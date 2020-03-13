 Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующие проекты были утверждены с замечаниями профильных министерств и доработкой в течение одного дня.
"В среду будут приняты три кадровых решения, где мы назначим соответствующих исполняющих обязанности, которые будут проводить государственную регистрацию новосозданных органов, и, соответственно, будет назначен глава ликвидационной комиссии ГАСИ, который будет осуществлять ликвидацию. Это будет переходный период, который займет 2-3 месяца", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании в пятницу.
По его словам, в течение переходного периода (март-май 2020 года) инспекционный контроль проводиться не будет, однако будут производиться камеральные проверки по документам, которые передают заказчики строительства.
Какой бред, вместо того, чтобы бороться с коррупцией уничтожают структуры. Так бл..дь таможню расформируйте тогда - там тоже коррупция. *********
Это не структура - это карман. Чтобы получить разрешение на строительство пром. объекта, плати 150 000 - 300 000 грн. И стройся. Хочешь ввести объект в эксплуатацию - плати. Напрямую не берут. Действуют через компании, типа консультантов по подготовке документов в ГАСК.
Государству денег не давать но нанимать его сервисы по договору с громадами.