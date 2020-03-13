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 Политика Украины
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 Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк

Власть должна выполнить свою ключевую задачу - защитить граждан от экономического и эпидемиологического кризисов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Народный фронт".

"Страна перед невероятными вызовами. Хайп закончился. Сейчас пошел первый ключевой вызов для президента и для нашей страны. Если не будет адекватного ответа на коронавирус и на экономические вызовы, это может повлечь за собой политический кризис", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта.

"Нам в сегодняшней ситуации такие осложнения в виде экономического, политического и еще и медицинского кризиса не нужны. Оппозиция думает, что она сейчас выиграет. Теоретически может, только страна чтобы не проиграла", - подчеркнул он.

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Власть, получив наибольший мандат доверия, взяла на себя ответственность, подчеркнул Арсений Яценюк: "Пусть берут на себя не просто всю полноту ответственности, но и функцию выполнения ключевой задачи государства – защиты Украины и украинцев от экономического кризиса, от медицинского вызова и недопущения политического кризиса. Это их задача. И здесь они должны себя проявить".

"Учитывая изменение мировой ситуации: экономика, финансы, банки, коронавирус, коммуникация с людьми, чтобы люди чувствовали, что страна их защищает, - это сейчас ключевой тест для правительства и для власти", - сказал Арсений Яценюк.

Как сообщалось, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.

Источник: https://censor.net.ua/n3181224
 
   
 Топ комментарии
 
Умный чел. А ты зебил до сих пор вериш в украденный из нищего бюджета миллиард долларов? Все жуеш этот говнофейк?
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Власть уже начала: спионерила средства защиты и выгодно загнала!
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в отношение спионерили. Проблема с глазами?
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Умный чел. А ты зебил до сих пор вериш в украденный из нищего бюджета миллиард долларов? Все жуеш этот говнофейк?
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где петр алексеич? не в курсах?
почему лидар оппозиции не консолидирует нацию?
вражеские голоса говорят шо последний гетьман Украины где то тупо зашухерился
инфа е якась?)
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Мне он не докладывает. Скорей всего выехал как обычно исправлять полный провал в международной политике Нелоха Оманского. А тебе Сцыкун докладывает где он ныкался уже раз 5? Кроме Омана.
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Скорей всего выехал как обычно исправлять полный провал в международной политике

в кулуарах как всегда?)

походу Акелло обосрался))
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Он готовится оманскому ослу очередной фитиль вставить! С полным основанием держись одного курса и с таким лицом не говори коротко!
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да ты шо)
скорей бы уже))
шо ти кажешь он вставить?)))
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Сеня нормальный. если пропустить то шо он нам наложил.... лапши на уши(но хорошо шо лапши, а то щас - ложат не лапшу.... хотя и толсто)
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Дааа Сєня... Ти не тільки гроза Ічкерії, ти ще й не аби який троль!
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не фантазируй про стену , забор есть забор Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4363
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Судя по минским соглашениям - чувствуют защиту власти другие люди.
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Для зебільної влади хайп продовжується...
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Вам старшой не нужен ? Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение
по комплексному методу... А? Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5081
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Ключовий тест - на мишебратство. І всі його пункти влада провалила.
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ахаха, а вы иллюзии имел шоле?
правда я и не думал что так обосрутся. плюс Нотр-Дамм еще повесят на нас(ремонт то)))гг
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Жителей Санжар защитили ..все видели чуть вирусом незаразили и дубинками мусора людей колотили
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Так процес пішов - вони роблять видимість захисту від вірусу в час здачі України за договорняками ЄРМАККОЗАК
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Судя по последним событиям - Турчинову и Яценюку - ПРИГОТОВИТЬСЯ!!! как в 14г.
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Сеня - пуп Земли? Сеня, сколько платишь за пиар своим нулевым рейтингом? Сьогодні ключовий тест для влади. Люди мають відчути, що влада їх захищає, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2707
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Статьи о Сене,цитирование этого Великого Мыслителя-обычная заказуха за деньги,джинса.
Но не на каждом сайте встретишь такие статейки
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Вылезло из США корупцоинное Кулявлоб. Тебе не с менторскими речами .
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Прикрываю его заокенские хозяева...Он хоть и ублюдок, но ИХ ублюдок! Грабил же колонию Украину с подельниками.
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Неужели Яценюк не понимает что он до такой степени токсичен что увидев его дети начинают плакать, старушки креститься и собаки начинают выть.
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хозяева отправили с миссией...да и с Ахметовым подельники исторически, вот татарин и прпихивает его на своём ТВ канале.
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