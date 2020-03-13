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 В "Борисполе" арестовали полторы тонны медицинских масок, которые пытались вывезти в ОАЭ и Рим, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 13 марта в аэропорту "Борисполь" правоохранители арестовали полторы тонны медицинских масок, которые планировали вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

В Борисполе арестовали полторы тонны медицинских масок, которые пытались вывезти в ОАЭ и Рим, - Аваков 01

"Утром арестовали в Борисполе груз, где было полторы тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рим", - заявил Аваков.

По словам министра, сейчас маски конфискованы и открыто уголовное производство.

В Борисполе арестовали полторы тонны медицинских масок, которые пытались вывезти в ОАЭ и Рим, - Аваков 02

"Я считаю, что эти маски будут работать на украинцев", - сказал Аваков.

В Борисполе арестовали полторы тонны медицинских масок, которые пытались вывезти в ОАЭ и Рим, - Аваков 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3181212
 
   
 Топ комментарии
 
"Я считаю, что эти маски будут работать на украинуев", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3181212

Це на якій мові арсен рюкзакович сказав?!!
А радуцького арештувати не пробував, ні? Чи друзяку найвидатнішого не можна чипати?
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О тож! 380 вивезли, а 1,5 показово заборонили. Суки...
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Якраз цього і не встановлять. Просто відбувся досадний прокол а своїх ми не видаємо.
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Є там один "Слуга", займає посаду керівника комітету ВР з охорони здоров'я. Тільки чиє здоров'я він охороняє незрозуміло.
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питання в іншому - чи існує в Україні на 12.03.2020 законна офіційна ЗАБОРОНА на вивіз масок .... Якщо ні - то що це за дешевий цирк від рЮкзакова.... Маски це ТОВАР - такий самий як і все інше..... А відносно "моралі" - то це тільки не хАвакову "говорити"...
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пох на закон
такие как ты и воду кацапам в крым дадут
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Яка різниця ? Якась фірма уклала угоду з італійцями на постачання,ще до вчорашньої заборони,як до цього експортували дохріна масок в Китай. У фірмачів-попандос,а главмєнт ручки потирає.
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В Черкассах масок просто нет. Искать бессмысленно. А судя по этикетке на грузе , отправитель из Черкасс?
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"Я считаю, что эти маски будут работать на украинуев", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3181212

Це на якій мові арсен рюкзакович сказав?!!
А радуцького арештувати не пробував, ні? Чи друзяку найвидатнішого не можна чипати?
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О тож! 380 вивезли, а 1,5 показово заборонили. Суки...
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маски арестовали и судили . дали по 3 года
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Запишуть у "вєсчьдокі" і здадуть на склад до суду. За кілька років може утилізують, як миші не поїдять.
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"Я считаю, что эти маски будут работать на украинуев" а єто что за новая народность такая?
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не можна, він бубочкин друзяка!
А Ви же знаєте, як у найвидатнішого преза усіх часів та нарІдів: ніякого кумовства, ніяких друзів у владі немає У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков - Цензор.НЕТ 1630
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Что 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии слуга народа Коломойского не заметил.
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Их вывезли до введения запрета на вывоз. Радуцкий - шустрый подонок.
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Ахахаха шустрый, а может не запрещали пока маски были?
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Не - запрет появился почти одновременно с введением карантина, тоесть - на днях.
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Аваков мальчонка смышлёный и развитой не по годам: «01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков», «Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах» -бизнесмены./Что он не понимал, что вывоз масок есть преступление и его надо тормознуть -это вряд ли.
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"Что он не понимал, что вывоз масок есть преступление и его надо тормознуть"
До введения запрета ЗАКОННЫХ оснований для недопуска экспорта масок у МВД не было. Понимания тут мало - должны быть именно законные основания.
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«Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html

