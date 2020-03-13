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 Первое вероятное заражение коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, - South China Morning Post

55-летний житель китайской провинции Хубэй, предположительно, в ноябре 2019 года стал первым человеком, заразившимся новым типом коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на неопубликованные документы правительства Китая.

Вирус у этого человека обнаружили 17 ноября. Позднее китайские врачи регистрировали от одного до пяти новых случаев заражения каждый день, но только к концу декабря стали понимать, что имеют дело с новым типом коронавируса, сообщили источники газеты. К 15 декабря коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, заболели 27 человек, а к 20 декабря - 60.

Всего в 2019 году, по данным издания, в Китае SARS-CoV-2 обнаружили по меньшей мере у 266 человек. Все они в определенный момент оказались под наблюдением медиков. Некоторые случаи заражения диагностировали задним числом после того, как подозреваемых людей протестировали на коронавирус.

Сейчас ученые продолжают попытки установить "нулевого пациента", чтобы найти природный источник коронавирусной инфекции. Наиболее вероятным природным резервуаром считаются дикие животные, в частности, летучие мыши.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181223
 
 
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похоже зараза из какой-то лаборатории сбежала...
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китайские власти решили сделать крайними летучих мышей . ну да у них же нет Порошенка на которого можна все свалить Первое вероятное заражение коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 8969
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найти гаденыша не мешало бы ......Нулевой пациент может указывать на источник заболевания, возможные пути распространения, а также являться резервуаром болезни между вспышками заболевания......... Перше ймовірне зараження коронавірусом у Китаї виявили 17 листопада, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 8725
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если вирус из военной лаборатории, то китайцы хорошо знают, кто является "нулевым пациентом".
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