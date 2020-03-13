 Фонд гарантирования вкладов: предложение Бахматюка по выплате долгов банка выгодно Украине и поддерживается МВФ

Такое мирное урегулирование вопроса поддерживается международными финансовыми институциями и будет приоритетом для ФГВФЛ на этот год. Об этом сообщают Українські новини.

Об этом Светлана Рекрут рассказала в интервью НВ. На вопрос, какова ситуация вокруг мирного урегулирования вопросов и предложения Олега Бахматюка руководитель Фонда заявила, что "мирное урегулирование — это один из наших приоритетов на этот год. Путем войны мы уже идем несколько лет. Это долго, дорого и не всегда успешно". Рекрут заявила, что есть воля Фонда гарантирования взять на себя практическую реализацию этого проекта.

"Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. Какая у него мотивация? Ему надо вести и развивать бизнес, идти дальше, что очень сложно в обстоятельствах, когда по нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручено подозрение. Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине, мне кажется, очень важно сейчас воспользоваться этой синергией и попробовать все-таки пойти по этому пути", - заявила глава Фонда.

По словам Светланы Рекрут, Фонд обсуждал и находит поддержку МВФ относительно необходимости ведения этой работы, поскольку это "совершенно понятный и правильный путь пополнения государственного бюджета". Механизм урегулирования, который прописан в соответствующем законопроекте №2571, был согласован с Международным валютным фондом и Мировым банком.

Напомним, что Олег Бахматюк является единственным экс-акционером выведенных с рынка банков в результате банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, который выступает с предложением выплаты 8 млрд грн долгов государству с помощью механизмов реструктуризации.