983 тонны и 1,5 тонн соизмеримые цифры?!
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У мамоны один и тот же фиктивный учередитель что и iqos???
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Вивозили Порошенко з Супрун.
У зєбанутих, нікакіх сомнєній на цей счет не буде.
Так, зєбануті?
А була ж у на толковий фаховий міністр -медик Уляна Супрун.
Ще згадаєте її
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Супруниха не была министром , эта ведьма разворовала все ((
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Я вам ниверю. Все разворовала Гонтарева и Порошенко.
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1000 тонн вывезли....теперь типа 1,5 тонны поймали.... типа косточки для зеленого стада...мол жрите и смотрите как мы работатем...
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ИМитация БУРной ДЕятельности. ИМБУРДЕ.
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Маланци затєвают геноцид українського наріду. Вчора робила покупки в Інтернеті та натикнулась на маски. Ціна однієї 50 гривень. Купувати не стала із принципу, навіть не стала шукати дешевші.
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А как же ответственность за неоказание помощи больному? Арабы и итальянцы не простят Авакову!
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ты еще и воду дай в крым
самим нуже приличный запас
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А может уже пора как в Китае вводить расстрельные статьи...
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Вішальні статті. Бубочка хоче всіх вішати, бо йому від вигляду крові нудить. У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков - Цензор.НЕТ 3715
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в Украине эпохи процветания Вошьдя зебилов, только благодаря бесподобному Авакову солнце всходит и заходит, приходит весна, день сменяет ночь, выпадают осадки, дуют ветры, созревают урожаи, вода течёт в реках, патриоты Украины по делу чморят Сивоху, ликуют дебилы и нелохи успехам пресечения правонарушений..
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Це мабуть саме ті 15 мільйонів масок за які питали міністра охорони здоровя.
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Ах маладца Аваков, спаситель 73 -х , Вова бойся его а не Федины
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Можна ще накрити гральні закутки , де теж маски розігруються на джек пот
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Это миленько, но есть какой-то закон, или другой нормативный акт, запрещающий экспорт, медицинских масок? Нет? Тогда Аваков хвастается чем? Произволом и совершением преступления в виде превышения власти?
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Какой закон нарушил экспортер? Был ли централизованный запрет на экспорт масок? Это беспредел просто для PR
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по закону - ???
такие как ты и воду кацарам в крым хотят дать
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Нет, ты. Я и такие как я не хотят видеть балоболов и "крепких хозяйственников", а хотят верховенство права и тихих профессионалов на министерских позициях.
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так почитай распоряжение кабмина про экспорт медприпаратов и тд и тп на период пандемии
это 1
а я и такие как я - не хотят торговать страной, как ты и такие как ты
ты налоги платиш?
или толтко пердиш про закон?
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То есть поддерживать ментовской произвол, и и постоянный киздешь Авакова это не торговать. Если такие лохобаны не ставили бы суд и право ниже гнилых потнов то вода в крым бы шла, потому что его не потеряли бы.
Я плачу больше налогов чем ты получаешь ЗП. это пятизначная сумма, которя бездарно просирается через гнилой ПФ. Потому что таким как ты нужны понты и лозунги, а не закон и профессионалы.
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беспредел в чем?
шарик
есть распоряжение кабмина
или ты не читаеш законы???
а насчет зп - так это только у таких шариков зп
я ни одного дня не ходил на работу
и на пенсию не рассчитываю
в отличии от тебя - мне хозяева не нужны
а нехочеш платить пф - переселяйся в свою страну
Украина не для тебя
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Тоесть ты делашь вид что самозанятый, но если ты не платишь в ПФ, и не ходишь на работу то ты и не предпрениматель, а бомж или уходишь от платы налогов.
Мнение бомжей и крыс, поклонников Авакова меня не интересует.
Украина действительно не для меня, но я скорее выброшу отсюда крыс типа тебя, а сам и наведу порядок с верховенством права чтобы мне было здесь комфортно.
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ты можеш только вонять на параше
и не более того
элементарно не можеш прочитать закон
но скоро научишся
халопы навроди тебя - просто гавкают на луну
а вот на счет того шо ты сьедеш из Украины - факт
беспредел??))
****** не дали продать запретный товар?)
и ***** кричат о беспределе
как осмелели шарии))
давно тебя дети в песочнице обсыкали???
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Ты расписался в том что ты подзаборный обсцыкан - ни бизнеса ни работы, налоги не платишь, или прячешь как крыса, твои комменты, после этого не интересны. Просто потому что у тебя 0 опыта, смысл обсуждать отличие хирургических масок от процедурных или тряпок? У тебя ж 0 опыта в жизни, ты бомж или школьник, сам же написал..
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А я не хочу на этом этапе верховенства права, хочу пиночета и расстрелы, но, естественно, ворья.
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Отлично, иди работать в мусарню, если произвол нравится, там таких любят.
Ну или заканчивай школу - чем младше возраст тем больше поклонников пиночета и расстрелов над верховенством права. Потому что с опытом приходит понимание что расстрелы это "круто", но Чили, после них в такой же жопе, а Чехия с бархоткой на коне.
Потому что не расстрелы решают, а то продолжает ли народ бороться после революции или ждет как мы дядю, который вместо нас наведет порядок.
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фраер
в мусарне твои хозяева работают
у нас полиция
и пока, к сожелению
таких как ты не бьют везде и повсюду
но ты не расслабляйся
еще все впереди))
мусореныш))
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Нам до чилийской жопы почти как до Швейцарии. Не трынди про то, где ты никогда не был.

И да, мне, сынок ты шариковый, 2 недели назад полтинник стукнул.
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А якщо араби і італійці придбали ці маски по договору? Ото буде хохма коли доведеться то все повертати...
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Ок, то есть экспорт не запрещен, а щимить производителя можно чисто потому что народ хавает?
A в чем проблема производства нескольких слоев целлюлозного материала, пропитаного антисептиком?
Может вместо совковых говнометодов, не выделываться произволом, а наоборот закрыть глаза на частников и временно не требовать сертификацию, еще и помогать экспорту - зарабатывать на панике?
Страна недобитых совков.
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ты реальный *******)))
и причем эпический))
продай жену
новую купиш
их много рождается
и именно муслимам
они любят импортное
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Это как экспортировать военную технику во время войны?
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тю, так по телику сказали шо маски не помогают вообще.
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В сложившейся ситуации это преступление против народа Украины. Р А С С Т Р Е Л Я Т Ь !!!
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Де ж ти був кілька тижнів тому, коли вивезли масок на 100 млн. грн., захисник нації?
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По ходу хотелки и политическая целесообразность у нас давно взяли верх над законами , да и вообще над здравым смыслом. Уголовное дело заводить по факту контрабанды масок , которые не являются товаром который требует спец разрешений , это пиар в чистом виде. Да там любой адвокат порвет это дело за 3 секунды . Вы дебилы сначала законы примите , а потом что то там конфискуйте. Кроме того , эти маски , которые любой кооператив в подвале в день тысячами штук выпускать может , если не миллионами и надо продавать , пока на них спрос есть.
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Cherkassy City працює на Італію, а в наших аптеках кінь не валявся
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Цуки начали арестовывать когда все окуевшие от этой короны огласки . Раньше поллеты просто не замечали , возили карами через таможню и вот куй возле жопы закружил начали ловить, А как же не порядок...Мрази.!
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...маланцы рвут, как последний день живут..и ведь до последнего не обьявят имя грузотправителя и кто за ним стоит...в тем временем Львов закупает строительные маски, от пыли которые...они походи немного внешним видом, У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков - Цензор.НЕТ 4825...
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