 Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Народный фронт".

"Страна перед невероятными вызовами. Хайп закончился. Сейчас пошел первый ключевой вызов для президента и для нашей страны. Если не будет адекватного ответа на коронавирус и на экономические вызовы, это может повлечь за собой политический кризис", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта.

"Нам в сегодняшней ситуации такие осложнения в виде экономического, политического и еще и медицинского кризиса не нужны. Оппозиция думает, что она сейчас выиграет. Теоретически может, только страна чтобы не проиграла", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу

Власть, получив наибольший мандат доверия, взяла на себя ответственность, подчеркнул Арсений Яценюк: "Пусть берут на себя не просто всю полноту ответственности, но и функцию выполнения ключевой задачи государства – защиты Украины и украинцев от экономического кризиса, от медицинского вызова и недопущения политического кризиса. Это их задача. И здесь они должны себя проявить".

"Учитывая изменение мировой ситуации: экономика, финансы, банки, коронавирус, коммуникация с людьми, чтобы люди чувствовали, что страна их защищает, - это сейчас ключевой тест для правительства и для власти", - сказал Арсений Яценюк.

Как сообщалось, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.