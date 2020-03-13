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 Политика Украины, Общество
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 Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады Украины для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию Украины коронавирусной инфекции COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Илья Емец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из ключевых приоритетов Минздрава - восстановление разрушенной системы санэпидслужбы, - министр здравоохранения Емец

Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

Всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.

Источник: https://censor.net.ua/n3181216
 
 
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Коронавірус: Іспанія стала другою в Європі за кількістю заражень, випередивши Францію ..В начале эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах увеличился на 15% В Украине ещё не понимают масштабы распространения вируса, а если глубже капнуть,то у нас и средств защиты нет, слуги народа смогут только попросить помощи у Москвы "за что то",чтобы аргументировать сдачу национальных интересов государства
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И к этому... помнится как в 70 годах ХОЛЕРА косила жителей Таганрога и Крыма ,и тогда в дефиците была дистиллированная вода в ампулах для инъекций
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Мне вот интересно, американский Конгресс ушел на карантин, а Емец собирает Раду. Вроде бы сам врач...
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Вакцини немає-протидіяти не вийде.Треба організувати боротьбу з наслідками.
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З населенням буде боротьба, не на життя, а на смерть!
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Оооо. Аж но цельний Закон! А хто його писатиме? Фотограф чи тамада? Може борець або візажистка?
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Восстанавливает СЭС. Поддерживаю. И нужно каждого, кто там будет работать, предупредить о сроке в случае, если пропустят инфекцию, чтобы не брали взяток. Может, даже и охрану придется приставлять. Наши рестораторы те еще перцы. Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу - Цензор.НЕТ 2423
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ХОЧА Б РОЗУМІЄ ЗАГРОЗУ
у противагу попередньої юристочки з планшетиком...
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А если не примут? То что? Напоминает миниатюру "Табличка" от Камеди...
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