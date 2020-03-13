 Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие проекты были утверждены с замечаниями профильных министерств и доработкой в течение одного дня.

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"В среду будут приняты три кадровых решения, где мы назначим соответствующих исполняющих обязанности, которые будут проводить государственную регистрацию новосозданных органов, и, соответственно, будет назначен глава ликвидационной комиссии ГАСИ, который будет осуществлять ликвидацию. Это будет переходный период, который займет 2-3 месяца", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании в пятницу.

По его словам, в течение переходного периода (март-май 2020 года) инспекционный контроль проводиться не будет, однако будут производиться камеральные проверки по документам, которые передают заказчики строительства.