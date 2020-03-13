EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  565  19
Материалы по теме:
Все про:ВР (24552) журналистика (2588) карантин (258) СМИ (3332) COVID-19 (784)

 Не больше одного журналиста от издания и без доступа в кулуары: Рада из-за коронавируса вводит новые правила для СМИ

Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ - в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или телеканала.

Об этом заявил на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"В связи с карантинном было принято решение об ограничении доступа журналистов в кулуары. Но чтобы вы имели возможность работать на третьем этаже на пресс-поинте. Фактически мы вводим систему (доступа. - Ред.): от одного канала - одна съёмочная группа... Если мы говорим о других СМИ, то будет доступ для одного журналиста (от издания или агенства. - Ред.)", - сказал он.

Разумков подтвердил, что в ходе обсуждения вопроса об ограничении доступа прессы в парламент звучали предложения полностью запретить журналистам приходить в Раду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков

"Но, понимая, что вы будете все равно работать, в том числе на улице, было принято решение о доступе на третий этаж... Думаю, если бы мы полностью ограничили доступ журналистам в парламент, то вы бы нас критиковали ещё больше... Поэтому я думаю, что мы предложили компромиссный вариант", - отметил он.

Глава парламента заверил, что народные депутаты "будут приходить к вам и давать комментарии... Думаю, депутаты сами в этом в первую очередь заинтересованы".

Разумков при этом призвал прессу по возможности работать дистанционно. Телеканал "Рада" обеспечит трансляцию пленарных заседаний.

"Я призываю не раскачивать лодку... В первую очередь мы заботимся о вас как о четвёртой власти", - обратился спикер к прессе. По его словам, ограничения для прессы будут действовать до тех пор, пока будет в силе постановление Кабмина о карантине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу

Также Разумков сообщил, что журналистам на время карантина будут выдаваться специальные бейджи временной аккредитации. Об условиях получения такой аккредитации пресс-служба ВР сообщит дополнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3181237
 
 
 Топ комментарии
 
под шумок коронавируса начнут делать гадости, но чую коронавирус тоже имеет свое чувство юмора...
 показать весь комментарий
 
Так можна і Зє оголосити царем.Довічно. А хвулє, НАЖАЛИ, ЧИ НЕ НАЖАЛИ І НА ЯКІ ТАМ КНОПКИ... Головне, Разумков оголошувати буде..
 показать весь комментарий
 
Слуги Зелені, ніяких обмежень! Будьте тварі ближче до народу!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слуги Зелені, ніяких обмежень! Будьте тварі ближче до народу!
 показать весь комментарий
 
 
Так можна і Зє оголосити царем.Довічно. А хвулє, НАЖАЛИ, ЧИ НЕ НАЖАЛИ І НА ЯКІ ТАМ КНОПКИ... Головне, Разумков оголошувати буде..
 показать весь комментарий
 
 
угу, най дивляться, щоби вони потім не заздрили зараженим короновірусом...
 показать весь комментарий
 
Зеленые идиоты считают, что вирус исходит от народа, а их он не затронет. Закрывайте свою зРаду и сидите дома. Нехрен идиотские законы принимать. Предатели. Хотя можете сидеть и кучненько так, чтобы поудобнее было заражаться.)
 показать весь комментарий
 
 
под шумок коронавируса начнут делать гадости, но чую коронавирус тоже имеет свое чувство юмора...
 показать весь комментарий
 
 
Вот оно... Вот... Началось. Ну теперь то можно принимать что угодно.. Переписываться с женщинами легкого поведения, голосовать сразу за пятерых ( ну это уже чисто на сколько хватит длины рук), возможно даже "носить конверты" по залу станет значительно легче. Опять таки Киве чесать где придется. Просто райское место Рада, когда без всевидящего ока прессы.
 показать весь комментарий
 
І обов'язкове хлорування ВР,з розрахунку 3кг на одну голову.
 показать весь комментарий
 
Пригадую, скільки гніву і шуму було, коли Порошенко ввів обмежений воєнний стан. Верещали про наступ на свободу слова. Чому тепер ті ж самі рупори сидять з языками в дупі?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко ввел военное положение после того, как сам же специально послал моряков заведомо в лапы врагу.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕМЛЯ! СМИЧКА З ОРДЛО! -НАХРІН ТАМ ЖУРНАЛІСТИ
 показать весь комментарий
 
 
Під цим "соусом" продажні бездарі протягнуть антиукраїнські закони. Про дерибан Української землі і про кастрацію Української мови У цьому весь сенс патякання про коронавірус - заборонити масові протестні акції і доступ ЗМІ.
Якщо раніше він (вони) були просто дебіли з кварталу, то тепер - злочинні бездарні дебіли біля керма країною.
 показать весь комментарий
 
 
лучше не больше 1 депутата от партии … посмотрим на голосование ….
 показать весь комментарий
 
Если эта Рада в тихаря под предлогом корововируса примет какие-то законы считать их предателями Украины!
 показать весь комментарий
 
"закон" про землю, треба негайно помістити в карантин, а раптом у нього короновірус. адже викликає підвищений градус напруги у суспільстві..
 показать весь комментарий
 
Суки, зеленые мрази, малоросские подонки воспользуются своим карантином и напринимают такое, о чем мы даже не догадываемся!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх