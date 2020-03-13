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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Россия (75174) Донбасс (20912) минские соглашения (2768) нормандская четверка (1107) Ермак Андрей (132) Козак Дмитрий (14)

 Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

 Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы передал в распоряжение ZN.UA источник в переговорной группе, передает Цензор.НЕТ.

В протоколе отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов

Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о консультативном совете 01
Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о консультативном совете 02
Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о консультативном совете 03
Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о консультативном совете 04

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ.

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

Обозреватель Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак и Козак на заседании ТКГ в Минске договорились о согласовании списка для обмена и открытии КПВВ в Золотом и Счастье, - ОП

"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить". Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины. Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака стала договоренность о создании Консультативного совета. В ОП сообщили, что участники переговоров договорились подписать решение ТКГ о создании Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей саммита нормандской четверки. В состав совета планируют включить членов политической подгруппы ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3181222
 
   
 Топ комментарии
 
Первый шаг был когда идиоты голосовали за земразь, все остальное следствие.
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Субъектность ОРДЛО - Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете" - Цензор.НЕТ 8081

кто не понял это Абхазия и Приднестровье - 2..... - и инфекция всей Украины...
Предатели захватили страну с помощью 73% недоумков...
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Тупой зелебобик идиот будник вылизывающий под хвостом Янелоха, сравни ЗСУ 14 года и ЗСУ 19 года. По москве ударим - это телевизионный бред из ордло залитый в твою воспаленную бошку, минские дали время собрать мировую антипутинскую коалицию которую Янелох успешно просрал. Ну а ты помимо идиота еще и закостеневший дибил не способный понять то что сделал Президент и то что успел натворить Оманский сцыкун уклонист.
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Ты сосвем **"нулся??? какая коалиция??? Та что СП-2 строит??? ЗСУ))) полковников и генералов стало больше факт, а на передке **** стало больше некомплекта! А такая мразь как ты которая никогда и нигде в жизни не работала, тут только и умеешь умничать!
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Будник, зачем ты родился и живеш если Бог не дал тебе мозги? Жреш среш сцыш спиш..... избавь планету от себя-биомусора)))) с тобой общаться - еще заразу идиотизма подцепить можно.
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ты можешь только оскорблять... Что еще раз подтверждает - ты никогда и нигде не работал!
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Та йди вже вбийся об берізку, ватоголове..
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Ты мразь, которая никогда и нигде не работала!!!
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Ти є дебіл. Клоун і його команда зелених колаборантів - це робота кацапської пропаганди і таких ідіотів як ти.
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кто больший козел тот кто их подписал или тот кто их выполняет?!!
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в який? Той, яким портнофф керує?
Краще й ефективніше буде суд Лінча
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Вы не слуги народа. Украинского уж точно..
Вы - б..ди х..ла.
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ну що, тепер це вже точно пздц, зелені підори вирішили таки здати Україну під шумок епідемії і економічної кризи. Але ще є шанс все змінити, якщо не сидіти вдома.
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ЧТО ДАЛЬШЕ? НАЧНЕМ СЛЕДСТВИЕ ПО ДОБРОБАТАМ ЗА ТО ЧТО ОНИ УБИВАЛИ МОТОРОЛ И ГИВИ!! А ЧЕ?!! МОСКВА БУДЕТЕ НЕ ПРОТИВ! РАДИ МИРЕ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ!!!
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На час епідемії Україні потрібно утриматися від підписання цих і інших рішень (наприклад продаж землі), інших Договорів оскільки через карантинні обмеження суспільство не може адекватно реагувати на дії влади - нам потрібен "карантин" на рішення не пов`язані з протидією хворобі.
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Росія в статусі гаранта-спостерігача це щось типу лис стереже курей.
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От і все, Україна признала де-юре динири і линири.
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еще нет но путь к этому четко обозначен!! а потом выйдет ЗЕ и скажет что это все ради мира и что надо отвести войска под Львов а МОТОРОЛУ в президенты!!
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Ну что товарищи, скоро увидим сепаров пушилиных и им подобных в ВР Украины , если так и дальше пойдет :-/
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ЗЕЛЮ И КОМПАНИЮ НАДО ГНАТЬ! Экономику угробил геноцидные реформы не остановил олигархов не посадил а теперь и территориями торгует!! Во время выборов я слышал совсем другие обещания!! Я уже не говорю что как минимум треть делов ЗЕЛИ и компашки тянут на уголовщину!!
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Наоборот, сейчас нужно тянуть время, оставляя все как есть
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Зеля маладєц, зеля всьо дєлаєт правільно. Еге ж, зебобіки. Ви ж всі прпіздєнти і ви це зробили разом.
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Россия гарант? Да кто и где России верит еще? Слово Кацапии ничего не стоит.
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Все больше растет уверенность в том,что ЗелПрезик в бытность КВНовской карьэры подписал бамагу о сотрудничестве с ФСБ .Как и многие другие,в том числе Сивохо.И теперь их дергают за бейцалы патрушевцы
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наміри Зеленського відмовитися від євроінтеграційного курсу України та повернути державу під російський вплив. Готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили.

