 Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский

"Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения госуслуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие решений", - сообщил президент на выездном заседании Кабинета министров Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, строительная сфера - одна из самых коррумпированных отраслей, в особенности это касается выдачи разрешений на строительство.
"За эти годы чиновники "настроили" в этой отрасли небоскреб из схем и договорняков. Крупнейшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства, даже относительно малого строительства. Самым болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов", - отметил Зеленский.
Великолепно.
Меня зовут Вова.
Я знаю три слова.
Три матерных слова...
Просто адрес "заноса" поменяют))
строй как хочешь, где хочешь, как можешь - и пофиг правила и стандарты, да?
Эти ребята просто профессиональные диверсанты.
Проверяющие примчали на следующий день.
Заплатил нехилый штраф. и переделал забор.
Скоро, очень скоро, мы построим город
Из надежды нашей и мечты,
А чтоб был он весел, из стихов и песен
Мы дома построим и мосты.
Скоро, очень скоро, в наш волшебный город
Всех друзей на праздник позовем.
Вместе соберемся, за руки возьмемся
И все песни лучшие споем.
............
Гаси - полностью бесполезная и корумпированая контора от А до Я. Есть деньги -- строишь любую ******, нету - ничего не строишь!
Роз'єднали ці 2 міністерства - ще один крок вперед.
А ще стільки нереалізованих ідей!
А если бы им управлял Турчинов, то российские скоторожалки бы начали работать с новой силой, подпитываемые подачками из Министерства Агрессии РФ(за гвоно одвухсоченное компенсации то)
Зєля - ліквідатор України. З чим я вас і вітаю.
про привiтання -
себе насамперед привiтай, придурку. саме ти та такi, як ти, за шмарклю i голосували.
что то все молчат , такое впечатление что Зеленского не они( 73% ) выбирали !
Теперь будут строить кто как хочет и из чего только приобретут .
Это как когда ГОСТ отодвинули и разрешили ТУ ...
теперь дома будут из дешового нелицензированого материала ..... и я так понял что и проэкт на строительство не обязателен ?
будет институт технадзора
и там уже будут другие бабки
нулей добавится...