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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2993) граница (3315) Кабмин (11844) карантин (258) пункт пропуска (544) Шмыгаль Денис (89)

 Кабмин принял решение ограничить количество пунктов пропуска через государственную границу

Правительство приняло решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее распоряжение принято на выездном внеочередном заседании Кабинета Министров с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Министра внутренних дел Арсена Авакова такое решение разработано во исполнение решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Учитывая значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией и высокий уровень трансграничной миграции населения, Государственная комиссия предоставила соответствующие предложения. Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ближайшее время закроет до 70% пунктов пропуска через границу, - правительство

Количество и какие именно пункты останутся открытыми, будут определены сегодня на Совете национальной безопасности и обороны.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом смогут беспрепятственно вернуться домой.

"На сегодня за пределами нашего государства находятся тысячи граждан Украины. Безусловно, каждый украинец сможет вернуться домой ", - подчеркнул глава правительства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что все консульства Украины за рубежом готовы оказывать максимальное содействие гражданам Украины для их защиты и возвращению домой в случае обнаружения такого желания.

Источник: https://censor.net.ua/n3181252
 
 
 Топ комментарии
 
А про кордон з ДЬІРОЮ забули?
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..Ордынцам упоротым вьезд закройте первым делом , оттуда много чего завезут , если не завезли уже...какого хера они сюда тысячами шастают, а вернувшись, пацанов наших убивают..сивуху курьером к ним назначьте, с платформой его путенгской в заднем кармане да таварисчев его, мертвечуков -рыбановичов, верных путицов-ленинцев, туда же включите... Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон - Цензор.НЕТ 1372..
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Ну за собачкой самолёт бы не посылал!
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Чому ж тоді там є КППВ, якщо це не кордон?
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Чому ж тоді вони називаються не "пункт перетину кордону"?
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Вони зрадники, які принесли війну в Україну.
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ДРУ они ещё лечить будут не, как наших, а все лучшее.
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Сейчас порохоботы опять будут рассказывать сказки о том, как эффективно Петя боролся бы с вирусом.
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Ну за собачкой самолёт бы не посылал!
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Да петюня и за рыбкой бы посылал, правда создал бы соответствующую медиа картинку, а не на самом деле. И естественно бабала, как за 10 рейсов списал (правда в тихоря)
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Зачем? Мы лучше посмотрим шоу клованав, как они за твой счет кувыркаются и гримасничают.
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Все логічно. Колаборанти будут служити *********, але нехай не сподіваються на щось путяще. Запхнуть в Сирію, або ще кудись.
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А з лугандонією збираєтесь нові КПВВ відкривати???
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..Ордынцам упоротым вьезд закройте первым делом , оттуда много чего завезут , если не завезли уже...какого хера они сюда тысячами шастают, а вернувшись, пацанов наших убивают..сивуху курьером к ним назначьте, с платформой его путенгской в заднем кармане да таварисчев его, мертвечуков -рыбановичов, верных путицов-ленинцев, туда же включите... Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон - Цензор.НЕТ 1372..
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А въезды с дыныры и лыныры закрыли? Эти же шастают, а в рашке коронавируса больше чем в Украине. Я уже молчу про туберкулёз и гастролеров, что банкоматы взрывают
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************** из днр можно 3 месяца и подержать закрытыми, может хоть электорат яныка и захарченко к кобзону уйдет
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