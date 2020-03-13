 В "Борисполе" арестовали полторы тонны медицинских масок, которые пытались вывезти в ОАЭ и Рим, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Утром арестовали в Борисполе груз, где было полторы тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рим", - заявил Аваков.
По словам министра, сейчас маски конфискованы и открыто уголовное производство.
"Я считаю, что эти маски будут работать на украинцев", - сказал Аваков.
такие как ты и воду кацапам в крым дадут
Це на якій мові арсен рюкзакович сказав?!!
А радуцького арештувати не пробував, ні? Чи друзяку найвидатнішого не можна чипати?
А Ви же знаєте, як у найвидатнішого преза усіх часів та нарІдів: ніякого кумовства, ніяких друзів у владі немає
До введения запрета ЗАКОННЫХ оснований для недопуска экспорта масок у МВД не было. Понимания тут мало - должны быть именно законные основания.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
983 тонны и 1,5 тонн соизмеримые цифры?!
У зєбанутих, нікакіх сомнєній на цей счет не буде.
Так, зєбануті?
А була ж у на толковий фаховий міністр -медик Уляна Супрун.
Ще згадаєте її
самим нуже приличный запас
Ще місяць тому, маска коштувала 10 грн…
такие как ты и воду кацарам в крым хотят дать
это 1
а я и такие как я - не хотят торговать страной, как ты и такие как ты
ты налоги платиш?
или толтко пердиш про закон?
Я плачу больше налогов чем ты получаешь ЗП. это пятизначная сумма, которя бездарно просирается через гнилой ПФ. Потому что таким как ты нужны понты и лозунги, а не закон и профессионалы.
шарик
есть распоряжение кабмина
или ты не читаеш законы???
а насчет зп - так это только у таких шариков зп
я ни одного дня не ходил на работу
и на пенсию не рассчитываю
в отличии от тебя - мне хозяева не нужны
а нехочеш платить пф - переселяйся в свою страну
Украина не для тебя
Мнение бомжей и крыс, поклонников Авакова меня не интересует.
Украина действительно не для меня, но я скорее выброшу отсюда крыс типа тебя, а сам и наведу порядок с верховенством права чтобы мне было здесь комфортно.
и не более того
элементарно не можеш прочитать закон
но скоро научишся
халопы навроди тебя - просто гавкают на луну
а вот на счет того шо ты сьедеш из Украины - факт
беспредел??))
****** не дали продать запретный товар?)
и ***** кричат о беспределе
как осмелели шарии))
давно тебя дети в песочнице обсыкали???
Ну или заканчивай школу - чем младше возраст тем больше поклонников пиночета и расстрелов над верховенством права. Потому что с опытом приходит понимание что расстрелы это "круто", но Чили, после них в такой же жопе, а Чехия с бархоткой на коне.
Потому что не расстрелы решают, а то продолжает ли народ бороться после революции или ждет как мы дядю, который вместо нас наведет порядок.
в мусарне твои хозяева работают
у нас полиция
и пока, к сожелению
таких как ты не бьют везде и повсюду
но ты не расслабляйся
еще все впереди))
мусореныш))
И да, мне, сынок ты шариковый, 2 недели назад полтинник стукнул.
A в чем проблема производства нескольких слоев целлюлозного материала, пропитаного антисептиком?
Может вместо совковых говнометодов, не выделываться произволом, а наоборот закрыть глаза на частников и временно не требовать сертификацию, еще и помогать экспорту - зарабатывать на панике?
Страна недобитых совков.
и причем эпический))
продай жену
новую купиш
их много рождается
и именно муслимам
они любят импортное