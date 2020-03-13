 Внеочередное заседание Рады по коронавирусу пройдет на следующей неделе, - Разумков

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом он не уточнил дату проведения.

"Скорее всего будет внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями и другими вызовами, которые также появляются", - заявил глава ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав предложил провести внеочередное заседание Рады для реагирования на пандемию коронавируса, - главный санврач Ляшко

При этом он отметил, что речь идет о проведении заседания на следующей пленарной неделе.

"Я думаю на следующей неделе. Я думаю, такое решение может быть принято тремя способами: подписи 150 депутатов, по обращению президента, по решению согласительного совета. Надо сформировать повестку дня. Там должен быть исключительный перечень вопросов. На это еще нужно некоторое время. Надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание", - сообщил Разумков.

Напомним, министр здравоохранения уже обратился с вопросом по поводу созыва внеочередного заседания Верховной рады для принятия законопроекта о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом.