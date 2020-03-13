EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  7869  80
Все про:Зеленский (4866) ликвидация (459) Госархстройинспекция (51)

 Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения госуслуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие решений", - сообщил президент на выездном заседании Кабинета министров Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, строительная сфера - одна из самых коррумпированных отраслей, в особенности это касается выдачи разрешений на строительство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГАСИ, скорую ликвидацию которой обещал Зеленский, возглавил ее сотрудник Васильченко

"За эти годы чиновники "настроили" в этой отрасли небоскреб из схем и договорняков. Крупнейшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства, даже относительно малого строительства. Самым болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов", - отметил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3181217
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер будуватимуть із лайна і палок?
 показать весь комментарий
 
это как...?
строй как хочешь, где хочешь, как можешь - и пофиг правила и стандарты, да?
 показать весь комментарий
 
- Я посажу Порошенко, развалю армию, сверну медреформу, отменю языковой закон и верну Приват Коломойскому. - А я расскажу всему миру, что у нас внутренний конфликт и подпишу капитуляцию с русскими террористами на условиях Кремля. - Вова, Серёжа, просыпайтесь. Вы обоссались!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потужно! І дуже актуально зараз! Дякую ВАЗ! Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1115
 показать весь комментарий
 
 
то есть теперь будут строить без всякого плана градостроительства и шопопало, без всякого контроля - что и какими материалами строится?
Великолепно.
 показать весь комментарий
 
 
"Скажу три слова, которых ждал весь строительный бизнес..."

Меня зовут Вова.
Я знаю три слова.
Три матерных слова...
 показать весь комментарий
 
 
Тепер будуватимуть із лайна і палок?
 показать весь комментарий
 
 
Да, как и раньше, просто без взяток в ГАСИ.
 показать весь комментарий
 
 
Раша без взяток?
Просто адрес "заноса" поменяют))
 показать весь комментарий
 
это как...?
строй как хочешь, где хочешь, как можешь - и пофиг правила и стандарты, да?
 показать весь комментарий
 
 
Одназначьна! Я власними очима в Харкові бачив чотириповерховий прилепок-балкон до радянської 16-типоверхівки! Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1961
 показать весь комментарий
 
 
Так это лепили при ГАСИ. А что будут лепить без ГАСИ - страшно подумать. Вспоминается Индия, где многоэтажные дома падают, потому, что строили без проекта, "на глазок".
 показать весь комментарий
 
 
Ні, це ліпили як раз тоді коли ГАСІ був закритий в перший раз. А бачив той "колізей" я в 2000-у році.
 показать весь комментарий
 
 
Вы очень сильно удивитесь, но запас прочности советских построек это позволяет сделать. Именно поэтому даже так называемые хрущобы до сих пор стоят и будут дальше стоять, хотя рассчитаны были постройки первой серии всего на 25 лет эксплуатации.
 показать весь комментарий
 
А постройка не постраждає, прилепок відвалиться, і когось придавить, добре як що хазяїна прилепка. Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9201
 показать весь комментарий
 
Это уже другой вопрос. И зависит от проектировщика, качества строительных работ и контроля за их выполнением. Я говорила о запасе заложенной прочности.
 показать весь комментарий
 
Який проектувальник! Вася з першого поверху добавив собі 12 квадратних метрів до балкону, Пєтя з другого поверху за пляшку отримав від Васі "добро" на власну надбудову. Ну і далі ще два поверхи намалювалися...
 показать весь комментарий
 
 
Ну и кто виноват? Уж не ГАСИ это точно, вопрос скорее к инженеру ЖЭКа.
 показать весь комментарий
 
Звичайно не ГАСІ, а його відсутність в дрємучіє 90-ті.
 показать весь комментарий
 
То було в 2000-му, я в тому районі квартиру знімав, за ради фото на Холодну Гору не поїду. Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1643
 показать весь комментарий
 
ГАСИ и не решало где строить и как - это отношения между заказчиком (государством) и подрядчиком - они не проверяли нихрена, только за бабло согласовывали сумму проектов.
 показать весь комментарий
 
 
То ликвидируют-то возрождают.Будет как с ГАИ,СЭС или"ТЕХОСМОТР".
 показать весь комментарий
 
 
Так сьогодні виділяємо гроші на ліквідацію, завтра на відновлення. Як діти, чесне слово)))
 показать весь комментарий
 
