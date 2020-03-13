 Подозрение на коронавирус у жительницы Запорожья не подтвердилось

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Запорожской ОГА сообщил заместитель директора ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава" Александр Мащак.

"Мы получили результаты. Коронавирус не обнаружен", - сказал он.

Женщина сейчас находится в больнице, где получает необходимое лечение. Ее жизни ничего не угрожает.

По словам Мащака, сейчас в областной больнице находится еще один человек у которого подозревают коронавирус - это человек старше 50 лет, который приехал из Санкт-Петербурга. Сейчас медики ждут результатов анализа из Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что в запорожскую областную инфекционную больницу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию женщину, которая вернулась из Италии.

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