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 Политика Украины
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Все про:дороги (1916) Голик Юрий (91)

 Трасса Go Highway будет достроена в рамках "Большой Стройки", - координатор программы Голик

Среди уже начатых проектов, которые будут достраиваться в ходе Национальной программы "Большая Стройка", - транснациональный транспортный коридор Go Highway.

 Об этом заявил в эфире канала Украина 24 координатор Нацпрограммы Юрий Голик.

"Трасса Go Highway, которая проходит из Одессы в сторону Львова через Винницу. Ее нельзя бросить строить, потому что уже начато ее строительство, и не логично его прерывать. Ее нужно достроить", - сказал Голик.

Go Highway попала в список первоочередных при выборе объектов дорожного строительства на 2020 год в рамках инфраструктурной программы "Большая Стройка". Частично этот проект финансируют Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Инвестиционный Банк. Эти финансовые организации выделили 900 млн евро на достройку объездной дороги вокруг Львова, которая является составной частью Go Highway, а также на реконструкцию части трассы Киев – Одесса.

Проект Go Highway предусматривает строительство транспортного коридора, соединяющего Николаев и Одессу с польским Гданьском и, таким образом, объединяющего украинское Черноморское побережье с польским Балтийским. Общая протяженность трассы, по проекту, составит 1746 км, из которых польский участок имеет протяженность 658 км, а в Украине длина Go Highway равняется 1088 км.

За строительством трассы Go Highway, как и за работами на сотнях других объектов "Большой Стройки"-2020 теперь можно следить в популярном мессенджере Telegram. На канале "Большой Стройки" ежедневно публикуются подробные отчеты о реализации проектов инфраструктурной программы в разных регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181244
 
   
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Голик столько строил что жители проголосовали не за то шо он рекомендовал. вроде процентов 90.
так шо... "строитель" он неважный.
ибо ты либо строишь и отчитываешься, либо мелешь языком.

Какой Хайвэй то? Ту Хелл? разве шо
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ой, а шо это, барыжные папиредники начали строить дороги?
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Шо достанется Пороху в следующей каденции после ЗЕлепуда!?))))
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Однополосный хайвей - это звучит круто Траса Go Highway буде добудована в межах "Великого Будівництва", - координатор програми Голик - Цензор.НЕТ 4970
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Ну хоть что-то. Мы там колёса выломали на обратном пути из Европы. Получили две гули , которые потом поочередно взорвались. Сэкономили называется. Там такие ямищи были, что кошмар.
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Ура! А то попередники в лучших традициях своих поперечников сделали кусками, чтоб всем было понятно, что 'мы работаем', а не результат.
Эта дорога очень нужна. Она сокращает расстояние до ЧОПа из Одессы почти на 300 км, чем если ехать через Киев.

Гройсман тянул с этой дорогой. Только пиарился на этом долгострое.
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