 
а діріжаблі вже полетіли у Нью Васюки, чи ще ні?!
 показать весь комментарий
 
 
- Я посажу Порошенко, развалю армию, сверну медреформу, отменю языковой закон и верну Приват Коломойскому. - А я расскажу всему миру, что у нас внутренний конфликт и подпишу капитуляцию с русскими террористами на условиях Кремля. - Вова, Серёжа, просыпайтесь. Вы обоссались!
 показать весь комментарий
 
 
Благими намерениями... Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7583 Должна быть выстроена система ответственности , а не система разрешений, тогда и коррупции станет в разы меньше. А нынешняя система предполагает зависимость от разрешения государственных структур, при их полном отсутствии их ответственности по результатам и последствиям этих разрешений.
 показать весь комментарий
 
 
при нашем отсутствии правоохранительной системы - это пока невозможно.
 показать весь комментарий
 
Знову якісь чєрті почнуть до багатоповерхівок балкони на чотири поверхи прибудовувати?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Барыгу на нары !!! Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1810
 показать весь комментарий
 
 
Tо есть СНиПы отменят ?
Эти ребята просто профессиональные диверсанты.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай би Зеленський спробував не купити, а збудувати собі у вілли там, де їх придбав - на Лазурному узбережжі. Чи в Лондоні. А може спробував, і після цього зненавидів всі контролюючі органи світу.
 показать весь комментарий
 
 
А если говорить о ремонте и реставрации старых зданий, то повеситься можно. И чего дураки не распустили все контролирующие органы по Европе. Не знают наверное,что так можно. При этом действительно........ получить разрешение не так уж и сложно. Сложно выполнить все их требования.
 показать весь комментарий
 
 
мой приятель ставил забор между собой и соседом в Голландии. Сосед мило улыбался и настучал на него за слишком высокий забор.
Проверяющие примчали на следующий день.
Заплатил нехилый штраф. и переделал забор.
 показать весь комментарий
 
Даже не удивляет. Но это мелочи, если сравнивать то, что кирпичи к примеру нужно заказывать для реставрации старого дома, по технологиям оригинала.
 показать весь комментарий
 
Висота парканів контролюється зонами. В «спальних районах» одна висота спереду, ззаду -трішки вища. Штраф дуже високий. Але! При чому! Інспектор не знає хто властне побудував паркан. Інспектор не має права прийняти чиюсь сторону і якщо паркан між двома садибами -виписується певного виду штраф (без грошей) обом власникам. Ідіть в суд і там розбирайтесь хто його збудував але висота паркана не легальна. Крапка.
 показать весь комментарий
 
Так само в принципі і з сбу, прокуратурами і судами можна робити. Бо якби саме там був порядок то і гасі, і санстанції, і навіть гаїшніки працювали б так як має бути. Не з того кінця починаєте.
 показать весь комментарий
 
 
Дурниця! Повна дурниця! Державний контроль за будівництвом має бути. Весь цивілізований світ на цьому стоїть. Кому це в голову прийшло, що в Нью Йорку, чи Парижі держава жодним чином не контролює будівництва? Чи в Сінгапурі? Не контролює екології? Не контролює пожежної безпеки? Що мелять ці лібертаріанці? Чому наш бізнес не продає своєї продукції в цивілізовані країни? Бо вони не відповідають стандартам! США стала наймогутнішою державою світу саме через те, що там все стандартизоване. Все! І знаходиться під жорстким контролем! Порушив стандарт - ліцензію в унітаз! І під суд. Інша справа, що в нас органи контролю перетворилися в рекетирські банди. Так для таких є кримінальний кодекс.
 показать весь комментарий
 
 
Повністю підтримую! У нас багато людей просто не знають що ми робимо але окрім штрафів це величезний вектор в місті!!! Від ліцензій будівельникам, безпека, дозволи і.т.д.!!!! Як можна це просто взяти і ліквідувати?!?! Хто це замовив?! Не забудовники?! Це просто жах! А хто буде це все контролювати?!
 показать весь комментарий
 
 
Потрясающий поход к решению проблемы с коррупцией.
 показать весь комментарий
 
 
Ти хоть бы выучило что ГАСИ делатет прежде чем ликвидировать глаголя громкие и красивие слова о каких то схемах.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил теперь раз в неделю будет это рассказывать? А зебильные боты высерать «гаси гаси»?
 показать весь комментарий
 
*** Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7851
Скоро, очень скоро, мы построим город
Из надежды нашей и мечты,
А чтоб был он весел, из стихов и песен
Мы дома построим и мосты.
Скоро, очень скоро, в наш волшебный город
Всех друзей на праздник позовем.
Вместе соберемся, за руки возьмемся
И все песни лучшие споем.
Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2016

