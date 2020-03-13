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 Политика Украины, Здоровье
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 Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 6 июня, - Шмыгаль

Ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после выездного внеочередного заседания Кабинета министров с участием Президента,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пока ограничения на экспорт товаров введены до 6 июня или до насыщения рынка и удовлетворения внутренних потребностей Украины этими товарами. Если это произойдет раньше, чем 6 июня, мы это ограничение снимем отдельным решением, даже на внеочередном заседании Кабмина", - сказал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о четком перечне таких средств.

"То есть, это те вещи, которые необходимы нам и врачам для обеспечения определенной индивидуальной защиты. Мы посмотрели, каковы были спекулятивные объемы вывоза этой продукции, договорились с 400 украинскими производителями, которые наполнят наш рынок этой продукцией, чтобы наконец в аптеках появились эти средства и чтобы цены не были спекулятивно подняты", - подчеркнул глава правительства.

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По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились 128 343 человека, погибли 4 720, выздоровели 68 324 человека.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и другие мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3181250
 
 
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И почему именно эта картинка вспоминается? Прям чудеса.
Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 6 июня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3636
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А наказать барыг подставивших здоровье народа под угрозу - не?
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