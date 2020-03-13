 Трасса Go Highway будет достроена в рамках "Большой Стройки", - координатор программы Голик

Об этом заявил в эфире канала Украина 24 координатор Нацпрограммы Юрий Голик.
"Трасса Go Highway, которая проходит из Одессы в сторону Львова через Винницу. Ее нельзя бросить строить, потому что уже начато ее строительство, и не логично его прерывать. Ее нужно достроить", - сказал Голик.
Go Highway попала в список первоочередных при выборе объектов дорожного строительства на 2020 год в рамках инфраструктурной программы "Большая Стройка". Частично этот проект финансируют Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Инвестиционный Банк. Эти финансовые организации выделили 900 млн евро на достройку объездной дороги вокруг Львова, которая является составной частью Go Highway, а также на реконструкцию части трассы Киев – Одесса.
Проект Go Highway предусматривает строительство транспортного коридора, соединяющего Николаев и Одессу с польским Гданьском и, таким образом, объединяющего украинское Черноморское побережье с польским Балтийским. Общая протяженность трассы, по проекту, составит 1746 км, из которых польский участок имеет протяженность 658 км, а в Украине длина Go Highway равняется 1088 км.
За строительством трассы Go Highway, как и за работами на сотнях других объектов "Большой Стройки"-2020 теперь можно следить в популярном мессенджере Telegram. На канале "Большой Стройки" ежедневно публикуются подробные отчеты о реализации проектов инфраструктурной программы в разных регионах Украины.
так шо... "строитель" он неважный.
ибо ты либо строишь и отчитываешься, либо мелешь языком.
Какой Хайвэй то? Ту Хелл? разве шо
То шо вы строите уже давно спето!)))
Эта дорога очень нужна. Она сокращает расстояние до ЧОПа из Одессы почти на 300 км, чем если ехать через Киев.
Гройсман тянул с этой дорогой. Только пиарился на этом долгострое.