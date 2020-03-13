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 Отмена или перенос Олимпиады-2020 не рассматривается, - министр олимпийских игр Хасимото

В пятницу Япония заявила, что намерена провести "безопасную" Олимпиаду в Токио в соответствии с графиком.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Так министр олимпийских игр Японии Сейко Хасимото отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа о годовой отсрочке Игр из-за пандемии коронавируса.

"МОК и организаторы Олимпиады-2020 вообще не рассматривают возможность отмены или переноса Игр. Насколько мне известно, они продолжают подготовку к безопасным Играм, которые, как и планировалось, откроются 24 июля", - скзала она журналистам в пятницу.

Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181236
 
 
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министр олимпийских игр\\\\\\\\\\\

ээээ, о б*же.
вроде даже "братья" не додумались до такого.
хотя японцы хоть не воруют.
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Только посмотрите на эту японскую рожу. Ей и пандемия пох. Вложили в Олимпиаду кучу бабла, зачем же ее закрывать, пусть заражаются все кому ни лень.))
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да, вложили, но не разворовали.
у японцев Премьер помер от того шо за 3(вроде) года имел отпуск пару дней.
великая нация, уважаю. но Сралин их обманул, как и всех(тоже уважаю, но тока за невероятную подлость)
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Великая нация, а я говорю за власть - она если великая, то свой народ за быдло не считает. У тебя в паРаше тоже великая власть? Пушечное мясо выкидывает на Донбасс и в Сирию регулярно.
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та я за японцев написал.
насчет величия - почитай.те про Соноду.
Чувак воевал, потерял всех своих солдат(взвод), но продолжал еще 20 лет партизанить в одиночку.
У японцев в крови шо называется это. Солдаты они крайне мужественные, почти как немцы. А то и получше.
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