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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (291) минские соглашения (2768)

 Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о недопустимости прямых переговоров с представителями оккупационного режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вакарчук написал в Facebook, комментируя опубликованные в СМИ минские документы, которыми фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

"Никаких прямых переговоров с пособниками оккупантов не будет. Медиа обнародовали документ, который якобы подписал представитель Украины в Минске. Там говорится о вещи, которую не воспримет ни один настоящий патриот Украины. Прямые переговоры с марионетками агрессора. С людьми, которые стреляют в украинских военных за командой из Москвы. Кремль много лет хочет сделать так, чтобы мы признали пособников оккупантов "стороной переговоров". И назвали войну с Россией "внутренним конфликтом", - заявил Вакарчук.

Он требует от президента предоставить официальное объяснение относительно этого документа.

"Что именно было подписано в Минске? Какова позиция власти и лично президента относительно прямых переговоров с пособниками оккупантов, которых контролирует Москва?", - озвучил свои вопросы лидер "Голоса".

"Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть. "Голос" и я лично сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3181257
 
   
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Не может - но будут! Вы этого хотели, зелебобики? Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах - Цензор.НЕТ 4507
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Будут и "прямые переговоры", и налог "на восстановление домбаса" бо мудрий нарид не против.
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Саня и Колыван уже сыграли в 10 негритят..
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Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах
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А ви поясніть це Коломойському, бо Зе про це нічого не знає.
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голосовать нужно было за отказ от этой территории,лишение гражданства всех кто там , незнаю правда это или нет, но такой вариант работает на раскол,а не консолидацию страны, подонки,бандиты и убийцы должны получить не реабилитацию, а пожизненный срок или расстрел
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Почему зебилы так возбуждаются в новостях с вакарчуком или порошенко, но не возбуждаются когда квартальные дурачки грабят страну?
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Славко, ти що, тільки прокинувся?
Вже є, нажаль, фактичне визнання терористів як "суб'єктів переговорного процесу".
Країну штовхають у прірву справжньої громадянської війни, бо патріоти, ветерани національно-визвольної війни та волонтери не це неподобство дивитися просто так не стануть.
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