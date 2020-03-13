 Украинку, у которой в Италии был обнаружен коронавирус, выписали из больницы, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Гражданку Украины, которая ранее заразилась в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Неаполе", - говорится в сообщении.

Кулеба поздравил украинку с выздоровлением.

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