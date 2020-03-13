 Отмена или перенос Олимпиады-2020 не рассматривается, - министр олимпийских игр Хасимото

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Так министр олимпийских игр Японии Сейко Хасимото отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа о годовой отсрочке Игр из-за пандемии коронавируса.

"МОК и организаторы Олимпиады-2020 вообще не рассматривают возможность отмены или переноса Игр. Насколько мне известно, они продолжают подготовку к безопасным Играм, которые, как и планировалось, откроются 24 июля", - скзала она журналистам в пятницу.

Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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