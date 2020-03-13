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 Политика Украины, Общество
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Все про:Донбасс (20912) Асеев (35) Сивохо (42)

 Сивохо упал от толчка национальной боли, а не руки "азовца", - Асеев

Пока в оккупированном Донецке есть тюрьма "Изоляция", в которой пытают и насилуют украинцев, ведение какого-либо диалога с террористами невозможно.

Об этом сообщил освобожденный из плена наемников РФ журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Падение Сивохо - это толчок национальной боли, а не просто руки "азовца". Потому что невозможен "диалог со студентами", пока параллельно существует "Изоляция", где в это время могут насиловать наших женщин. Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем "Освенциме". И дело здесь не в фамилиях (Сивохо, Порошенко, Зеленский, etc.) - это просто абсурд. Под любым именем", - написал экс-узник кремлевских марионеток.

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Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Сивохо упал от толчка национальной боли, а не руки азовца, - Асеев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181214
 
   
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Упал намоченный по "примирению" Сергей Сивохо
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Требую проведения серии следственных экспериментов!
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ронили Сержа на пол
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
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Хотели кого-то весной сажать, а весна пришла и начали зелёных ронять..мордой вниз!
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нічого, скоро почнуть і саджати, головою униз
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така ж фотка є у Гончаренко, партія ЄС
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А що каже Гончаренко про "внутрішній конфлікт"? Сивохо упал от толчка национальной боли, а не руки "азовца", - Асеев - Цензор.НЕТ 9779
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Поміняється влада, Ганчарєнка ще раз скаже... Я вінават, друзья, паддался бандєравскаму абалванія. Папрашу нє судіть строго...
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Що ти несеш - влада змінилась, а Льошик виграв мажоритарку і не пішов до вашої шмаклі, а повернувся до Пороху. Мені до вподоби як Гончаренко запалює пердаки зебобіків. Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 8776
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Льошик пройшов не по мажоритарці, а по списку ПЕСа. А це як кажуть в Одессі - дві великі різниці. Йому пообіцяли прохідне місце в списку, тому він і не смикався. Не знаю, що там і кому він запалював, але ********** своє гівно не смердить. Бо послідовні.
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Ти таке ж саме брехло, як і всі зебіли. Для чого брехати людям в очі, якщо все всім відомо. А кому невідомо - може перевірити. Гончаренко виграв мажоритарку в Одеській області по 137 округу. Які ж ниці, зебіли.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vibori-2019-oleksiy-goncharenko-peremig-v-odeskiy-oblasti-50033795.html
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Змушений визнати, таки помилився. Подивився не на 2019, а на 2014 рік. Дійсно він переміг по мажоритарці. А як Льошик пабєду отримав? Поообіцяв рускє язик нє дать в абіду?
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Влада вже помінялася, але Гончаренко чомусь там, де і був.
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Ну скажем так. Гончаренко был молод многого не понимал. Он осознал свою ошибку и стал на светлую сторону! Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 4571
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"Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить / На текущую войну. / Нет войны - я все приму - / Ссылку. Каторгу. Тюрьму. / Но желательно - в июле, / И желательно - в Крыму. (Генерал)"(с)
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Да, да, все предатели, все сволочи, все подонки. Ну и ты, конечно, тоже.
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Не Лайкайте этого Митеньку! Он ничем не лучше Сивохи!
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Если я маророс Митенька то ты пассив из не традиционных! Митенькаты так и не ответил ты тормоз с рождения или это последствие травмы?
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Судить эту свинью и алкаша! Позор СНБО!!!
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згоден.
І найкращим буде суд Лінча, самий швидкий та надійний
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Він сам впав, це добре видно на відіо. Люди швидко рухались до виходу, а мішок з лайном так рухатись не може.
Де був цей мішок сівоха до Зєлі? Ніхто про цей мішок не знав. Зєля привів цей мішок з лайном.
Зєлю геть. Дострокові. Поки не пізно
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Зєля сцить написати заяву. Він вже не альфа-самець, у нього навіть кубіки салом заросли. Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 8844
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эт было подстроено, наск. мона понять, тока шо посм. видео... б*же, нас о5 обложили даже не лапшой, а говном.
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думаю, что сивуху мы больше не увидим.
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Так он умнее вас, клоунов, всех вместе взятых оказывается.
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Он сейчас, бедняга, наверное думает что лучше бы он сидел, чем видел как вы предаете страну. Быдлоиды клоунские.
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Щоб Сивохо більше не падав, треба йому зашморг на шию надіти і підтягувати його вверх, коли він буде спотикатись.
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В здоровому тілі - здоровий дух. Та це не про Сивуху. Та що там Сивуха, навіть не про зелених.
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Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем "Освенциме". Источник: https://censor.net.ua/n3181214\\\\\\\\\

идиот совковый, таки совок неискореним.
казалось бы - ну причем здесь немцы? упор надо делать на красножопых(и Путина), но деятель высрал вообще х.з. что.
хотя может он таки кошерен, либо просто дурак.
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З цього проЗЕкацаполеного сівухи вже пісок сиплеться, але ж посада дає немалі статки у вигляді оплати на державній посаді за рахунок платників податків - простих людей. І це непорозуміння представляє РНБО? Людина взагалі не розуміє, що робить. ЗЕклоуни ви там геть подуріли?
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Нужно было еще пендаля выписать!!! Красавцы ветераны, РЕСПЕКТ!!!!
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"Здравствуй милый Золушок!
Как твой заворот кишок?"
(Сивохо в роли Доброго Фея в КВН)
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Если бы не было диалога за поребриком то вы еще находились там где были. А наши с вами граждане Украины уже седьмой год без гражданства.
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Обожаю цензор. Еще 2 года назад малейшие сомнения в том, что Порошенко - агент РФ "Лолита" автоматом зачисляли тебя в разряд "соевых", коммент удалялся (типа спам). Сегодня малейшие сомнения в гениальности и патриотичности Порошенко зачисляют тебя в разряд "зебилов" с теми же последствиями. Еще месяц назад любые сомнения в том, что нацкорпус - это мусорские шестерки Авакова - делали тебя "зебилом". Как понимаю, настал тот момент, когда нацкорпус превратился в "патриотов" и "героев"? Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 700
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Почему? Давай посмотрим как меня заспамят :-порошенко *******.
Но ты знаешь, я лучше буду выходить с ним, чем продавать независимость как вы. У вас не получится подменить понятия. Его ругали за то что 5я колона существует, а вы и есть эта пятая колона, которая задурила головы так людям, что они и не поняли.А сейчас вы сюда открыто продвигаете "руццкий миръ", реально, именно вами должно будет заниматься сбу когда придет украинская власть, а она придет, можешь не сомневаться.
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как надо не уважать себя клоуну пианисту и быть таким тупым, чтобы конченого алкаша сивуху назначить советником в РНБО? хотя о чем это я, сивуха свой чувак для пианиста по клубу тупых клоунов))))
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