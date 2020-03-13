 В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя решение Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта.
"Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отменить. И все это будет отменено. Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске. Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: "Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями". Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование", - подчеркнул журналист.
"Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак. Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список. Так вот, что сейчас необходимо: 1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами. 2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом. 3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место", - резюмировал Бутусов.
Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Йево абманули
++
Теперь светит 4 года(((
Сколько останется на свободе через полгода?
Так от я й не збираюся грати по правилах цих зрадників-покидьків, в мене вже є свої.
Помилки Майдану враховано: ворогів живими залишати не можна.
А поки ще є час, але його дуже мало
Но ведь не Порох же
Радуемся тому, чего вы все добивались
Почему не включили голову раньше? На что надеялись?
Це тому, що зевлада почала визнавати державність ОРДЛО.
13.03.2020 13:28
Какао Боб
И зрада тут как тут
13.03.2020 13:29
Радіють цьому факту:
UAJALINE
magic SOM
Жріть, придурки !!!
Звісно, це їх провина.
Але зараз мова йде не про пошук винуватих, це й так зрозуміло.
Мова йде про те, чи буде Україна існувати як соборна суверенна Держава, чи блазні-зрадники зроблять з нас "малоросийський фєдєральньій округ".
Тому - єднаймося, мобілізуймося та готуємося до бою.
согласен что продали нас москалям
делать то что?
готов возглавить если шо?
... и лидар так не вовремя cъе@ался(
И тут некоторые пытаются обелить ЗЕЛЮ! этот документ подписан именно потому что ЗЕЛЯ дал свое согласие! НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ! ЗЕЛЯ ХОТИТ МИРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ДАЖЕ ЦЕНОЙ ЗДАЧИ УКРАИНЫ В ПЛЕН *****!! Именно потому во время выборов зеля не называл цену мира даже когда его об это спрашивали на прямую!!
Порошенко вам был не такой? Теперь имейте, что привели!
Не понимает, что пуйлу нужен не Донбасс или Крым а вся Украина.
И что мир можно достигнуть только в двух случаях - в случае победы на врагом или в случае капитуляции.
Инстинктивно, Зеленский выбрал мир на условиях пуйла - то есть на условиях капитуляции.
Всех добробатов на востоке арестовать и засудить как врагов капитуляции.
Клоуну-презики навечно присудить звание Героя Малороссии
Петя більше зло..
Хтось нас переконував.
Ага...
Это что за призывы такие? Я думаю для СБУ есть работа.
1 ч. ·
Ось так Зеленський зняв санкції з російських окупантів руками Єрмака..
Москва тепер не окупант, а гарант-спостерігач. Як Німеччина та Франція. Все - капітуляція та поразка України. Хоча кого це хвилює....