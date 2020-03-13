EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  813  1
Все про:Минздрав (2273) ОРВИ (167)

 Минздрав опроверг информацию о запрете обслуживания пациентов с ОРВИ в частных больницах

В сети появляется информация о том, что якобы есть "Распоряжение Минздрава Украины" не принимать в частных больницах пациентов с симптомами ОРВИ. Эта информация не соответствует действительности и является манипулятивной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздрав Украины призывает все частные больницы и клиники максимально качественно предоставлять свои услуги всем пациентам, которые к ним обращаются, не сеять панику. Главная задача врача - оказывать квалифицированную помощь, особенно сейчас, когда мы должны объединиться ради противостояния ситуации вокруг коронавируса на территории Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу

Кроме того Минздрав Украины призывает всех граждан внимательно относиться к своему здоровью и при любых симптомах сразу обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Источник: https://censor.net.ua/n3181234
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З якої такої радості? Це частина нашої медичної системи, тому нехай працюють.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх