйла в Ростов!!!! І що зміниться? А от створювати Майдани штучно, як і здійснювати революції неможливо. Будкемо чекати критичної маси зєліної зради, коли рване. А потім вже слідуюча влада буде розгрібати завали.
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А Бутусов все ще пише:"протіворєчіт плщіціі самого прєзідєнта Зєлєнского." Аж ніяк не протирічить! Бутусову дотепер не відкрилася позиція Зєлєнского? Він ніяк не хоче визнати, що ця позиція має назву "колінно-ліктьова". І якої цікаво заяви очікує пан Юрій? Що Кучма з Єрмаком проявили самоуправство?
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Ну да, с Зелей они все согласовывали, поэтому Зеля тут главный зрадник. Его нужно гнать из власти как поганого шакала.
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Да уж,заигрались зеленые, что-то будет. Путинский план не пройдет.
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А чего он ожидал в стране где 73% проголосовали за Зебила и Сивуху?
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Он ожидал, что Зеленский, в отличие от Пороха, будет настоящим патриотом Украины.

Йево абманули
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73% проголосовали против барыги, который пять лет цинично лгал и нагло грабил. И вот эти абсолютно невыгодные для нас договоренности были подписаны при нем и он неоднократно заявлял о том, что Украина будет их выполнять.
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Так грубо и примитивно врать-то не надо!
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И 11 марта 2020 года тоже "барыга"подписал. Тролль, ты не креативен. Тебе денюх не заплотют!
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Ну зато вы проголосовали (чтобы за "барыгу" не голосовать) за обыкновенного обывателя (можно было бы даже за таксиста, ничем хуже не было бы. Таксисты тоже специалисты в футболе, экономике и политике).
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Юра, ти звичайно файний хлопак, але тут є і твоя "заслуга".
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Ви зробили це пане Бутусов. Я вас щиро вітаю
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А сколько кучме заплатили,и интересно,а рублях,али в долярах?
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Платили скорее всего не Кучме, а Зе. Ну не просто так он летал открывать счета в Омане (черный офшор)
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Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место (с)

++
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Гражданское общество вчера ответило сивухе
Теперь светит 4 года(((
Сколько останется на свободе через полгода?
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мій тато колись дуже давно казав мені: ніколи не грай у карти з шулерами, бо в них свої правила..
Так от я й не збираюся грати по правилах цих зрадників-покидьків, в мене вже є свої.
Помилки Майдану враховано: ворогів живими залишати не можна.
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пізно буде тоді, коли загине останній Патріот.
А поки ще є час, але його дуже мало
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Ах, Юрий, Юрий(((
Но ведь не Порох же
Радуемся тому, чего вы все добивались
Почему не включили голову раньше? На что надеялись?
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Дибилы, какая ответственность? Кто чем будет отвечать? Кто ответил за грабеж и дерибан экономики и армии с начала 90-х? Украина семимильными шагами несется к развалу
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_Это произошло: Бутусов назвал вещи своими именами. Без верного диагноза невозможно эффективное лечение.
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Ali Hasan

Це тому, що зевлада почала визнавати державність ОРДЛО.
13.03.2020 13:28
Какао Боб

И зрада тут как тут
13.03.2020 13:29
 Радіють цьому факту:

UAJALINE
В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9263magic SOM
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госизсмену совершили зебилы на избирательніх участках в прошлом апреле. и ты,Бутусов, среди них. то же, мне стратех.
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Такого не может быть при самом патриотичном и миролюбивом преЗЕденте Украины за всю ее историю....не мог такого допустить "один из величайших лидеров этого мира"... В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1353

В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1975
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ЗнЛя подонок и мразь!импичмент этой гниде!
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Цікаво,а куди ж будуть тікати ці ублюдочні керманичі,коли почнеться? А що почнеться,так в цьому немає ніякого сумніву!
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а їм і треба щоб почалось! вони звернуться за допомогою до РФ (ДНР ЛНР) щоб приборкати "праворадикалів, що заважають миритися та прагнуть війни"
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Это одна из главных причин запрещения массовых собраний,но наверное можно выходить в балаклавах полностью защищающих лицо. Как же бубочка ссц-т?
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Добре що при владі нема агентів кремля з ВО СВОБОДИ !

