 Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы передал в распоряжение ZN.UA источник в переговорной группе, передает Цензор.НЕТ.

В протоколе отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

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"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ.

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

Обозреватель Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.

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"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить". Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины. Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака стала договоренность о создании Консультативного совета. В ОП сообщили, что участники переговоров договорились подписать решение ТКГ о создании Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей саммита нормандской четверки. В состав совета планируют включить членов политической подгруппы ТКГ.