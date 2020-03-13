 43 тыс. украинцев находятся сейчас за границей, все они смогут вернуться домой, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.
Он сообщил, что пункты пропуска в стране закрываются, однако украинцы смогут вернуться домой.
"Сейчас у нас 43 тысячи граждан Украины, которые выехали временно на короткий срок и должны вернуться. Считаю, что каждый из них имеет право вернуться, мы их ждем", - подчеркнул Аваков.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, все консульства Украины за границей готовы и будут оказывать максимальное содействие гражданам Украины для защиты их прав и возвращения домой в случае выявления у них такого желания.
Открывайте шире двери,
Я принес вам гонореи.
але інфікуються навколишні 3 тижні,тиждень- до появи симптомів.
і власне цей тиждень(2-12 днів) каже-лише повне закриття кордону щось дасть..
Львівській,де один з найбільших відсотків заробітчан в Італії- точно ні (
Ну а кількість людей , які є за кордоном , то добавте 7-8 млн. і буде все ОК . Бо трошки ви помилились . Но то таке .
Он точно министр МВД?