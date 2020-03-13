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 Из-за коронавируса отложены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе, - УЕФА

На следующей неделе не состоятся все запланированные матчи в турнирах УЕФА, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

"В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок. Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта 2020 года", - говорится в заявлении.

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются.

Сообщается, что накануне европейский футбольный союз пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181232
 
 
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гран при австралии отменили
вот это горе Из-за коронавируса отложены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе, - УЕФА - Цензор.НЕТ 5179
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Хоча дивно, гонщики з у шльомах і з одного боліду якось важко кашлянути на інший...
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Дело не в спортсменах, а в зрителях, которые собираются в одном месте по несколько десятков тысяч, а без зрителей доход уменьшается.
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Плевать на футбол. Всё прекращать! Футбол вообще не важен сейчас.
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б*же, а то я как раз собирался покричать на стадиене в Уэмбли, когда сборная Нигерии играет со сборной Камеруна Через коронавірус відкладено всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня, - УЄФА - Цензор.НЕТ 3761
футбол это как армия - беги туда, пинай это, а то не трогай, и так до обеда.(правда срочникам и футболистам платят в тыщу раз с разбросом...з.п. отличается - кому-то на Майбах, а кому-то - на печенье, если хватит)
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