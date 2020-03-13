 Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы передал в распоряжение ZN.UA источник в переговорной группе, передает Цензор.НЕТ.
В протоколе отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ.
Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.
Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.
Обозреватель Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".
По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.
"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить". Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины. Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.
Ранее сообщалось, что результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака стала договоренность о создании Консультативного совета. В ОП сообщили, что участники переговоров договорились подписать решение ТКГ о создании Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей саммита нормандской четверки. В состав совета планируют включить членов политической подгруппы ТКГ.
Краще й ефективніше буде суд Лінча
Вы - б..ди х..ла.
А тепер стежимо за руками:
- ОПЗЖешники на чолі з Медведчуком їдуть в Москву зустрічатися з депутатами думи, Медведчук з Путіним. Заявляють про майбутній «прорив» і влада взагалі не вживає жодних заходів проти цих колаборантів;
- паралельно Єрмак, голова офісу Зеленського, про щось домовляється в Мінську з путінським Козаком, внаслідок чого мавпи з «ДНР» під канонаду нових обстрілі російськими військами українських позицій кричать про прямі переговори. А цього давно добиваєттся Кремль;
- міністр оборони нахабно бреше про «недосяжність» стандартів НАТО, даючи відповідні сигнали, а людина-Сивохо торочить про «внутрішній конфлікт»;
- Слуги Зеленського у ВР реєструють законопроект щодо НАБУ, який теоретично може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС внаслідок порушення угоди;
- більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами, і це ще економічна криза не вдарила як слід;
- під антикорупційним судом силовики проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Настрашити задумали, наївні мої?
Отже, під шум паніки, готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили. Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей, - депутат Володимир Ар'єв у Facebook.
Рейтинговое украинское издание «Зеркало недели» опубликовало документ, который глава Офиса президента Ермак якобы привез с Минска, где встречался с помощником президента России Козаком. Официально там обсуждались пути дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе.
Ермак согласился там на создание надгосударственного органа управления Украиной. Такой себе «надукраинский» парламент в Минске, который будет состоять из 10 представителей Украины и 10 представителей «ЛДНР». ОБСЕ, Франция, Германия и Россия будут надзирателями в этом парламенте.
По словам политолога, окончательное принятие решения планируется на 25 марта.
Самое интересное, что по возращению с Беларуси ни сам Ермак, гни Офис президента не сообщили о подробностях переговоров.
"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются". https://censor.net.ua/news/3180131
Скорее, ИО президента медведчук
Последнее особенно интересно, потому что представьте себе возможности - сколько россеянские папики буду платить за экс-преза Украины на корпоративе 🙃
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
…
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу
Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки.
Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
РУХ УКРАЇНИ ДО НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
https://program.ze2019.com/
73% - каждый из вас Иуда
это все равно что ты нанял себе в квартиру ремонтников и не имеешь права их 5 лет выгнать и более того эти ремонтники сами себе начисляют зарплату и сами списывают ее с твоей карты!
ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ЧТО ЭТО БУДУ ЗА РЕМОНТНИКИ!! И ПОФИГУ КОГО ТЫ ТАМ НАЙМЕШЬ! ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ ЛЮБОЙ ТАК СКАЗАТЬ ПОЙДЕТ В РАЗНОСС!!
Перше - Україна (влада, точніше) погодилася остаточно визнати ОРДЛО повноцінним суб'єктом: тепер домовленості фіксуються і адресуються до виконання лише двом суб'єктам - Україні та ОРДЛО.
...https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-protokoly-prevratili-rossiyskuyu-agressiyu-na-vnutrenniy-konflikt-v-ukraine-gricenko-347871_.html
а ********* уже ОФИЦИАЛЬНО
будет нас контролировать
Треба зупиняти - незважаючи на коронавірус.
п.с.
І ще - зверніть увагу на національність. Може - досить?
-Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса? -спросил он их.
Те отсчитали ему тридцать серебряных монет.
И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Его.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу
Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки
Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
РУХ УКРАЇНИ ДО НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
https://program.ze2019.com/
Это знают все 73%-зедебилы клоун-презик и секта СЛУГ НАРОДА
нас много и мы непобедимы на пути к МИРУ
Владо,схаменися,бо ще не пройшло року вашого правління,а ви вже своїми діями остогидли на всі 5 років.
Владо,схаменися,бо ще не пройшло року вашого правління,а ви вже своїми діями остогидли на всі 5 років.
Герой сегодняшнего дня! Тебе куранты бьют!
Мудрец очухался от сна и трет глаза, не веря.
ФИГЛЯРУ белого коня на блюде подают.
Народу факты не нужны, тем паче с перепою,
Валяй, нули перемножай, не бойся слов пустых.
Поля чудес полным-полны взволнованной толпою,
Ей обещали урожай озимых золотых.
В стране глупцов людей смешит достоинство и разум,
В стране рабов вредны права, свобода ни к чему...
Пришел ФИГЛЯР - он разрешит им все проблемы разом!
Виват, ФИГЛЯР! Твои слова доступны их уму!
Но сам ФИГЛЯР отнюдь не глуп - учтите это, люди!
Он иронично хмурит бровь - готовьтесь к платежу!
Пред ним, как лошадиный труп, страна лежит на блюде,
И луч заката, словно кровь, струится по ножу.
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет.
замедленного действия, подписав Минские соглашения, в которых вообще нет слов
или понятия "оккупированные территории". При Порошенко не
захотели признать часть Луганской и Донецкой областей оккупированными
территориями и внести это в текст соглашений. Если это война, российская
агрессия, а не внутренний конфликт, то надо было изначально ввести военное
положение, закрыть границы, перестать торговать с россией, продавать российские
товары, поставлять свои в россию и пр.пр.пр.