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 Общество
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Все про:Киев (18691) парковка (244) Музей Майдана (14)

 На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают цветники, чтобы помешать незаконной парковке автомобилей

Проезжие полосы Аллее Героев Небесной Сотни украсят бетонными цветниками, которые вскоре их засадят цветами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства.

Отмечается, что вдоль аллеи эти клумбы выставлены таким образом, чтобы оградить подъезд к тротуарам и этим помешать парковке автомобилей, которая на этой территории незаконна. Первая часть цветников была установлена 18 февраля 2020 года. Тогда же в разных местах аллеи разместили иллюстрированные стенды с информацией о предстоящем мемориале и музее, а также о памятных объекты в этой местности.

"При выполнении работ у нас возникают трудности с припаркованными автомобилями. Даже с полицией не удается разогнать все авто и завершить установку запланированного количества клумб", - рассказывает заместитель генерального директора по строительству Оксана Моргун. Она добавляет, что через две недели после установки первой партии четыре цветника уже разрушены.

На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают цветники, чтобы помешать незаконной парковке автомобилей 01

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Всего предусмотрено установить 150 бетонных цветников, наполненных почвой, где впоследствии высадят цветы. На конец апреля запланирована высадка растений. Работы по инициативе Национального музея Революции Достоинства проводит КП СЗН Печерского района. По предварительным данным, коммунальное предприятие решило высадить чернобрывцы.

"Бетонные препятствия действенные против незаконной парковки автомобилей, но нужно время, чтобы водители запомнили, что на аллее размещены эти препятствия и начали соблюдать правила дорожного движения в пешеходной зоне", - объясняет Оксана Моргун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181248
 
   
 Топ комментарии
 
до Маршу патріотів у День ветеранів
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По хорошему там не вазоны нужны, а мемориальные плиты.
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до Маршу патріотів у День ветеранів
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Ватник, ти ж мене порохоботом називав. Мерщій в аптеку по зеленку та голову полікуй.
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Не свисти. В моєму архіві є коментар з ніком дуже схожим на твій.
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Дебіл, читай уважно мої коментарі, бо вилізе тобі падаль кацапська.
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а нахрена хоть на переходе что то ставить. ??
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Це така тема розпилу бабла? А патруля поліції, який би виписував штрафи недостатньо? Чи ті, хто там паркувався не підпадають під дію ПДР? Най паркуються хоч кожен день - кожен день виписувать штрафи. Не сплатив у відведений термін - вилучення прав. Все! І оленів немає, і додаткові надходження до бюджету. Але ж там готель, в якому депутани живуть. Як же ж їх можна штрафувать!?!
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В'їзд на алею перекритий, там не паркуються.
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 Ольга Скороход
Ви давно були на Алеї. Паркуються, і дуже щільно.
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Вчора вдень. Не знаю як там зверху, але внизу коло Майдану машин не було.
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А шлагбаум на вьезде поставить не додумались? Или тогда на откат сложнее накинуть, потому что себестоимость смешная?
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По хорошему там не вазоны нужны, а мемориальные плиты.
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А что делать с цветниками зимой ? Надо принимать умные решения и советоваться с общественностью . Плохие решения приводят к скандалам , которые нам не нужны , тем более , что речь идет о том месте , где отдали жизнь за будущее Украины лучшие люди...
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