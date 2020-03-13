 На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают цветники, чтобы помешать незаконной парковке автомобилей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства.



Отмечается, что вдоль аллеи эти клумбы выставлены таким образом, чтобы оградить подъезд к тротуарам и этим помешать парковке автомобилей, которая на этой территории незаконна. Первая часть цветников была установлена 18 февраля 2020 года. Тогда же в разных местах аллеи разместили иллюстрированные стенды с информацией о предстоящем мемориале и музее, а также о памятных объекты в этой местности.



"При выполнении работ у нас возникают трудности с припаркованными автомобилями. Даже с полицией не удается разогнать все авто и завершить установку запланированного количества клумб", - рассказывает заместитель генерального директора по строительству Оксана Моргун. Она добавляет, что через две недели после установки первой партии четыре цветника уже разрушены.

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Всего предусмотрено установить 150 бетонных цветников, наполненных почвой, где впоследствии высадят цветы. На конец апреля запланирована высадка растений. Работы по инициативе Национального музея Революции Достоинства проводит КП СЗН Печерского района. По предварительным данным, коммунальное предприятие решило высадить чернобрывцы.



"Бетонные препятствия действенные против незаконной парковки автомобилей, но нужно время, чтобы водители запомнили, что на аллее размещены эти препятствия и начали соблюдать правила дорожного движения в пешеходной зоне", - объясняет Оксана Моргун.

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