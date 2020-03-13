 Украинку, у которой в Италии был обнаружен коронавирус, выписали из больницы, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Гражданку Украины, которая ранее заразилась в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Неаполе", - говорится в сообщении.
Кулеба поздравил украинку с выздоровлением.
Вау)
Кулеба працюе?)
Источник:https://censor.net.ua/n3181245
и с чем тогда, Кулеба будет поздравлять жителей Зажопинска?!
А, Кулеба. шанс заявить о том шоб я фамилию узнал министрову.