А тепер стежимо за руками:
- ОПЗЖешники на чолі з Медведчуком їдуть в Москву зустрічатися з депутатами думи, Медведчук з Путіним. Заявляють про майбутній «прорив» і влада взагалі не вживає жодних заходів проти цих колаборантів;
- паралельно Єрмак, голова офісу Зеленського, про щось домовляється в Мінську з путінським Козаком, внаслідок чого мавпи з «ДНР» під канонаду нових обстрілі російськими військами українських позицій кричать про прямі переговори. А цього давно добиваєттся Кремль;
- міністр оборони нахабно бреше про «недосяжність» стандартів НАТО, даючи відповідні сигнали, а людина-Сивохо торочить про «внутрішній конфлікт»;
- Слуги Зеленського у ВР реєструють законопроект щодо НАБУ, який теоретично може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС внаслідок порушення угоди;
- більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами, і це ще економічна криза не вдарила як слід;
- під антикорупційним судом силовики проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Настрашити задумали, наївні мої?
Отже, під шум паніки, готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили. Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей, - депутат Володимир Ар'єв у Facebook.
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Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей, - депутат Володимир Ар'єв у Facebook.
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Ермак согласился в Минске на создание надгосударственного органа управления Украиной


Рейтинговое украинское издание «Зеркало недели» опубликовало документ, который глава Офиса президента Ермак якобы привез с Минска, где встречался с помощником президента России Козаком. Официально там обсуждались пути дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе.

Ермак согласился там на создание надгосударственного органа управления Украиной. Такой себе «надукраинский» парламент в Минске, который будет состоять из 10 представителей Украины и 10 представителей «ЛДНР». ОБСЕ, Франция, Германия и Россия будут надзирателями в этом парламенте.

По словам политолога, окончательное принятие решения планируется на 25 марта.
Самое интересное, что по возращению с Беларуси ни сам Ермак, гни Офис президента не сообщили о подробностях переговоров.
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да как всегда самое интересно граждане Украины узнают не от властей (которые ныкаются и прячутся потому что знают что они наделали) а от представителей третьих стран той же рашки!!
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они никогда еще не сообщали ни о подробностях, ни о содержании каких-либо переговоров
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Очередная "красная линия", как и "вода" в Крым. Фактическая подготовка к "скрытой капитуляции".. Вопрос только в одном, когда.. Это как вирус, можем в любой момент проснувшись оказаться уже в другой стране, в другом мире, в другой действительности.
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Приєднуйся, якщо ти патріот!
"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются". https://censor.net.ua/news/3180131

Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 631
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а смысл идти флагами махать! думаешь ЗЕ напугают флаги?! надо идти морды бить вот на это можно сходить а флагами пусть придурки машут у которых лишнего времени дофига!!
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З такою позицією тільки допомагати клоунам здавати Україну путіну. А для того, щоб "идти морды бить", треба щоб на Майдан вийшло тисяч 500.
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так потому и не выходит 500тыс или 1 млн потому что все зовут флагами махать а толку от этого НОЛЬ! вот если позовут бить морды вот тогда и выйдут 500тыс!!
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Візьміть своїх 10 знайомих і скажіть: "Ходім клоунам морди бити", і всі вони дадуть відповідь: "А какой смысл?". На Майдан у 2013 вийшла спочатку пара сотень студентів, як ви висловились "флагами махать". Як розвивались події далі, сподіваюсь знаєте.
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возьму и запросто но при условии что именно БИТЬ МОРДЫ, а если мы прийдем и в течении 2-3 часов будут токо махать флагами мы развернемся и пойдем своими делами заниматься!! у нас в отличии от других дел дофига и нет времени ждать пока кто то родит!!
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На цю хвилину 8 "за", один "проти" - це ви.
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я уже четко объяснил свою позицию! Я против махания флагами у меня нет стоко свободного времени (да и у страны Украина то же уже нет свободного времени)! поэтому я готов выйти хоть счас, но на конкретные действия с последствиями для власти!!
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Коли у 1989 - 91 рр. почали "флагами махать" за вихід України з ссср і проголошення Незалежності то такі самі "роботяги" так як і ви мені казали: "у нас дел дофига".
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Майдан також починався не заклику бити морди - до цього саме дійшло. А ви просто шукаєте приводи не приєднуватися
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а вот и нет! именно настоящий майдан начался с заклику бить морды мусорам!! а дальше понеслось и поехало!!
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каким образом ? сменит Разумкова к тому времени ?
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А почему нет? У СН сейчас коалиция с ОПЗЖ, происходит откровенный разворот в сторону кремлядей. Зеля же сейчас не имеет фактической власти и понимает куда влез - не удивлюсь если он схватит Лену и маму Римму и убежит в Италию на виллу, Израиль или Москву...
Последнее особенно интересно, потому что представьте себе возможности - сколько россеянские папики буду платить за экс-преза Украины на корпоративе 🙃
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Це державна зрада України! Зрадників - під суд!
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Про репорации и компенсации можно забыть. Зеля он такой он мирный и добренький за чужой счет.Разделяй и властвуй.
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Тепер нас будуть лупити москалі зі всіх стволів і як спостерігачі і миротворці будуть казати, що то ми лупимо даунбасят. А воювати щирі українці з новими мордами не підуть, вони тільки накапостити можуть.Я вас вітаю 73 % дебілів.
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Ось від цього документу,та інших подій і відволікали аваківці з алканом Сивухою.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.


Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу

Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки.


Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
РУХ УКРАЇНИ ДО НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
https://program.ze2019.com/
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Война и позор...дефолт и пандемия. Быдло.
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А я вам роскажу, як далі буде. Зе вже скликає РНБО через короновірус. Зараз на засіданні приймуть: обмежити пересування громадян і відмінити усі зібрання (навіть від 50 чоловік) громадян. І буду приймати підписувати що заманеться - Авакян їм організує "безпеку".
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Нічого не вийде. Вийдуть і до 500 тисяч. Збирайте і забороняйте. Досвід є.
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Не прошло и года как Иуда нас предал...
73% - каждый из вас Иуда
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проблема не в выборе проблема в отсутствие контроля или механизмов влияния после выборов! так что не надо ЛЯ ЛЯ ЛЯ!

это все равно что ты нанял себе в квартиру ремонтников и не имеешь права их 5 лет выгнать и более того эти ремонтники сами себе начисляют зарплату и сами списывают ее с твоей карты!

ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ЧТО ЭТО БУДУ ЗА РЕМОНТНИКИ!! И ПОФИГУ КОГО ТЫ ТАМ НАЙМЕШЬ! ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ ЛЮБОЙ ТАК СКАЗАТЬ ПОЙДЕТ В РАЗНОСС!!
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не надо прикрыватить свою тупизну, зебил тупорылый!
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ты думаешь сенаторы в США не воруют потому что супер честные! или Меркель в германии живет в квартирке многоэтажного дома потому что не хотит жить на личной вилле на личном острове?!! ну если ты так думаешь то думай дальше!!
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Проблема предательства Украины 73%-ными иудами.
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кошмар 28 лет независимости Украины и все 28 лет у нас предатели! а не кажется что проблема не в предателях а именно в правилах игры!!
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Под этим текстом стоит подпись каждой твари, каждого кугута, голосовавшей за зеленского... Без исключений.
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Фізика, 1 клас. Задача: Дупа сивухи витримала 15 копняків. Скільки копняків витримає ватяна дупка зюзі?
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От Вам і документи. «Мінська таємниця» розкрилася.

Перше - Україна (влада, точніше) погодилася остаточно визнати ОРДЛО повноцінним суб'єктом: тепер домовленості фіксуються і адресуються до виконання лише двом суб'єктам - Україні та ОРДЛО.
...https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-protokoly-prevratili-rossiyskuyu-agressiyu-na-vnutrenniy-konflikt-v-ukraine-gricenko-347871_.html
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Ничего у этих зеленых мразей не выйдет.их ждет ростов.как минимум
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Еще и года не прошло с президенства
а ********* уже ОФИЦИАЛЬНО
будет нас контролировать
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А це вже - відверта державна зрада.
Треба зупиняти - незважаючи на коронавірус.
п.с.
І ще - зверніть увагу на національність. Може - досить?
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Дійсно, може досить антисемітської ***** які не має відношення до ситуації?
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Затем Иуда Искариот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам с предложением.
-Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса? -спросил он их.
Те отсчитали ему тридцать серебряных монет.
И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Его.





Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу

Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки


Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
РУХ УКРАЇНИ ДО НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю

https://program.ze2019.com/
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Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА...
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Всё, РФ в стороне, миротворцы они. Зачем на Мордор наложены санкции - непонятно. РФ в этом документе на уровне Германии и Франции. "Представители" ОРДЛО уже оформлены субъектами. Для сравнения - МС-2, внизу подписались два непонятных мудака, один из них точно сдох, второй неизвестно.
Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 8376
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самый простой способ закончить войну- капитулировать и сдаться
Это знают все 73%-зедебилы клоун-презик и секта СЛУГ НАРОДА
нас много и мы непобедимы на пути к МИРУ
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Єрмак поволжський просував інтереси Московії на схід,а Єрмак київський старається просунути ті ж інтереси на захід.П.Єрмак поясніть українцям для чого плодите ще якусь Косультативну раду,якщо вже є Мінська група,яка, до речі,нічого самостійно не вирішує.
Владо,схаменися,бо ще не пройшло року вашого правління,а ви вже своїми діями остогидли на всі 5 років.
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Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА...
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этой бумажкой валодя может вытереть себе очело
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Твари зеленые. Очень надеюсь, что ни одна мразь которая избирала и была избрана этими зелеными ****** не избежит наказания.
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Єрмак поволжський просував інтереси Московії на схід,а Єрмак київський старається просунути ті ж інтереси на захід.П.Єрмак поясніть українцям для чого плодите ще якусь Косультативну раду,якщо вже є Мінська група,яка, до речі,нічого самостійно не вирішує.
Владо,схаменися,бо ще не пройшло року вашого правління,а ви вже своїми діями остогидли на всі 5 років.
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От кацапи потішаються! Аякже,ані тєпєрь пасреднікі, ***! Скільки ж дурної роботи треба буде робити,коли ці зе-дебіли намажуть п"яти салом,та потікають,хто куди...
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Подписал "Второй президент Украины Кучма Л.Д.". Потом слова "Второй" и "Кучма Л.Д." плавно исчезают, остаётся "президент Украины". Все запоминают последнее упоминание, особенно в РФашистии, а в случае серьёзных претензий ВАЗ и ВВП ни причём.

Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 191
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А вы думали, эта сивохина верноподданическая вакханалия по примирению случайно в один день с капитуляцией проводилась?
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Виват, ФИГЛЯР! Твоя страна тебе открыла двери.
Герой сегодняшнего дня! Тебе куранты бьют!
Мудрец очухался от сна и трет глаза, не веря.
ФИГЛЯРУ белого коня на блюде подают.


Народу факты не нужны, тем паче с перепою,
Валяй, нули перемножай, не бойся слов пустых.
Поля чудес полным-полны взволнованной толпою,
Ей обещали урожай озимых золотых.

В стране глупцов людей смешит достоинство и разум,
В стране рабов вредны права, свобода ни к чему...
Пришел ФИГЛЯР - он разрешит им все проблемы разом!
Виват, ФИГЛЯР! Твои слова доступны их уму!


Но сам ФИГЛЯР отнюдь не глуп - учтите это, люди!
Он иронично хмурит бровь - готовьтесь к платежу!
Пред ним, как лошадиный труп, страна лежит на блюде,
И луч заката, словно кровь, струится по ножу.
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я щось не розумію - АГРЕССОР - РОССИЯ - з нею можна договариватися, а а с ее підлеглими - не можна. Не странно????
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Ось і все!!! На Україні можна ставити жирну политу кров'ю патріотів КРАПКУ!!!
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Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
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Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет.
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Что касательно ОРДЛО, так это Порошенко заложил бомбу
замедленного действия, подписав Минские соглашения, в которых вообще нет слов
или понятия "оккупированные территории". При Порошенко не
захотели признать часть Луганской и Донецкой областей оккупированными
территориями и внести это в текст соглашений. Если это война, российская
агрессия, а не внутренний конфликт, то надо было изначально ввести военное
положение, закрыть границы, перестать торговать с россией, продавать российские
товары, поставлять свои в россию и пр.пр.пр.
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