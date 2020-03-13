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 Политика Украины
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Все про:Княжицкий (169) Россия (75174) санкции (7606) Донбасс (20912) Европейская Солидарность (290)

 РФ развязала войну на Донбассе, никаких других "сторон конфликта" не существует, - Княжицкий

Россия - агрессор, инициатор и сторона конфликта на Донбассе. И именно ей нести ответственность за военные действия в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Очевидно, ни один украинский гражданин, патриот государства никогда не должен идти на то, чтобы поддерживать признание стороной конфликта ставленников и вассалов Москвы. Стороны конфликта - это агрессор РФ, и Украина. Да, это стороны конфликта. Это конфликт, который возник по инициативе Российской Федерации, которая развязала войну и в которой мы защищаем нашу землю. Никаких других сторон конфликта, никаких марионеток, которые затем возглавляют российские регионы и являются гражданами России, не существует. Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции", - подчеркнул он.

"Потому что сейчас мы видим, что происходит в экономике РФ, когда Россия обманула сама себя, выйдя из ОПЕК, надеясь на то, что цена на нефть не будет на столько снижена, что саудиты снизят цену, а Россия сможет продавать по той цене, по которой она и продавала, попала впросак. Фактически у России нет средств для того, чтобы удерживать те цены на нефть, которые есть. И еще больше Россия заинтересована в том, чтобы максимально быстро были сняты санкции. Санкции можно снять, если сказать, что "их там нет", "России там нет". И тогда придумать эти стороны конфликта и усиливать агрессора", - добавил Княжицкий.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181254
 
   
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Так з ким збирається Єрмак вести перемовини?
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как с кем.. с резидентом агентом... ГРУ МО РФ...
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Та Ермак уже решил, что РФ не при чём
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Ну, що, панове, дообиралися? Путін відкриває шампанське. За що полягли наші хлопці?
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Мабуть українські воїни полягли за космічну зарплату нових міністрів СН.
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нєт, расіся харошая, вивсьоврьоті!
дайош платформу націанальнага прімірєнія!
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не только "знает" он пляшет под дудку ху*ла, выполняя его хотелки … немедленный импичмент, суд над всеми русоподельниками и выбор настоящего гетмана, а не клоуна …
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Зелевонючки, к вам вопрос.

По какому округу или партийному списку вы голосовали за Ермака ?
Вы же знаете что никакой не "зеленский", а именно Ермак управляет государством.
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Так Ермак уже подписал договорённость в Минске по которой ОРДЛО официально стали сторной конфликта а РФ просто наблюдателем, как Франция и Германия.
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У Кремля есть союзники ы Цурвине: это часть номенклатуры, олигархата, и конечно же политикума, включая оппоблок, часть гиперпатриотов и конечно же Порошенко.
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Потрібно чітко заявити - Україна находиться в стані війни з паРашею. А що оголосив Пєцік - АТО. Ще, Україна зверталась в ООН з заявою, що паРаша - агресор.
І ще багато питань.
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У Кремля есть союзники в Украине: это часть номенклатуры, олигархата, и конечно же политикума, включая оппоблок, часть гиперпатриотов и конечно же Порошенко.
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Хватить бредить.
Порох был единственный лидер который дрался против агрессора.
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Ермак - предатель. Подлежит аресту и суду по статье 111-й УК Украины.
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...чего то готовится за спинами сивухи той, выставленной для сбора негатива...заявы последние фельдмаршала нового, по темы Наты- как будто с "чужого" голоса очень знакомого...Порошка выдавили подальше не мытьем,так катаньем, теперь поле чистое, разрозненные национ-сты погоду не сделают уже , погрязли в разборах междусобойных и упорядочении "бизнесов" своих, а кое где и чужих , да и под ментами титуханов и пр. управляемых заробитчан немеренно ходит по свистку на все готовых..вирус опять же, карантин... звезды сошлись как то не очень.. РФ розв'язала війну на Донбасі, жодних інших "сторін конфлікту" не існує, - Княжицький - Цензор.НЕТ 7621..
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самое прикольное, что бубочка , когда его начнут умножать на нуль, будет сопли пускать типа а меня то за что)))) типа я хороший, то бояре дерьмо))))
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