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 Политика Украины
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Все про:ВР (24552) внеочередное заседание (56) Разумков Дмитрий (422)

 Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание.

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом он не уточнил дату проведения.

"Скорее всего будет внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями и другими вызовами, которые также появляются", - заявил глава ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав предложил провести внеочередное заседание Рады для реагирования на пандемию коронавируса, - главный санврач Ляшко

При этом он отметил, что речь идет о проведении заседания на следующей пленарной неделе.

"Я думаю на следующей неделе. Я думаю, такое решение может быть принято тремя способами: подписи 150 депутатов, по обращению президента, по решению согласительного совета. Надо сформировать повестку дня. Там должен быть исключительный перечень вопросов. На это еще нужно некоторое время. Надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание", - сообщил Разумков.

Напомним, министр здравоохранения уже обратился с вопросом по поводу созыва внеочередного заседания Верховной рады для принятия законопроекта о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3181231
 
 
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ПОД ПОКРОВОМ КОРОНАВИРУСА, ИЛИ ОБХОДНОЙ МАНЕВР КОЗАКА НА ДОНБАССЕ

Вчера медиа так называемой ДНР заявили, что в Минске договорились о прямых консультациях с украинской стороной. Офис президента Украины сообщил о создании нового консультационного совета по выполнению нормандских договоренностей без более широких объяснений
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А к тому времени в Украине ещё кто-то останется ??? Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 8427
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"Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков" - коронавирус сказал, что подождёт?
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А к тому времени в Украине ещё кто-то останется ???
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ПОД ПОКРОВОМ КОРОНАВИРУСА, ИЛИ ОБХОДНОЙ МАНЕВР КОЗАКА НА ДОНБАССЕ

Вчера медиа так называемой ДНР заявили, что в Минске договорились о прямых консультациях с украинской стороной. Офис президента Украины сообщил о создании нового консультационного совета по выполнению нормандских договоренностей без более широких объяснений
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ВАДИМ ДЕНИСЕНКО -.... продовження
Параллельно произошло еще два события. Медведчук с благословения Путина создал парламентскую группу нормандского формата, а Сивохо создал какую-то мифическую диалоговую платформу.
Но на самом деле - это три колонны одного и того же прямого диалога Украины с ОРДЛО. Можно не сомневаться, что в ближайшее время группа Медведчука начнет встречаться с "представителями местной власти", а Сивохо будет подтягивать на площадку телеканала "Дом" местных "авторитетов". Между прочим, просто, чтобы мы все понимали, "Дом" никто не будет смотреть. Он нужен, и то лишь на начальном этапе как источник информации,

По сути, все, что мы сейчас видим, - это продуманный план капитуляции, который подается Зеленскому с одной стороны и обществу - с другой, как путь к миру.
Собственно, что делать всем тем, кто не хочет капитуляции? Нужно не допустить начала прямых переговоров. Каким образом? Зеленский реагирует только на массовые акции. Поэтому для начала нужно организовать массовую акцию протеста в соцсетях. И еще нужно говорить людям правду - мир на Донбассе будет означать войну в центре и на Западе.
К сожалению, мы подошли слишком близко к пропасти.
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Гадю Савченко бы туда.... с двумя колбочками в сумочке
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Че то не спешат депутаты спасать свой нарит от вируса...
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"Скорее всего будет внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями......." и тут же следующая фраза

"Я думаю на следующей неделе...." -

они вообще не думают когда рот открывают?
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Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - поставили короновирус в очередь, подождет, ничего с ним не случится.
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Нєт создают коронавірусную шуміху-відімость, пока решает Єрамак с рашістамі как побистрєє сдать Украіну
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Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
10 отобрав с полсотни -
самые важные! -
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». -
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -
объединение Тео[1] и Гукона[2]».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
20 Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет -
го́ло!
Все до 22-х лет
30 на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» -
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
40 И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
50 «Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
60 Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
1922В. Маяковский.
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А почему так рано??? Лучше к сезону отпусков. Вроде все в порядке. По статистике...
Хрошо об этом написал Чепинога!!!
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Квартальные идиоты поставили вирус на паузу и за выходные он точно не распространится - я правильно понимаю?! Откуда блеать вообще вы этих идиотов понавыбирали в раду?
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скільки від того "Короно" сьогодні вмерло - 0 (ноль) ...

скільки від ОНКО сьогодні померло - порядка 250 !!!
Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев

...і це тільки від ОНКО - а від серцево-судинних ( перше місце по СМЕРТНОСТІ)....

а про таке Українця чомусь не тризвонять КОЖНОГО дня.... що Україна - вимираюча НАЦІЯ...

Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика

Согласно статистическим данным Минздрава, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% - люди трудоспособного возраста.Риск развития онкологических заболеваний составляет 27,7% для мужчин и 18,5% для женщин.Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.По расчетам ВОЗ, к 2020 году количество людей, которые впервые заболеют раком, в Украине будет больше 200 тысяч.30% случаев смерти от рака обусловлены ​​5 основными источниками риска: высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака, употребление алкоголя.
Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9333


https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409

https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
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Внеочередное заседание Рады / Как у нас как у нас поламался унитаз .Все соседи в страшном горе собралися в коридоре убедиться еще раз что поломан унитаз./А как было хорошо и спокойно раньше, после разъяснений слуг народа Коломойского: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая .
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За неявку на внеочередное заседание Рады по такому важному поводу, автоматически лишать мандата ( как утративших доверие народа)
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как всегда "молниеносная реакция" от властей
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Негодяи хотят запретить порохоботам собираться на проплаченые петинги....нэподобство! А они подумали на что им харчеваться? В центрах занятости проФФесия порохобот почему то невостребована это ущемление прав!
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1. Правильно. Зачем торопиться? Пускай люди работают в обычном режиме. Ничего ж срочного нет...
2. Интересно: сколько депутатов будет на том внеочередном заседании?
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"Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков" - коронавирус сказал, что подождёт?
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