............
 показать весь комментарий
 
 
ДАБІ необхідне державі. Як і санстанція, екологія, пожежний контроль, охорона праці. Всі ті органи, які наші бєспрєдєльщики злили в унітаз мають функціонувати в державі. Без повноцінної роботи існування держави неможливе! Казки для ідіотів, що ринок все врегулює.
 показать весь комментарий
 
 
Архитектурный и строительный надзор необходим конечно, но зачем нужен орган все решения которого можно просто купить? Все те органы которые ты перечислил сами себя слили в унитаз. А зе просто включил режим Голобородьки народ у нас такое любит.
 показать весь комментарий
 
Що означає «ліквідує»? А який орган буде слідкувати за будівництвом, видавати ліцензії і дозволи? Я працюю в цій сфері і у нас найкраща, я думаю, система в країні. У нас дві електронні системи. Колись, була невелика корупція на рівні інспекторів але це в минулому. Наш департамент на висоті. А хто в Україні буде виконувати цю функцію?! Це ж величезний шмат роботи і відповідальності! Архітектори, інженери, плановики, інспектори і.т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Ви про яку країну кажете? Ви працюєте в США?
 показать весь комментарий
 
 
Я тут завжди під прапором моєї країни. Я не маю причин ховатись.
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец то, не прошло и три года! Как бы не только надо ликвидировать, а желательно с проверкой деклараций - и под статью!!!
Гаси - полностью бесполезная и корумпированая контора от А до Я. Есть деньги -- строишь любую ******, нету - ничего не строишь!
 показать весь комментарий
 
 
Дякую за один тверезий коментар. Переглянув масив коментарів - жах.... Абсолютно нелогічний і незв'язаний потік слів від люмпен-пролетаріату. Ну все ж таки народ (наш по суті докорінно соціалістичний народ) заслуговує владу (весь той пакет влади, який перебував на троні за останні 20 років), яка і привела його на останнє місце в Європі по всіх економічний показниках.
 показать весь комментарий
 
Місто вкладає величезні кошти в цілу армію інспекторів: юнійорма, авта, принтери і решта електроніки. Інспектор просто на місці може бачити сертифікати датовано 19 століття! Я не жартую!-все було диджіталізовано! Міські архітектори і інженери затверджують плани, інспектора провіряють все! Від будівництва, заселення і до робіт без дозволу або якщо господар не слідкує за будівлею! Це величезна система яка тримає метрополію в ідеальному порядку і все одне! Нещастя трапляються! Це архіважливий департамент в кожному великому місті! А тут-ліквідуємо! Він ідіот?!
 показать весь комментарий
 
 
Знак вопроса в последнем предложении явно лишний.
 показать весь комментарий
 
Я навіть не можу уявити що Трамп або Деблазіо ліквідує Department of Buildings одного дні! Це як би ліквідувати пожежників або поліцію!
 показать весь комментарий
 
Или к примеру службу санитарного контроля, от которого плачут все владельцы магазинов, ресторанов и т,д. когда инспектор приходит на проверку чуть ли не носовым платком проверяя чистоту. Но не слышала, чтобы кто-то требовал их закрыть.
 показать весь комментарий
 
Ідіот? Тобто, якщо інспектори беруть хабарі!- вихід знайдено! Ліквідувати санітарну службу! Немає служби-немає корупції! Не дивно, що ви обрали своїм лідером паяца!
 показать весь комментарий
 
 
У нас також існує служба санітарного контролю! Вони тупо не беруть хабарі! І ті, хто слідкують за ними , щоб вони не брали хабарів не беруть хабарів! Як же вони знаходять людей на невеликі зарплати, щоб вони не брали хабарів? Ось про що треба цікавитись! Але людина із «східної рускаязічноі культури» вимагає ліквідувати цілу службу! «Шаріковщина» рулить! Не буде там нічого-на вас будуть наживатись всі і завжди. Амінь.
 показать весь комментарий
 
Так я про вашу службу санитарного контроля и говорила. Да, кстати, зарплаты у них не так чтобы очень маленькие + куча льгот по страхованию, сокращенная рабочая неделя, ну и т,д.
 показать весь комментарий
 
Да, кстати...... обвинять порохоботку, что она голосовала за паяца как-то даже не комильфо. Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4562
 показать весь комментарий
 
Об'єднали 2 міністерства в одне - це крок вперед.
Роз'єднали ці 2 міністерства - ще один крок вперед.

