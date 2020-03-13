 В "Борисполе" арестовали полторы тонны медицинских масок, которые пытались вывезти в ОАЭ и Рим, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Утром арестовали в Борисполе груз, где было полторы тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рим", - заявил Аваков.

По словам министра, сейчас маски конфискованы и открыто уголовное производство.

"Я считаю, что эти маски будут работать на украинцев", - сказал Аваков.

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