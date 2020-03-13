 Отмена или перенос Олимпиады-2020 не рассматривается, - министр олимпийских игр Хасимото

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Так министр олимпийских игр Японии Сейко Хасимото отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа о годовой отсрочке Игр из-за пандемии коронавируса.
"МОК и организаторы Олимпиады-2020 вообще не рассматривают возможность отмены или переноса Игр. Насколько мне известно, они продолжают подготовку к безопасным Играм, которые, как и планировалось, откроются 24 июля", - скзала она журналистам в пятницу.
Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.
ээээ, о б*же.
вроде даже "братья" не додумались до такого.
хотя японцы хоть не воруют.
у японцев Премьер помер от того шо за 3(вроде) года имел отпуск пару дней.
великая нация, уважаю. но Сралин их обманул, как и всех(тоже уважаю, но тока за невероятную подлость)
насчет величия - почитай.те про Соноду.
Чувак воевал, потерял всех своих солдат(взвод), но продолжал еще 20 лет партизанить в одиночку.
У японцев в крови шо называется это. Солдаты они крайне мужественные, почти как немцы. А то и получше.