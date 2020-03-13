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 Украинку, у которой в Италии был обнаружен коронавирус, выписали из больницы, - МИД

Украинку, заразившуюся коронавирусом в Италии, выписали из больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Гражданку Украины, которая ранее заразилась в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Неаполе", - говорится в сообщении.

Кулеба поздравил украинку с выздоровлением.

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Украинку, у которой в Италии был обнаружен коронавирус, выписали из больницы, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181245
 
 
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Кулеба поздравил украинку с выздоровлением.

Вау)

Кулеба працюе?)
Источник:https://censor.net.ua/n3181245
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ага, в начале недели была в очень тяжелом состоянии и вдруг выздоровела... чудеса...
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Это не та. Это украинка, которая самая первая заразилась в Италии. Про неё давно ещё писали.
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ага.. она щас вернется у себе в Зажопинск, а через неделю у неё обнаружат рецидив..
и с чем тогда, Кулеба будет поздравлять жителей Зажопинска?!
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не Зажопинск, а Верхнее Пердичево, не обижайте поселок!!11
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Вирус держится ( даже у выписанного) до 5 недель. В общем "можно ехать" домой.
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Откуда информация? Я так полагаю, в Италии вряд ли выпишут, если анализ положительный.
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Безграмотное название статьи , как обычно часто бывает на Цензоре...
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Кто в лоба?
А, Кулеба. шанс заявить о том шоб я фамилию узнал министрову.
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Це молода дівчина,яку госпіталізували,десь,два тижні тому в Неаполі.Вона і не була у важкому стані.Богу дякувати,що чиясь дитина здорова.
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