Жріть, придурки !!!
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зараз почитається звичайна мантра про "зєбілів, які це зробили разом".
Звісно, це їх провина.
Але зараз мова йде не про пошук винуватих, це й так зрозуміло.
Мова йде про те, чи буде Україна існувати як соборна суверенна Держава, чи блазні-зрадники зроблять з нас "малоросийський фєдєральньій округ".
Тому - єднаймося, мобілізуймося та готуємося до бою.
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А потім після бою зебільня, совкодрочери і ватна ригня повилазить з-під диванів і знову зробить разом - це замкнуте коло.
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тому помилки Майдану враховано: ворогів залишати живими не можна
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Хтось вже загрався. Ніякі коронавіруси і тренувальні оборони судів не забезпечать вам, імбецили, охорони від знатних звиздюлів.
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Го на марш мільйонів. Та хай здригнеться Україна.
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...не мытьем так катаньем...это же ст. 111 всем Зажопникам и иже с ними, карячится, но конторские вместе с прокурорскими ослепли и оглохли..завтра кацапам санкции снимут... В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7722
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..только недавно написал, что то готовится под цирк сивошный, карантин, и пр. шумы в эфире..и вот оно вспыло что..
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шо делать Юра?
согласен что продали нас москалям
делать то что?
готов возглавить если шо?
... и лидар так не вовремя cъе@ался(
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ХА ХА ХА
И тут некоторые пытаются обелить ЗЕЛЮ! этот документ подписан именно потому что ЗЕЛЯ дал свое согласие! НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ! ЗЕЛЯ ХОТИТ МИРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ДАЖЕ ЦЕНОЙ ЗДАЧИ УКРАИНЫ В ПЛЕН *****!! Именно потому во время выборов зеля не называл цену мира даже когда его об это спрашивали на прямую!!
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Юра,а, что ты возмущен? Благодаря твоей помощи эта власть сейчас при власти! Кстати, в где Бигус или, как там его, что *сенсации* делал про свинарчуков?
Порошенко вам был не такой? Теперь имейте, что привели!
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Так,це держзрада,потрібна оцінка Зелєнського і виконання своїх обов"язків органами по дотриманню законності.
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Ага, все предыдущие 5 лет тихонько закрывали глазки на то, как велись переговоры именно с представителями ОРДЛО, как подписывались минские договорняки где Украина обязуется провести выборы в ОРДЛО даже до того, как получит контроль над границей - а тут вдруг создали какой-то консультативный совет и тут же зрадонька тотальна нас зливають.
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бо все що робив Петро - тіпа харашо, а все що робить Зеленський -тіпа вааще галімо )))
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Украина должна поступать как рассия- постоянно на@бывать.
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У зеленского мания. Он возомнил и реально думает, что может прекратить войну и рашистскую оккупацию Донбасса мирным путём, путём переговоров, уговоров, итд...
Не понимает, что пуйлу нужен не Донбасс или Крым а вся Украина.
И что мир можно достигнуть только в двух случаях - в случае победы на врагом или в случае капитуляции.
Инстинктивно, Зеленский выбрал мир на условиях пуйла - то есть на условиях капитуляции.
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у зебизян подковерная политика почти как у "отца народов" - все в темную. народ за быдло держат. P.S. кстати, мем "слуга народа" тоже сталинcкий.
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73%-зедебилы победили. Ура-капитуляция. Теперь мы имеем свое законное Приднестровье.
Всех добробатов на востоке арестовать и засудить как врагов капитуляции.
Клоуну-презики навечно присудить звание Героя Малороссии
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"Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое" и далее по тексту. Ну выступит, ну скажет, что взял на себя ответственность и что? Ну проголосуют в парламенте. Бутусов сомневается, что Зеленского в парламенте не поддержат? Вот эти вопли постфактум уже даже звучат неприлично. Знаете, похоже, как шавка лает на слона. А слон себе идет.
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Алёёё Бутусов! А чи не ти тут самий головний по боротьбі за барригамі?
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Гірше вже не буде...
Петя більше зло..
Хтось нас переконував.
Ага...
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Ця консультативна рада і відповідно визнання легітимності сепарської влади є результатом голосування за зе та проти Порошенка.
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от каждой стороны по 10 делегатов 10 от Украины 10 от ДНР 10 от ЛНР вот и новое моно большинство
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покупать израильские паспорта срочно. Там нас не выдадут
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Бутусов. где же ты раньше былО, когда Пороха грязью обливал?
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Кстати, а где Гришин, Парасюк и Соболев? Или Беня не платит?
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3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место"

Это что за призывы такие? Я думаю для СБУ есть работа.
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судя по цензору в украине 2 беды - короновирус и зрада
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Всіх зелених полум'яних патрійотів попереджали -ЗРАДА, про яку вони волали 5 років, БУДЕ при зеленському.
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Педро ще на початку війни підписав капітуляцію в тому Мінську
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lex N Alex Noyt с Alex Noyt.
1 ч. ·
Ось так Зеленський зняв санкції з російських окупантів руками Єрмака..
Москва тепер не окупант, а гарант-спостерігач. Як Німеччина та Франція. Все - капітуляція та поразка України. Хоча кого це хвилює....
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Сейчас западная часть Украины отделится от зекраины...и заживем.
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