А ще стільки нереалізованих ідей!
 показать весь комментарий
 
 
Просто "ГАСИ" - звучит угрожающе.
А если бы им управлял Турчинов, то российские скоторожалки бы начали работать с новой силой, подпитываемые подачками из Министерства Агрессии РФ(за гвоно одвухсоченное компенсации то)
 показать весь комментарий
 
Зєля - ліквідатор. Він не будівельник. Україна - хвора. Хвора корупцією, зрадою і байдужою, україноненависною ваткою. Україну треба лікувати. А Зєля її ліквідовує. А корупцію в цій структурі не можна було подолати? Заборонити вивозити гроші в офшори, викинути з посад всіх чиновників з конфіскацією, в кого є несорозмірне зарплатні майно, провести аудит діяльності всіх колишніх посадовців і садити за корупційні схеми, реально садити...
Зєля - ліквідатор України. З чим я вас і вітаю.
 показать весь комментарий
 
 
Ти що, порохобот, зовсім з глузду з'їхав? Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6167
 показать весь комментарий
 
 
Это точно, коррупцию уже победили. Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3622
 показать весь комментарий
 
Україна хвора на таких iдiотiв, як ти, вОнюшка.



про привiтання -
себе насамперед привiтай, придурку. саме ти та такi, як ти, за шмарклю i голосували.








 показать весь комментарий
 
 
запізнілене прозріння.. І чи прозріння взагалі - є сумніви. Скоріше незадоволення, що бахіню не вибрали.
 показать весь комментарий
 
до чого тут зеля? Цього мав хотіти каломойський. Бубочка лише інструмент. Тому всі питання про те, чому не зробив/не вигнав/не ліквідував - до каломойші.
 показать весь комментарий
 
Мені байдуже, хто мені щось нав'язує. Думаю своєю головою. І з початку осені вже зрозумів, що Зєля - ліквідаційна комісія для України. Українці тричі обрали собі російських шпигунів лідерами - Янека, Пєцю і Зєлю. Ці шпигуни тільки удають суперництво, а насправді вони приводили один одного. І ворог у цих шпигунів був завжди один - Юля.
 показать весь комментарий
 
якщо ти людина розумна, яка вміє, чи хоч намагається аналізувати та передбачити подальший розвиток подій, мав би це зрозуміти не на початку осені, а на початку передвиборчої компанії в Україні. Жери тепер, Іане, те, за що боровся. Тобі не подобався проукраїнський Порох, жери тепер кацапського прихвостня зелю. Смачного, Ваня. І не кажи що ти невинний.
 показать весь комментарий
 
 
ликвидируем/ обещает пианист-ликвидатор. И украинцы станут ещё более счастливыми.
 показать весь комментарий
 
 
То кто пишет тексты Зеленскому, должен понимать, что государство все равно не оставит без контроля строительную отрасль. И вместо ГАСИ будет создана "БИБИСИ" какая -нибудь. В которой точно так же будет существовать длительная бюрократическая цепочка и возможно большие взятки. И вот тогда у людей возникнет встречная реакция- озлобление по поводу очередного пшика. Ну и рейтинги..
 показать весь комментарий
 
ну на таможне же ЗЕ навели порядок ( поступления в казну уменьшились а взятки увеличились ) , ну и в бурштыновом деле все в порядке и заглохло ( определили тарифы и взяли под центролизованный контроль ) ..
что то все молчат , такое впечатление что Зеленского не они( 73% ) выбирали !
 показать весь комментарий
 
 
ДАБИ Украины осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил и тому подобное.

Теперь будут строить кто как хочет и из чего только приобретут .
Это как когда ГОСТ отодвинули и разрешили ТУ ...
теперь дома будут из дешового нелицензированого материала ..... и я так понял что и проэкт на строительство не обязателен ?
 показать весь комментарий
 
застройщикам - жопа
будет институт технадзора
и там уже будут другие бабки
нулей добавится...
 показать весь комментарий
 
Інститут технадзору вже і так існую. І давно - десятки років, він не припиняв роботу. До речі для "професіоналів" - така ж непотрібна структура як і ДАБІ.
 показать весь комментарий
 
Ждём той весны, когда будут не только посадки, но и массовые обрушения.
 показать весь комментарий
 
СЕС ліквідували і вернули, платіжки за газ розділили і зєднали, роботи методом научного тику
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх