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 Политика Украины
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 Кабмин разрешил проведение заседаний правительства в режиме онлайн

Кабинет министров Украины разрешил проведения заседания правительства в режиме онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня есть предложение внести проект постановления, учитывая угрозы, которые нас ждут, для стабильной работы Кабинета министров, изменения в регламент работы Кабинета министров и ввести возможность проведения онлайн-заседание Кабинета министров", - сказал Федоров.

Позже Кабмин принял это решение.

В частности, согласно принятому решению, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по решению премьер-министра заседания правительства может проводиться онлайн, либо отдельные министры могут принимать участие в заседании отдельно.

Также, по его словам, Кабмин должен позволить членам правительства участвовать в заседаниях с помощью онлайн-трансляции, если они отсутствуют по разным причинам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181226
 
 
 Топ комментарии
 
Усю видимість влади по домівках,ВР закрити, а всю ОП з зажопістами у Мінск з ОРДЛО домовлятись.
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Мы бродячие артисты и в дороге день за днем...
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Усю видимість влади по домівках,ВР закрити, а всю ОП з зажопістами у Мінск з ОРДЛО домовлятись.
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Нехай засідають. Мо заразяться та виздихають.
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В Кременчуге с короновирусом нашли студента который 3 дня назад приехал из Италии
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а шо рада?рада шо?будет продолжать принимать антиукраинские законы под шумок?
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Дивимось канал Рада і реагуємо відповідно.
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журналистов в зал заседания пускать не будут.только в прессцентр.шо ты там дывыться будешь?
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Да пох. на ваш кабмин предателей. Ваши законы засуньте себе в жопу, колоборанты ху*вы
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Так они в таком режиме всю жизнь трудились на благо народа.
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Скорей всего соберутся, а может и нет... Оперативность прям зашкаливает. Это ведь не продажа земли...
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