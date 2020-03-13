 Сивохо упал от толчка национальной боли, а не руки "азовца", - Асеев

Об этом сообщил освобожденный из плена наемников РФ журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Падение Сивохо - это толчок национальной боли, а не просто руки "азовца". Потому что невозможен "диалог со студентами", пока параллельно существует "Изоляция", где в это время могут насиловать наших женщин. Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем "Освенциме". И дело здесь не в фамилиях (Сивохо, Порошенко, Зеленский, etc.) - это просто абсурд. Под любым именем", - написал экс-узник кремлевских марионеток.
Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vibori-2019-oleksiy-goncharenko-peremig-v-odeskiy-oblasti-50033795.html
І найкращим буде суд Лінча, самий швидкий та надійний
Де був цей мішок сівоха до Зєлі? Ніхто про цей мішок не знав. Зєля привів цей мішок з лайном.
Зєлю геть. Дострокові. Поки не пізно
идиот совковый, таки совок неискореним.
казалось бы - ну причем здесь немцы? упор надо делать на красножопых(и Путина), но деятель высрал вообще х.з. что.
хотя может он таки кошерен, либо просто дурак.
Как твой заворот кишок?"
(Сивохо в роли Доброго Фея в КВН)
Но ты знаешь, я лучше буду выходить с ним, чем продавать независимость как вы. У вас не получится подменить понятия. Его ругали за то что 5я колона существует, а вы и есть эта пятая колона, которая задурила головы так людям, что они и не поняли.А сейчас вы сюда открыто продвигаете "руццкий миръ", реально, именно вами должно будет заниматься сбу когда придет украинская власть, а она придет, можешь не сомневаться.