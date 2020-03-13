EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1782  8
Материалы по теме:
Все про:Албания (25) вирус (453) чрезвычайное положение (127) COVID-19 (784)

 Албания ввела чрезвычайные меры для "победы" над коронавирусом: 3-дневный комендантский час и штраф в 5 тыс. евро за нарушение

Премьер-министр Албании Эди Рама огласил ряд новых чрезвычайных мер, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает Albanian Daily News, передает Цензор.НЕТ.

"Я извиняюсь 1000 раз, но эту войну нельзя выиграть иначе", - написал Эди Рама в Facebook.

Чрезвычайные меры в Албании включают запрет использования частных автомобилей и городского транспорта в восьми городах - Тирана, Дуррес, Шкодер, Лежа, Эльбасан, Люшня, Фиери и Влёра - с пятницы 6 утра до полночи воскресенья. Дороги, соединяющие Тирану и Дуррес с другими частями страны закрыты. Единые транспортные средства, которым будет разрешено ездить - это государственные машины, грузовые транспортные средства, которые перевозят еду и медицинские препараты и автомобили скорой помощи.

Прекращена работа всех торговых центров и магазинов кроме тех, которые продают продукты питания или медицинские товары. Закрыты большинство баров, кафе и ресторанов. Вводится запрет на многолюдные собрания, конференции, спортивные мероприятия и встречи. Частично закрыты правительственные учреждения. Закрыты предприятия легкой промышленности и колл-центры (работающие в основном на итальянском рынке).

Полиция и армия установили всего 70 контрольно-пропускных пунктов по всей стране, чтобы проверить, придерживаются ли люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в 5000 евро.

Полицейские транспортные средства транслируют сообщение через громкоговоритель, в которых просят граждан не выходить на улицы.

Между тем Центральный банк Албании принял решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам как для бизнеса, так и для домохозяйств. Все желающие теперь могут отложить платежи по своим кредитам без начисления пени.

Еще раньше Албания прекратила сообщения с иностранными государствами, где бушует эпидемия коронавируса Covid-19, в первую очередь с Италией.

Читайте также: Первые случаи коронавируса подтвердили в Албании

Источник: https://censor.net.ua/n3181253
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Между тем Центральный банк Албании принял решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам как для бизнеса, так и для домохозяйств. Все желающие теперь могут отложить платежи по своим кредитам без начисления пени."
И это правильное решение, раз такие жесткие ограничения. Украинские барыги навряд ли такое же сделают.
 показать весь комментарий
 
 
От это номер. Это чтобы больше сожрали с магазинов? Где эти толпы шариться будут? Конечно по улицам.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх