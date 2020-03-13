 Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вакарчук написал в Facebook, комментируя опубликованные в СМИ минские документы, которыми фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

"Никаких прямых переговоров с пособниками оккупантов не будет. Медиа обнародовали документ, который якобы подписал представитель Украины в Минске. Там говорится о вещи, которую не воспримет ни один настоящий патриот Украины. Прямые переговоры с марионетками агрессора. С людьми, которые стреляют в украинских военных за командой из Москвы. Кремль много лет хочет сделать так, чтобы мы признали пособников оккупантов "стороной переговоров". И назвали войну с Россией "внутренним конфликтом", - заявил Вакарчук.

Он требует от президента предоставить официальное объяснение относительно этого документа.

"Что именно было подписано в Минске? Какова позиция власти и лично президента относительно прямых переговоров с пособниками оккупантов, которых контролирует Москва?", - озвучил свои вопросы лидер "Голоса".

"Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть. "Голос" и я лично сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", - добавил он.

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