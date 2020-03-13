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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18691) Кличко (2799) авиасообщение (482) Мининфраструктуры (680) COVID-19 (784)

 Кличко просит Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и в Украине. Аэропорты - ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что с 12 марта в столице ввели ограничительные меры для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирусом. Также город закупил 5000 экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать заболевания у пациентов.

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"Тесты мы будем покупать еще. Также я поручил коммунальному предприятию "Фармация" обеспечить коммунальные аптеки антисептиками и средствами личной гигиены в необходимом количестве", - отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3181259
 
   
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Неспешно, но сранно, что Виаля говорит, а преЗЕденту по иксу
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Виталя худо-бедно городом поруководил уже достаточное время и советников грамотных достаточно, а у президента пшик.
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Хоть щось путнє за весь час розкрадання пропонує нерозумний.
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У Кличка почали проявлятись ознаки розуму. Чи хтось підказав?
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На відміну від тебе, копійчаного наймита)
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Квартальному дурачку и его шутам сейчас не до короновируса. На кону многомиллиардный транш откремля за пуск воды в крым и легализацию лугандона
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Аваков "усіх тичасово вихавші українці зможуть повернутись в Україну" - Клічко "закрить нахрєн усі аеропорти". як на мене там ще між ціма репліками повинно ще щось бути.
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