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 Политика Украины
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 Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ

Кабинет министров Украины на выездном заседании в пятницу утвердил проекты постановлений "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора" и "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесение изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие проекты были утверждены с замечаниями профильных министерств и доработкой в течение одного дня.

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"В среду будут приняты три кадровых решения, где мы назначим соответствующих исполняющих обязанности, которые будут проводить государственную регистрацию новосозданных органов, и, соответственно, будет назначен глава ликвидационной комиссии ГАСИ, который будет осуществлять ликвидацию. Это будет переходный период, который займет 2-3 месяца", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании в пятницу.

По его словам, в течение переходного периода (март-май 2020 года) инспекционный контроль проводиться не будет, однако будут производиться камеральные проверки по документам, которые передают заказчики строительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3181242
 
   
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Это все конечно прикольно.... но кто вместо ГАСИ будет контролировать соотвествие строек элементарным нормам? ЗЕсиси?
Какой бред, вместо того, чтобы бороться с коррупцией уничтожают структуры. Так бл..дь таможню расформируйте тогда - там тоже коррупция. *********
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теперь дома посыпятся как карточные домики
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та да - и так стремно было покупать в новостроях, так теперь это вообще превращается в какую-то русскую рулетку... Теперь и стены наверное не обязательно вертикально ставить будет - все равно х..й кто отвечать за последствия будет даже если этот дом ********* полностью
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Я вас успокою - в ГАСИ брали только бабки за согласование, а вертикальность стен всегда было на совести застройщика. А за ответственность вообще смешно говорить...
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ага.... вроде бы и так - да не совсем, какая совесть застройщика? шо ты за чушь порешь? Застройщик сегодня есть, дом продал - и его нет, а подпись должностного лица никуда не денется, поэтому они хоть и брали бабки но и ответственность была, сейчас ***** кто будет отвечать? Бомж на которого ООО оформят? ЗЕбилы - это конченные ******, я это уже давно понял. Вместо решения вопроса все крушат. В армии тоже коррупция - нах расформировать, полицию и суды - аналогично с гаси.
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Роман, ГАСК ничего не контролирует - это вымогатели.
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Роман, Вы не сталкивались с ГАСКом.

Это не структура - это карман. Чтобы получить разрешение на строительство пром. объекта, плати 150 000 - 300 000 грн. И стройся. Хочешь ввести объект в эксплуатацию - плати. Напрямую не берут. Действуют через компании, типа консультантов по подготовке документов в ГАСК.
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и шо , жильё подешевеет гривен на ...150
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Кубло упырей разогнали. А их функции как источник коррупции - убрали из законов?
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Все права местному самоуправлени с саморегулированием. И пусть сами на себя обижаются.
Государству денег не давать но нанимать его сервисы по договору с громадами.
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Ви, зебіли, документацію далеко не ховайте, бо судячи з 6 місячного досвіду вашого "правління", через три місяці ви будете наново ДАБІ створювати.
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